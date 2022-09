Alerta roja en septiembre

El Elche de Francisco ya no es aquel boxeador que resistía en la lona los golpes de su rival con ímpetu «rockybalboniano». El verano le ha mutado a un equipo con mandíbula de cristal, que no es capaz de levantarse de la lona tras recibir varios directos en el mentón. Dicho sea de paso, en este inicio de temporada el Elche está siendo un saco de gimnasio por el que han pasado Betis, Real Sociedad, Villarreal, Athletic y Barcelona para soltar puños y acumular goles y puntos.

Este Elche de Francisco está inmerso en una dinámica tan negativa que cualquier cosa que pase va a ser en su contra. El técnico ha probado prácticamente a todos sus centrales. Roco, Diego, John y Verdú acumulan errores y expulsiones. Bigas, el menos señalado hasta el momento, se lesionó ayer. La sangría de goles encajados es directamente proporcional al número de intentos del cuerpo técnico para encontrar soluciones. Sin embargo, cada intento parece hundir un poco más al equipo, como si estuviera atrapado en arenas movedizas.

Como ocurriera frente al Betis en la jornada inaugural de esta Liga, la defensa de cinco le volvió a durar un cuarto de hora a Francisco. Fue el tiempo que tardó el capitán Gonzalo Verdú en ver la roja directa por agarrar a Lewandowski cuando el delantero polaco se disponía a encarar a Edgar Badia. En esas milésimas de segundo en las que un deportista debe tomar decisiones clave, el cartagenero optó por cortar la jugada, a sabiendas del castigo que ello conllevaba: dejar a su equipo con diez durante 75 minutos.

A partir de ahí, al Elche le tocó añadir una nueva piedra a su cargada mochila de «pecados» de esta temporada. Y la derrota fue fraguándose a fuego lento entre el dominio del Barça, la impunidad que gozó Kessié y la mala suerte. Porque cuando estás mal todo te sale al revés. A aquella milésima de segundo de la decisión de Verdú se añadieron unos milímetros que permitieron a los azulgrana marcar los dos primeros tantos, obra de Lewandowski y Memphis. Ambos, revisados por el VAR, recibieron el OK entre dudas por la ubicación de las líneas trazadas. Si confías en la tecnología no queda otra que lamentar los dos nuevos infortunios. Si crees en las conspiraciones tienes otras dos razones para pensar en que alguna mano negra quiere amargar el centenario del Elche.

Lo que no dependió de la tecnología y sí del criterio arbitral fue el perdón al azulgrana Kessié, que al poco de empezar el partido dejó con la nariz tocada a Boyé tras un codazo que no pareció voluntario, pero sí temerario. El centrocampista no bajó el ritmo y siguió abusando de brazos y manos para imponer su tremendo físico. En otra acción, dentro del área del Elche, tumbó a John. Muñiz Ruiz le permitió seguir en el terreno de juego para cabreo de la plantilla franjiverde, que presionó para tratar de recuperar la igualdad numérica sobre el terreno de juego.

Sin reacción

El resultado fue una amarilla a Fidel y el caldo de cultivo para la posterior expulsión de Francisco, que perdió los nervios justo cuando el VAR dio la razón a los suyos al anular un gol de Pedri tras una acción con varios rechazos. Ahí el almeriense demostró lo poco agradable que es la situación actual, no supo controlar los nervios y el colegiado le mandó al cuarto de pensar, donde estará, salvo que Bragarnik diga lo contrario, las próximas semanas.

Poco más queda de análisis para un partido roto a raíz de la expulsión de Gonzalo Verdú y del momento en que los locales pudieron disipar cualquier duda al ponerse por delante en el marcador. Más allá de la polémica, los culés mostraron una evidente superioridad en lo futbolístico, pese a dar la sensación de no jugar al 100%. Un chispazo de Pedri en el 1-0, la velocidad y ganas de ganarse un puesto de Balde en el lateral izquierdo y la capacidad goleadora de Lewandowski fueron suficientes para tumbar a un Elche que, una vez más, no tuvo capacidad de responder ni a los golpes de su rival ni a los tiros en el pie tan habituales de estas seis primeras fechas de campeonato.

Cualquier motivo para creer en el milagro tras el paso por vestuarios quedó enterrado con el tercero del Barça, segundo en la cuenta personal de Lewandowski. Un tanto que llegó, una vez más, tras varios rebotes que la defensa franjiverde fue incapaz de controlar. Y, con el balón vivo dentro del área y un «killer» como Lewandowski suelto en el césped el resultado solo podía ser uno. Cayó el tercero. Por suerte paró la tormenta.

La entrada de Quina dio algo de aire a un Elche que supo ordenarse en torno a Edgar Badia para que no siguieran subiendo goles al marcador del Camp Nou. Ansu Fati fue quien más lo intentó, pero el paso de los minutos también fue relajando la voracidad ofensiva local, especialmente a raíz de la sustitución de Lewandowski.

Sin embargo, al Elche aún le aguardaba una última desgracia, en forma de lesión de Pedro Bigas. Dentro del bajo nivel defensivo franjiverde, el mallorquín estaba mostrándose como la pieza más fiable entre los zagueros. Los fantasmas de los últimos años volvieron a la cabeza del central con otra lesión muscular que podría obligarle a frenar varias semanas.

Con la goleada contenida, Verdú expulsado, Francisco en el vestuario y Bigas lesionado, el Elche regresó de Barcelona sin puntos en su botín, como era de esperar, pero también sin sensaciones positivas. Sin ir más lejos, el único tiro en 98 minutos fue un tímido intento de Clerc, ya en el descuento. Toca resetear en un parón que viene de maravilla para afrontar esta alerta roja. Toca volver a ser ese boxeador que era capaz de levantarse tras cada golpe. Toca volver a ser el Elche de Francisco.