El Elche 2022/23 no arranca. El cuadro franjiverde ha iniciado la temporada de la peor forma posible. Los datos definen la situación de manera clara: 1 punto de 15 posibles, y 2 goles a favor y 13 en contra. Los últimos partidos no invitan al optimismo para salir de la oscuridad de una negra racha de resultados: 4-0 y 1-4 han sido los duros correctivos recibidos en las dos últimas citas. Villarreal y Athletic han sido los autores de sendas goleadas que han hundido al Elche en la 19ª posición, solo por delante de un Cádiz que también vive una situación agónica y aún no ha estrenado su casillero de puntos.

El hecho de ser la fase inicial del campeonato no sirve de atenuante para evaluar el panorama del Elche, que está obligado a mostrar cuanto antes una reacción que ya acumula varias jornadas de retraso. La afición albergaba esperanzas de que el encuentro ante el Athletic supusiera un punto de inflexión en el rumbo del equipo, pero la realidad ha terminado por confirmar aún más la fragilidad defensiva del conjunto ilicitano, que deberá remar más fuerte para lograr la primera victoria del curso. Los próximos rivales del Elche Para ello, tendrá que enfrentarse a un reto más difícil todavía. El calendario más próximo no es muy alentador y la siguiente fecha es la visita al Camp Nou el próximo sábado 17 de septiembre a las 16.15h. El Barça de Xavi espera en el horizonte y solo la exigencia previa del partido de Champions ante el Bayern incita a pensar que el cuadro de Francisco pueda obrar un milagro que hoy por hoy resulta difícil de imaginar. Después de su tropiezo ante el Rayo en la primera jornada, el conjunto culé ha encadenado una aplastante racha de resultados y ha goleado a todos los rivales a los que se ha enfrentado. El equipo de Iraola fue el único capaz de encontrarle las cosquillas, y será precisamente el conjunto de Vallecas el siguiente en la lista del Elche. Antes, habrá parón por selecciones en el último compromiso internacional antes del Mundial de Qatar. Después, volverá la competición doméstica y el cuadro franjiverde le tocará buscar la suerte lejos de su estadio, ya que el partido ante el Rayo será el segundo consecutivo que jugará como visitante. El encuentro será el lunes 3 de octubre a las 21.00h y, si no hay hazaña antes en el Camp Nou, el Elche buscará ahí el ansiado primer triunfo de la temporada. Raúl de Tomás se marchará al Rayo por 12 millones, pero no jugará hasta enero El Rayo abrirá un mes de octubre muy exigente y que tendrá jornada intersemanal. En el décimo mes del año, el combinado de Francisco se verá las caras con varios equipos que podrían entrar en la categoría de rivales directos: Mallorca, Espanyol y Getafe. A estos duelos hay que sumarle el derbi contra el Valencia y una de las citas más esperadas del curso: el Elche-Madrid. Tanto este como el resto de encuentros que se celebrarán en octubre tienen el horario todavía por confirmar. Clasificación de Primera División El Real Madrid, que hasta ahora ha hecho pleno de victorias, lidera la Primera División del fútbol español con 15 puntos seguido de Barcelona (13), Betis (12) y Villarreal (10). Los puestos restantes para Europa son para Athletic (10) y Atlético de Madrid (10). Tres de estos seis equipos (que serán cuatro el próximo fin de semana) ya se han enfrentado al cuadro ilicitano. En la parte baja de la tabla, el último puesto lo ocupa el Cádiz con 0 puntos, uno más tiene el Elche, que se sitúa en la posición 19. En una situación menos apurada se encuentra el Getafe, que cierra por arriba la zona roja de la clasificación con 4 puntos, los mismos que Valladolid, Sevilla, Espanyol y Almería.