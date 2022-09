¿Qué le pasa al Elche para haber sumado solo un punto en las seis primeras jornadas de Liga? Cualquier vaticinio que se hiciera al principio del mes de agosto en clave franjiverde no contemplaba un inicio de temporada tan pobre, ni en números ni en sensaciones.

LA PRETEMPORADA

Se mantiene el bloque, pero algo se rompió en verano. El Elche volvió al trabajo en julio sin caras nuevas, aunque con varios culebrones solucionados. Uno de ellos fue el de Pere Milla. Otro, con la pretemporada ya iniciada, la renovación de Omar Mascarell. La continuidad de todo el bloque importante de la 2021/22 se vio como una fortaleza, pero algo pasó en verano.

Francisco se ha quejado de que no se pudo realizar el trabajo adecuado y de que la mayoría de los fichajes llegaron tarde, al menos a su entender. No ha profundizado más en el asunto, pero de sus palabras se desprende un alto grado de insatisfacción por la preparación física, incluidas lesiones en jugadores importantes durante julio, agosto y septiembre. Las quejas evidencian un punto de malestar en la relación entre el propietario, que también ha sido el encargado de planificar la plantilla, y el entrenador, que posiblemente esperaba algún refuerzo a petición propia. O, al menos, haber cerrado antes las operaciones.

EL CALENDARIO

Cinco rivales de la zona noble en el primer mes de Liga. Este es el principal argumento que han esgrimido tanto el técnico como los futbolistas para justificar, al menos en parte, el mal rendimiento actual. El Elche se ha visto arrollado por Betis (3-0), Villarreal (4-0), Athletic (1-4) y Barcelona (3-0). El parcial en esos cuatro partidos es de 14-1. La otra derrota, frente a la Real Sociedad, fue por la mínima (0-1), pero a nadie se le escapa que pudo ser bastante más abultada.

Nadie pone en duda la dificultad de este inicio. Lo que se cuestiona es si la diferencia es tanta como la que han ido indicando cada uno de los marcadores. A diferencia de otros años, el problema de este Elche está siendo la nula competitividad.

LA DEFENSA

El equipo más goleado y el portero que más paradas hace. De la retahíla de resultados ya mencionada se extrae un dato demoledor: el Elche es el equipo más goleado de Primera, con 16 tantos encajados. Pero es que, además, Edgar Badia es el portero que más paradas ha realizado del campeonato, con 31.

Cualquier análisis a día de hoy dejaría al cancerbero como el mejor del Elche, pese a la alta cantidad de goles recibidos. Los errores se han ido acumulando, con apuestas como John (Betis) o Gonzalo Verdú (Barça) que apenas duraron un cuarto de hora. Enzo Roco ha sido sustituido dos veces al descanso por fallos groseros. En la recámara queda el último en llegar: Fede Fernández.

EL ATAQUE

Dos goles a favor y una más que preocupante falta de mordiente. Si los números en defensa preocupan, los ofensivos alarman. El Elche solo ha sido capaz de marcar dos goles (Collado al Almería y Ponce al Athletic), pero es que con el paso de las jornadas la producción en ataque ha ido cayendo en picado.

Por ejemplo, Boyé solo suma un tiro a puerta en cinco partidos. El Elche no fue capaz de asomarse al área ni de la Real ni del Barça. A la del Athletic lo hizo por la relajación bilbaína con el 0-4. Pese a haberse reforzado con hombres para que la producción ofensiva no recayera en Mojica y los delanteros hasta el momento no se están viendo resultados.

EL ENTRENADOR

A Francisco no le sale nada y ha perdido el aura de intocable. Al técnico se le podrán echar en cara muchas cosas, pero no la escasez de propuestas para encontrar soluciones. Otra cuestión es si tanto cambio está siendo bien asimilado por la plantilla (parece que no) y si acierta en los mismos.

El propio Francisco lo apuntó tras perder ante el Barça: las dos veces que ha sacado defensa de cinco le ha durado el plan un cuarto de hora por expulsiones. Ante los culés perdió los nervios y fue expulsado. Tampoco es la mejor señal en el momento actual.

LA ACTITUD

El equipo no ha ido por delante en ningún momento por ahora. El dato más escalofriante de este inicio de curso para el Elche es que no ha ido ganando en ningún momento. De los 540 minutos disputados sus resultados han sido de empate durante 200 minutos y de derrota durante 340. Ante el Barça aguantó 34 minutos el 0-0, el mejor registro de los seis encuentros de la 2022/23.

CHRISTIAN BRAGARNIK

El propietario debe liderar la reacción en primera persona. En el Elche todo empieza y acaba en Bragarnik. Hay que ver si es capaz de liderar también una situación como la actual, en una temporada histórica para la entidad, al cumplir cien años.

De momento, la planificación deja dudas, incluido el hecho de que el club tenga el límite salarial más bajo de la categoría, que se esperan resolver en los duelos ante rivales directos. Pero entre las quejas de Francisco, la gestión con el cuerpo médico, la imagen del equipo y los resultados, a Bragarnik le toca liderar esta crisis inesperada.