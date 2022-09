Gonzalo Verdú ya está listo y Mascarell es duda para el partido frente al Barça

La calma volvió ayer miércoles a los entrenamientos del Elche CF, después de la ajetreada jornada del día anterior, cuando un grupo de aficionados acudió al Díez Iborra para animar y pedir una reacción a los futbolistas.

Los jugadores franjiverdes se ejercitaron a las órdenes de Francisco y su cuerpo técnico en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. Conforme van pasando los días, los rostros de los futbolistas reflejan otra alegría y otra motivación, tras el duro varapalo sufrido el pasado domingo con la goleada sufrida frente al Athletic Club de Bilbao (1-4) en el Martínez Valero.

Las bromas han vuelto. Incluso, Helibelton Palacios, uno de los jugadores más alegres de la plantilla, no ha tenido problemas en hacer una fotografía a sus compañeros Pere Milla, Enzo Roco y Roger con un aficionado, que estaba esperando en la puerta del Díez Iborra antes de la sesión.

Francisco está tratando de recuperar anímicamente a la plantilla y convencerles de que es posible intentar conseguir dar la sorpresa en el Camp Nou.

El técnico franjiverde está pendiente de la evolución de Omar Mascarell, quien viene arrastrando problemas musculares durante las últimas semanas. Si el canario se recuperase a tiempo, el preparador almeriense podría tener, por primera vez en toda la temporada, a la plantilla al completo.

Gonzalo Verdú ya está listo. El central ya entrena con total normalidad, después de la operación de pubis a la que fue sometido el pasado 3 de agosto. Se han cumplido las seis semanas previstas para su recuperación y, salvo sorpresa, el capitán franjiverde se estrenará en una convocatoria en el encuentro de este sábado frente al Barça.

Edgar Badia y Eze Ponce arrastraban molestias y el martes no se ejercitaron con el grupo por precaución, pero, ayer, ya lo hicieron con total normalidad.

Sin forzar

La única ausencia fue la de Omar Mascarell. El centrocampista canario viene arrastrando pequeñas molestias musculares en las dos últimas semanas y se quedó en el gimnasio trabajando con los recuperadores.

Su participación en el choque del sábado va a depender de la evolución que tenga entre hoy y mañana antes de viajar. La intención es no forzarle, porque la próxima semana hay parón y el Elche no volverá a jugar hasta el 3 de octubre en Vallecas. Por ello, Francisco podría optar por darle descanso y que se recupere bien, con la intención de para intentar que vuelva a mostrar su mejor versión, que no se está viendo en este inicio de temporada y el equipo lo está notando.