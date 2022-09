Badia: "No pienso nada en la selección; solo quiero recuperar la esencia del Elche"

Reconoce que una de las peores cosas para un portero es recoger balones de la red “y han sido demasiados”, pero focaliza y verbaliza con gran claridad su verdadero objetivo: “lo único que me importa ahora es que recuperemos la esencia del equipo”. Y lo hace a la pregunta de si piensa que podría ir al Mundial con la Selección. Edgar Badia no tiene pelos en la lengua. Además, es capitán y sus palabras tienen la autoridad de ser uno de los héroes que subieron al Elche con Pacheta y lo han mantenido dos temporadas, con Escribá y con Francisco al mando.

Su parlamento empieza con el lógico duelo tras las últimas derrotas. “Obviamente, ante el Athletic fue una derrota dolorosa”, asume, pero inmediatamente cambia el tono para afirmar que “han pasado ya días y estamos ya concentrados en revertir esta situación. Debemos mejorar nuestro nivel de juego y recuperar nuestra esencia”.

El guardameta catalán solo ve un remedio: “Aquí todo el mundo está trabajando muchísimo para recuperar esas sensaciones, con la derrota olvidada. Lo que ha pasado te enseña muchas cosas, pero lo que hay que focalizar es lo siguiente”. Y lo siguiente es el Barça, este sábado, a las 16.15 horas. El monstruo de las ventanas financieras y los fichajes temibles, uno de los equipos más en forma del mundo y que mayores goleadas endosa. “Viajamos superconvencidos de que tenemos nuestras opciones. Si viajamos a cualquier campo del mundo pensando que no podemos hacer nada mal vamos, no haríamos nada. Ante todo, vamos a Barcelona con el objetivo de recuperar esas sensaciones de competitividad que nos han caracterizado siempre, de jugar a lo Elche. Y estamos convencidos de que podemos hacer un gran papel allí y, también de que podemos ganar. Todo el mundo sabe que el Barça ha empezado muy bien la temporada, pero por qué no podemos competirles de tú a tú como el año pasado o como hicimos en el Bernabéu ante el Real Madrid”.

Optimismo. Esta es la filosofía que Badia quiere que cada compañero y cada franjiverde se imprima en su mente. “Me parece una barbaridad que se diga que el Elche puede estar descendido en enero. Para ser del Elche hay que ser optimista, siempre. Es normal que ahora mismo pueda entrar alguna duda, pero debemos confiar en el equipo. Hemos pasado situaciones muy duras en los últimos años. Muy complicadas. Por ejemplo, el año del ascenso, quién daba un duro por nosotros. Nadie. Eso demuestra que lo importante es ser optimista”, expone el cancerbero.

Pero… ¿Qué está pasando, hay una explicación? Una sola, no. “Son varios factores los que se han dado para estar como estamos. Hemos pasado muchas situaciones difíciles en estos años. La pasada temporada tampoco se empezó muy bien. Y no teníamos el calendario que hemos tenido en esta ocasión. Nos hemos enfrentado a rivales que pelean por otros objetivos, muy difíciles. Salvo el Almería, que compite por lo mismo que nosotros, los otro cuatro equipos han sido superiores en el papel y en el campo. La temporada anterior les competíamos de tú a tú en el campo. Ahora no hemos podido y necesitamos recuperar esa esencia de equipo, esa competitividad. Hay que concentrarse en los aspectos que se pueden mejorar y en eso estamos concentrados”.

Además, para Badia, “ha influido mucho las circunstancias de la pretemporada. Lo ha dicho el míster en varias ocasiones. Y no es excusa. Es un hecho. Obviamente, las lesiones de compañeros y la llegada en agosto de nuevas incorporaciones ha afectado. Seguro que al entrenador le hubiera gustado acoplar mucho antes a los nuevos. No ha podido ser así pero poco a poco lo estamos consiguiendo”.

Este equipo ha demostrado ser un grupo humano muy unido en las malas. “Me alegro de transmitir que somos un grupo muy unido porque desde esa base fundamental hemos conseguido los objetivos desde que estoy aquí. Tanto nosotros como el cuerpo técnico estamos centrados y unidos en el objetivo y sé que lo vamos a conseguir”, apunta.

El portero titular del Elche ha encajado 13 goles en 5 partidos. Y es el segundo guardameta con más paradas de LaLiga, 26 en concreto. “No me gustaría estar en esta estadística, porque significa que nos están llegando muchísimo. Me gustaría pasar mucho más desapercibido en este tipo de datos”, señala Badia, quien añade que “a cualquier portero no le gusta recoger tantas veces la pelota de la red. Nos han generado muchas ocasiones”. Sobre sus molestias de espalda, asegura estar “mucho mejor. Ante el Athletic jugué aún con algún dolor, pero esta semana va mejor. Es una zona dolorosa”.

¿Cree que es un problema de no haber llegado bien físicamente? “Se puede dar la sensación de ello, pero no creo que sea así. En las estadísticas de LaLiga somos el segundo o tercer equipo que más corre. A nivel físico no estamos tan mal. Igual no al nivel de poder presionar arriba como hacíamos el año pasado, pero no veo mal al equipo. No hemos sido capaces de presionar arriba pero hemos competido ante algunos de los mejores de la competición. Todos estamos positivos porque el equipo está mejorando y con la voluntad de recuperarnos y volver a nuestra esencia”, responde.

Sobre la entrada de aficionados al entrenamiento de hace unos días para motivar al equipo a dar un giro a los acontecimientos, el capitán reconoce que “los aficionados pueden expresar lo que quieran. Nosotros debemos respetarlos. Hemos de seguir trabajando y mejorando para conseguir los resultados. Que el aficionado acuda a exponer su opinión es normal y lo debemos aceptar. Estas acciones nos dan un poco más de ánimo y de fuerza. No nos sentimos atacados ni agredidos por sus palabras en ningún caso. No hemos comenzado de la mejor manera, pero ha habido condicionantes y tenemos mucho tiempo por delante para recuperar las sensaciones”.

¿Las incorporaciones tampoco han supuesto una revolución? “Hemos mantenido una base muy importante de la pasada temporada, pero ha habido compañeros de este grupo como Verdú, Ponce, Boyé… que no han llegado en su mejor nivel al inicio de la competición por algún problema físico durante la pretemporada. Los nuevos que llegaron tampoco lo han hecho al principio de la pretemporada. Se ha sumado todo un poco. Igual, esa esencia competitiva de saber todos lo que teníamos que hacer se ha perdido un poco y es lo que tenemos que recuperar. El equipo está lejos del nivel que queremos demostrar pero las circunstancias son las que son. Ha habido muchos lesionados pero poco a poco están volviendo al grupo y con ello creo que recuperamos nuestra esencia”.

Preguntado por su amigo Carlos Clerc, Badia reconoce que no va a ser objetivo en la respuesta porque “jugamos juntos con 14 años. Yo mismo traté de convencerlo para que viniera. Pero cuando llegó venía de estar parado un tiempo por lesión y solo pudo disputar un partido y medio amistoso. Después de tres jornadas parado porque jugaba Mojica, entró al equipo en Villarreal. A nivel ofensivo puede darnos todo lo que nos daba Mojica. Con minutos irá cogiendo su nivel… Dentro del grupo ha caído de pie porque es una persona que se involucra muchísimo”.

Sobre Lewandowski, el guardameta franjiverde asume que “es un delantero de clase mundial. Yo estaba convencido de que encajaría en el Barça. Hay que tenerlo en cuenta porque arma disparos muy rápido y genera muchas ocasiones. Pero también hay que estar pendientes de todos los delanteros y medios del Barça, pero insisto, debemos focalizar en nosotros, en recuperar nuestra esencia deportiva. No es importante el sistema que utilicemos o la disposición en el campo, lo esencial es recuperar la competitividad”.

Por último, ¿piensa Edgar Badia en que podría ir al Mundial con la Selección? “ Al final, esa es una decisión de Luis Enrique. No mía. Pero ahora mismo, no tengo en la cabeza, ni mucho menos, la posibilidad de ir a la Selección. Es lo que menos me importa en estos momentos. Soy sincero y espero que me creáis cuando os digo que “ahora mismo me da absolutamente igual que me llame la Selección, solo puedo pensar en qué puedo aportar para recuperar nuestra esencia”.