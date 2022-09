El Elche CF vive uno de los peores momentos de los últimos años. Después del ascenso a Primera División y de dos permanencias consecutivas en la máxima categoría, el conjunto ilicitano ha comenzado muy mal su esperada temporada del Centenario. El cuadro franjiverde ha sumado solo un punto de doce posibles en las primeras cuatro jornadas y la derrota, con goleada incluida, de este pasado domingo frente al Athletic Club de Bilbao ha dejado muy hundida, sobre todo, a la afición, que está respondiendo, pero no se está viendo correspondida con los resultados de su equipo.

Josan Ferrández es uno de los futbolistas veteranos de la plantilla. El jugador crevillentino llegó en Segunda B y ha vivido durante el último lustro un camino lleno de éxitos. El extremo franjiverde no está teniendo mucho protagonismo en este inicio de campeonato. Frente al Athletic Club salió en el minuto 65, sustituyendo a un desaparecido Pol Lirola, y, al menos, aportó orgullo y ganas, tuvo presencia en ataque y puso un par de centros al área.

Josan no se esconde en estos momentos difíciles y ha hablado a través de los canales oficiales de la entidad franjiverde. Recuerda que “esto acaba de empezar”, ya que solo se llevan cinco jornadas de campeonato, pero recuerda que “tenemos que cambiar la dinámica cuanto antes”.

El futbolista de Crevillent confía en que el Elche va a reaccionar y “va a salir adelante”. “Esta plantilla siempre se ha caracterizado por el trabajo, porque no se rinde nunca y no deja de luchar y de trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que mirar hacia adelante. No queda otra. Y trabajar más todavía para sacar los resultados adelante”.

Ezequiel Ponce

Otro de los jugadores que ha dado la cara en estos momentos difíciles es el delantero argentino Ezequiel Ponce, que fue el autor del gol que maquilló tímidamente el resultado frente al Athletic Club. El atacante franjiverde está “agradecido” del apoyo que les están dando los aficionados y por “la gran cantidad de gente que está acudiendo al Martínez Valero”. Por ello, promete trabajo para poder revertir la situación del conjunto ilicitano. “Yo voy a ser el primero y, junto a mis compañeros, vamos a trabajar para que nuestros seguidores puedan estar contentos de la plantilla que tienen. Les prometemos trabajo, mejorar nuestro fútbol y, todos juntos, vamos a sacar esta temporada hacia adelante y va a ser una temporada buena y bonita”, afirma Eze Ponce, a través de los canales oficiales del club ilicitano.