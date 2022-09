Francisco: «El Barça está arrollador pero tenemos nuestras opciones y nos jugamos bastante»

«Todo el mundo está viendo el nivel de los equipos que están disputando competición europea. El Barça está arrollador y se ha reforzado muy bien», advertía el entrenador Francisco Rodríguez nada más comenzar la rueda de Prensa previa al Barcelona-Elche. ¿Qué se juega su equipo en este encuentro?

«Nos jugamos bastante. Es un partido ante una de las mejores plantilas de la Liga y Europa. Quizás no sea el rival más adecuado para introducir novedades, pero nos jugamos cambiar nuestra imagen de la primera parte del partido ante el Athletic», setenciaba el preparador almeriense, que apostaba por «hacer nuestro partido, un partido largo, para mantenernos vivos hasta el final y por qué no, sacar algo positivo».

Cuestionado por si había mantenido contacto esta semana con Bragarnik, el técnico reconocía que no, «pero he hablado mucho con los jugadores, que son los que van a estar en Barcelona y a los que tengo que recuperar para que poco a poco vayamos teniendo el nivel para ir compitiendo».

¿Personalmente se encuentra con fuerzas? «Sigo teniendo la misma intención que cuando firmé en junio. Es verdad que han cambiado cosas porque no tenemos los puntos que deberíamos, pero sigo siendo el mismo y sigo teniendo el mismo hambre por la victoria. Conforme pasen las semanas el equipo va a ir mejorando. Hemos sufrido muchos condicionantes y los jugadores cada día están mejor, pero de momento no nos da para llegar al nivel para competir como queremos. Me siento responsable de ello y es un reto que afronto con el equipo. Veo soluciones. Sino no me sentaría aquí. Entiendo que vamos a ir a más. No hemos dado nuestro nivel a la hora de competir. Porque perder se puede pero no de la manera que lo hemos hecho». Ahora, hay positividad tras el segundo tiempo ante el Athletic Club.

«Estamos con ganas. A la vez, somos muy realistas, sabemos a quien nos enfrentamos. A un Barça arrollador, muy diferente al del año pasado. De primer nivel, fichajes, vienen de perder en Champions. Nunca hemos ganado allí, pero la estadística intentaremos romperla. Vamos a Barcelona convencidos de que haciendo nuestro partido podemos conseguir cosas positivas». ¿Cómo hacerlo? Con «un Elche diferente en cuanto a la imagen de unión, solidaridad defensiva, de esfuerzo común, de saber lo que tenemos que hacer, de ser ganadores en duelos, de buscar los espacios. Hemos trabajado situaciones. Ellos son muy virtuosos y nos harán sufrir por momentos, pero tenemos nuestras opciones de ir al espacio porque es un equipo que presiona alto. Espero que salga bien para tener nuestras oportunidades».