Análisis: El Elche sigue en pretemporada

Todos los problemas tienen un origen y, aunque de nada sirva relamerse las heridas, ir al quid de la cuestión es, sin duda, parte esencial del crecimiento futuro. Ahora mismo, el Elche es un equipo en la UCI -1 punto sobre 15 posibles- al que solo se pueden ir aplicando terapias de choque inmediatas con las que evitar su hundimiento total. Conocer qué ha pasado establece las bases de lo que no hay que repetir. Y es que todo tiene un porqué. O varios.

Paciente: Elche CF. Estado: Muy grave. Tratamiento: Reseteo para volver a su esencia. En un diagnóstico futbolístico, todos los síntomas que padece el club del Centenario llevan a la misma conclusión. El esfuerzo máximo se inició sin la preparación suficiente, tanto física como táctica, un hecho básico en materia deportiva. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer ejercicio porque el primer día nos pasamos y las agujetas y dolores nos impiden seguir el día después?

El Elche ha tenido este curso más tiempo que nunca -al menos desde que está en Primera- para programar su participación, por tercer año, en la máxima categoría. En la primera temporada, el ascenso se consiguió un 23 de agosto. El equipo debutaba en LaLiga en la tercera jornada, el 26 de septiembre. Solo un mes después. En 2021, el club se salvó in extremis, en la última ronda de partidos. En esta ocasión la permanencia virtual se había logrado cinco jornadas antes de acabar. El 0-1 ante el Betis del 19 de abril, ponía las cosas en su sitio.

ANTES QUE NUNCA

Planificación con mucho tiempo

A finales de abril, los medios de comunicación ya comenzamos a pedir al club información sobre la planificación de la siguiente temporada. ¿Seguiría Francisco? ¿Continuarían los artífices de la salvación? ¿Qué fichajes haría el club teniendo en cuenta el Centenario y su línea deportiva ascendente? ¿Aspirará el Elche a algo más que a la permanencia?

La pretemporada comenzó el 4 de julio. El Elche había conseguido atar a la columna vertebral de la campaña anterior y con la plantilla más revalorizada de Primera División, según el portal Transfermarkt. El año con más tiempo para planificar, un inicio tempranero del trabajo, la base consolidada, una afición que respondía sellando abonos, año del Centenario… Todo parecía ir sobre ruedas. Pero realmente no era así.

LA LESIÓN

Boyé no se va, pero no está

La pretemporada comenzaba con lesiones de consideración en algunos de los fijos. La más preocupante era la de Boyé, que venía arrastrando su dolencia en el aductor desde mitad de campeonato, causando baja buena parte de la segunda vuelta. La duda sobre una posible intervención quirúrgica se cernía sobre el delantero y frenaba sus aspiraciones. El atacante, haciendo gala de su intachable profesionalidad, se esforzó al máximo en su recuperación. Volvía a una convocatoria en la segunda jornada, pero muy falto de intensidad y forma.

OTRAS BAJAS

Verdú, Pastore, Bigas y Ponce

Además del ariete argentino, la pretemporada contó con otras bajas significativas. Tuvieron problemas musculares Pedro Bigas y Eze Ponce. Ambos se perdieron la mitad de la preparación. Pastore solo completó un entrenamiento durante todo el periodo estival. Y Verdú tuvo que pasar por quirófano a principios de agosto tras varias semanas de baja por una rotura en el aductor de la que ya parece recuperado. Podría jugar pronto, pero no ha estado. En total, cinco titulares sin o casi sin pretemporada. Para postre, Fidel cae en el inicio y está tres jornadas de baja.

FICHAJES SIN MINUTOS

Solo Nico venía jugando

De las siete nuevas incorporaciones realizadas por Bragranik al Elche del Centenario, seis han sido futbolistas que no tenían minutos en sus clubes, venían de lesión (Clerc) o no han participado en los amistosos o desde hace tiempo con sus exequipos (Fernández, Collado, Lirola, Quina y Roger). El único que estaba compitiendo, en un torneo -el argentino- notablemente inferior a LaLiga es Nico Fernández.

INCORPORACIONES TARDÍAS

Solo Clerc estuvo en la concentración de Algorfa

La pretemporada del Elche no solo fue accidentada en cuanto a lesiones. El cuerpo técnico tuvo que contar con numerosos jugadores del filial o que se han marchado cedidos o contratados por otros clubes como Mourad o Josema. La razón: no había caras nuevas. Solo Carlos Clerc, que venía de estar seis meses sin jugar con el Levante por lesión, acudió a la concentración de pretemporada en Algorfa. Collado llegaba un día antes de comenzar la liga después de jugar poco más de 10 minutos en un amistoso con el Barça, Pol Lirola aterrizaba el mismo día del inicio y venía de no jugar, como Domingos Quina, que llegó en la segunda jornada. Fede Fernández y Nico eran contratados sobre la bocina tras la marcha, el último día de mercado, de Mojica. El primero llegaba tras casi dos años sin participar en la liga inglesa.

EL CAMBIO

La segunda parte y Boyé

El Elche, con todas estas circunstancias -a las que habría que sumar el complicadísimo calendario que ha tenido-, se puede decir que sigue en pretemporada. De hecho, algunos cambios de jugadores y modificaciones de sistema en pleno partido, así lo reflejan. El equipo necesita de numerosos retoques que son más propios de una preparación veraniega, de amistosos, que de una de las competiciones más exigentes del mundo. Pero ya hay motivos para la esperanza. El segundo tiempo ante el Athletic y que Boyé soportara por primera vez en meses los 90 minutos sobre el campo son signos que dicen mucho de un equipo que trabaja duro para encontrar su identidad, la que le ha servido para llegar y mantenerse entre los más grandes.