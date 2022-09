Más difícil todavía para el Elche

No son tres puntos, ni tan siquiera uno, con los que el Elche contara a priori ni en sus mejores momentos de forma. Mucho menos si atendemos al inicio de campeonato de franjiverdes y blaugranas. El todopoderoso Barça de Xavi y de las ventanas financieras asusta a cualquiera. El debilitado Elche de Francisco, que sigue soportando problemas más propios de pretemporada, ha sido pisoteado cual muñeco de trapo por equipos de competición europea.

Con estos antecedentes y atendiendo a las tres bajas sensibles con las que el Elche viaja a Barcelona -la anunciada de Omar Mascarell y las sobrevenidas por un golpe en el último entrenamiento de Pol Lirola y por «indisposición» de Pere Milla, según el club, lo que podría ser parte del proceso de gastroenteritis viral que afectó a seis compañeros el jueves-, el duelo entre Goliat y David de la jornada 6 de LaLiga Santander (16.15 horas), necesitaría de un verdadero milagro bíblico para sacar algo positivo.

Hasta aquí, hechos que reflejan el más difícil todavía al que se enfrenta el conjunto de Francisco. A partir del pitido inicial, fútbol. Y fútbol es fútbol, 90 minutos donde el Elche parece no jugarse nada pero sí se juega. Y mucho. Recuperar su espíritu competitivo, su esencia, como decía el jueves uno de sus capitanes, Edgar Badia. Su competitividad. Su solidaridad defensiva. Su intensidad. Sus sensaciones. Al margen del marcador, que se espera abultado en contra, el equipo de Francisco tiene que volver a ser eso, el equipo de Francisco. Y tiene mucho por perder: si no ofrece una notable mejor versión, las dudas de la afición quedarán alimentadas por dos semanas, puesto que en la siguiente no hay competición por el parón de las selecciones.

Ningún franjiverde puede tener ahora mismo en su cabeza (razón) que el de hoy vaya a ser el día histórico en el que se rompió la estadística. De 23 visitas al coso del Barça, solo se han sacado 6 empates. El último, en la temporada 1974/1975 (0-0), en la jornada liguera número 30, en la que participaron jugadores como Esteban, Indio, Llompart, Aníbal, Palomares, Cano, Sitjà, Melenchón o Voglino. Solo en el sentimiento franjiverde (corazón), cabe una pequeña esperanza por romper estadísticas y dinámicas. En ese rescoldo que mantiene viva la llama, el Elche tiene donde agarrarse porque en un enfrentamiento del que nadie espera nada también cuenta con mucho por ganar. Más incluso que por perder.

El cambio de imagen iniciado en el segundo tiempo ante el Athletic debe ser un punto de partida para un nuevo Elche del Centenario. Ese equipo del pundonor, que se vacía en defensa y en ataque, que no solo corre mucho, sino que corre bien, que se hace responsable de la situación y se levanta con fuerza del fango.

Ese es el equipo que la afición franjiverde quiere y al que Francisco aspira llegar. Muy probablemente con cambios en el dibujo, según anunciaba en rueda de Prensa. Algunos, obligados por las circunstancias. Faltan Mascarell, Pol Lirola y Milla. Además, de los seis afectados el jueves por el virus estomacal (Roco, Ponce, Gumbau, Collado, Roger y González), Francisco reconocía que alguno era duda aún por la fatiga de la enfermedad. Milla parece sufrir el mismo mal y... puede que la cosa no pare ahí.

Con estas tres bajas seguras y alguna posible más, el Elche podría formar con defensa de cinco, disponer a cuatro jugadores por delante y dejar a Lucas Boyé en punta. Badia estará bajo palos. En defensa, a la derecha jugará Palacios, a la izquierda Clerc o Nico -no tuvo un gran estreno ante el Athletic-. En el centro podría entrar por primera vez esta temporada el capitán, Gonzalo Verdú, junto a Pedro Bigas y Diego González, aunque John o Enzo Roco, incluso Fernández, tienen opciones. Por delante estará Domingos Quina y Gumbau. También podría entrar Guti. Fidel o Tete Morente por la izquierda. Collado por la derecha.

Las opciones de Xabi para su súperBarça son tremendas. Cuenta con todos. Podría dar descanso a titulares tras la derrota europea del martes ante el Bayern. Su equipo podría formar con Ter Stegen, Bellerín, Koundé, Eric Garcia, Marcos Alonso, De Jong, Gavi, Ferran, Ansu, Pedri y Lewandowski completarían la alineación del conjunto blaugrana que, eso sí, tiene poco que ganar y mucho que perder ante el Elche. Qué ruede el esférico del más difícil todavía...