Unión ante la adversidad. Ese es el mensaje que quiso trasladar el vestuario del Elche tras la derrota por 3-0 en el Camp Nou, que provoca que el equipo franjiverde se vaya al parón liguero como último clasificado. Pese al resultado frente al Barcelona, el grueso de la plantilla ilicitana quiso destacar la actitud en el campo y el trabajo desplegado tras quedarse en inferioridad numérica como esos primeros brotes verdes que buscaba Francisco para tratar de revertir la mala situación actual que atraviesa el equipo.

El propio Francisco fue de los primeros en destacar ese cambio de chip en los suyos, al afirmar en rueda de prensa su optimismo de cara al futuro inmediato, que pasa por el partido en Vallecas contra el Rayo el primer lunes de octubre, y la mejora en varios de sus futbolistas con respecto a actuaciones pasadas frente a Villarreal o Athletic.

Tanto a pie de campo como en zona mixta, los futbolistas del Elche que ofrecieron su punto de vista al concluir el duelo ante el Barça en el Camp Nou siguieron la misma línea. Gumbau fue de los más directos. «Solo tengo la palabra orgullo», expresó el mediocampista catalán para elogiar la actitud de sus compañeros tras jugar durante 75 minutos en inferioridad numérica.

«Para puntuar en este estadio y contra este tipo de equipos se tienen que dar muchas cosas. Y se nos dieron todas en contra, algunas de ellas injustas y otras por errores», explicó el delantero argentino Lucas Boyé. «Vienen ahora dos semanas que seguramente van a ser de mucho trabajo. Hay que limpiar la cabeza, afrontar los partidos que vienen con otra mentalidad y tratar de empezar a sumar puntos para acercarnos al objetivo de la permanencia», prosiguió. «Este partido nos ha dejado varias cosas buenas, como pelear cada pelota como si fuera la última. Jugando con uno menos hemos demostrado que estamos juntos y que vamos a pelear para sacarlo adelante», finalizó el «9» franjiverde.

Más o menos en la misma línea se expresó el lateral Carlos Clerc. «Este siempre es un escenario complicado y con uno menos mucho más. Hemos intentado estar juntos y unidos para que nos generasen el menor número de ocasiones posible, pero era difícil», analizó. «Hemos intentando mostrar esa fortaleza y me quedo con eso para intentar cambiar la dinámica. Es un partido de cero reproches, hemos sufrido y hemos corrido dejándolo todo en el campo por el de al lado», agregó.

Por su parte, el capitán Gonzalo Verdú, protagonista de la acción clave en el minuto 14 que dejó a su equipo con un hombre menos sobre el terreno de juego al ver la cartulina roja por un agarrón a Lewandowski cuando el polaco se disponía a encarar a Edgar Badia, pidió disculpas por dicha circunstancia. «El análisis del partido a partir de la expulsión es irreal porque es una jugada que lo condiciona todo. Asumo mi responsabilidad, pero estoy orgulloso del sacrificio del equipo y a partir de esa base hay que seguir creciendo», aseveró.

«Ahora tenemos dos semanas para limpiar la mente, ser lo más competitivos posible y tener el foco en el partido de Vallecas», añadió el cartagenero.

Malestar con los arbitrajes

La molestia con las decisiones arbitrales también hizo presencia entre la plantilla del Elche. El primero en hacerlo fue, precisamente, uno de los ausentes. Pere Milla se quejó a través de sus redes sociales durante el partido. «No entiendo nada», tuiteó tras la roja a Verdú. «Repito: no entiendo nada», escribió poco después, tras la acción en la que los ilicitanos pidieron la expulsión de Kessié.

«No sé si la expulsión es justa, el balón va a al espacio, hay más defensores detrás... Ha habido jugadas dudosas en otros momentos del partido que el árbitro no ha visto o no ha querido ver y también tenemos que luchar contra eso. Por eso creo que hay que estar orgulloso del sacrificio del equipo porque con diez ha hecho un esfuerzo tremendo», comentó Verdú. «Estamos rozando el límite en todo, pero tenemos que tragar, callar y trabajar», aseveró Gumbau. Hay que recordar que, fruto de este malestar, Francisco fue expulsado y no podrá sentarse en el banquillo de Vallecas.