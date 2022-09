Claudio: «Cuando la gente importante mejore físicamente el equipo irá para arriba, sin duda»

La garra y positividad de Claudio Barragán no se quedaron en el campo. Grandes aptitudes que mantiene y que es importante trasladar al Elche. El exjugador y exentrenador franjiverde visitó ayer la sesión de trabajo del Díez Iborra. Ánimos dio. Y no pocos, pero él aseguró que «solo he venido por seguir conectado con el fútbol, no dejarlo de lado. También he estado en algunas sesiones del filial. Me apetecía venir y espero venir a alguno más. A ver si traemos la suerte».

Sea como sea, Claudio es un hombre de fútbol que genera expectación en el Elche y su análisis puede ayudar a entender la situación: «El inicio de la pretemporada ha sido un poco convulso en cuanto a lesiones e incorporaciones. Todo eso al final se nota porque hasta que la gente se adapta y entra en la idea del míster, cuesta. Yo me quedo con la imagen del equipo en Barcelona, pues estuvo intenso. Esa línea de compromiso es la que tiene que seguir el grupo». El franjiverde lo tiene claro. «En cuanto la gente importante esté en mejores condiciones físicas el equipo tiene que ir para arriba, no me cabe la menor duda. Ya lo hizo la temporada pasada y este año no va a ser una excepción», afirma. Sobre el papel del técnico, Claudio expone que «la labor del entrenador es tremendamente complicada porque buscas lo mejor para el equipo y muchas veces no das con la tecla. Pero Francisco ya encontró las soluciones la temporada pasada y este año también lo va a hacer». Añade que «con un punto de 18 siempre genera algún tipo de duda pero he estado hablando con el míster y lo veo fuerte y convencido, y eso al final se transmite al grupo y es lo más importante». Para trabajar es necesaria la «tranquilidad» y, por ello, «hay que seguir trabajando de la misma manera. Ir buscando soluciones para encontrar lo mejor del equipo y confiar en los jugadores, que también tienen que poner de su parte». Para Claudio, una de las claves es que «hay futbolistas que la temporada pasada fueron muy determinantes y que de momento no han aparecido. Ahora hay un margen de 15 días para recuperar y hay que esperar y empezar de cero». Pensando en los siguientes encuentros, Barragán entiende que «independientemente del juego que realice el equipo, la intensidad y la competitividad son cruciales, así como conseguir, de la manera que sea, los tres puntos, para que el grupo gane en confianza». Sobre los próximos encuentros, a priori, más factibles que los anteriores, el exfutbolista expresa que «en Primera División no te puedes fiar de nadie. La temporada pasada, el Elche hizo grandes partidos y consiguió muy buenos resultados contra equipos como el Barça, Real Madrid o el Villarreal, de los que se dice que son de otra liga, aunque a mí eso no me gusta decirlo ya que estamos todos en la misma». En concreto, sobre el próximo encuentro, Claudio asevera que «el Rayo va a ser un equipo complicado y más aún en Vallecas, donde la gente aprieta mucho, pero el grupo tiene que tener fe y confiar en sus posibilidades. Lo consiguió la temporada pasada y debe seguir pensando que se puede lograr». La visita de Claudio Barragán, que se detuvo unos minutos para hablar con Francisco, así como con algunos jugadores y trabajadores del club, llegó en un día donde se produjeron numerosos signos de recuperación. El propio exjugador expresó su deseo de servir como talismán para el equipo.