El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, destacó ayer a Europa Press que Ansu Fati podría estar en el once titular de hoy ante el Elche. «Está ayudando mucho, irá entrando. La intensidad y ritmo lo tiene que ir incrementando, pero poco a poco. Me motiva que esté en el once inicial, pero hay competencia y decidimos por intensidad y ritmo», culminó.

El de Terrassa reconoció la dificultad de enfrentarse al conjunto ilicitano. «Esperamos un rival que ya nos complicó las cosas el año pasado. Tiene urgencias, pero es uno de los equipos más físicos de la categoría. No sabemos el sistema que utilizarán, son muy versátiles. Son tres puntos vitales, después de perder en Múnich queremos recuperar las mismas sensaciones pero con victoria», dijo. «Tenemos que ganar al Elche y luego veremos los otros resultados. No será fácil ganar, todo el mundo lo da por ganado y el año pasado nos costó mucho», zanjó. Sobre el azulgrana Álex Collado, cedido en el Elche, Xavi se alegró de su buen inicio con los ilicitanos. «Es un futbolista que tenemos en cuenta para que pueda dar un salto otra vez este año y pueda volver al Barcelona. Tiene mucha capacidad de tiro. Desde que estamos nosotros aquí ha hecho un cambio de mentalidad», manifestó.