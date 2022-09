En un momento tan delicado, como no podía ser de otra manera, la afición franjiverde clama en apoyo de su equipo. «Por muy poquito que den, estaremos a muerte con ellos», resume David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde y de la Federación de Peñas del Elche. Una decena de representantes de estas entidades analizan para INFORMACIÓN la actual crisis, que ha tenido como causas una pretemporada mal planificada, con lesiones y fichajes tardíos, así como un inicio muy duro ante cinco rivales europeos. Pero, ahora sí. «Nuestra Liga empieza con el Rayo. No nos debemos castigar por ver pocos puntos en el casillero», expone Ximo Morales, coordinador de la grada de animación Fondo Sur 1923. En el mismo sentido se expresa Jessica Hayes, que regenta una agencia de viajes a los partidos del Elche: «Los rivales han sido muy complicados, internacionales».

Su opinión es compartida por todos.. La secretaria de La Jarra Ilicitana entiende que «hasta iniciado el campeonato no teníamos al equipo al completo y hemos jugado contra equipos muy superiores». Paco Pérez Pereda, dirigente de Peña Franjiverde Vega Baja, remarca la situación: «El calendario ha sido muy duro y los resultados negativos han hecho mella». Y resalta otro detalle: «Hay jugadores importantes que tienen que capitanear al equipo, como Lucas Boyé, principalmente, que no han realizado la pretemporada».

El presidente de la Peña Franjiverde Petrer, Valero Payá, expone que «los fichajes no solo han llegado tarde sino que además son pocos, sobre todo viendo la calidad de las salidas». Y una circunstancia más, según considera Tomás Domenes, presidente de Franja Verde, «la plantilla no estaba hecha y los jugadores no han podido ni conocerse».

El presidente de la Peña Centenario Elche CF, Juan Diego Molina, da otro detalle: «Ante el rival directo Almería el equipo tuvo actitud y ocasiones para ganar. Bien es cierto que contra el Athletic se vio a un conjunto inoperante y totalmente fuera de sitio, recordó mucho al partido del año pasado contra el Betis en casa que acabó costando la destitución a Escribá». Referencia indirecta al banquillo, que ahora ocupa Francisco. La mayor parte de los consultados no lo ven como el culpable. Pero sí hay quien cita como problema «no tener un sistema de juego definido», como apunta Jorge Ortega, presidente de la peña Furia Franjiverde. También hay quien habla del entrenador como una figura irremplazable y señala que «estamos a muerte con Francisco, su cuerpo técnico y el equipo», detalla Morales.

Los representantes de la afición tienen pocos reproches y sí muchos mensajes de ánimo. «Que no dejen de luchar cada minuto como si les fuese la vida con ello, pues hay una gran afición detrás que los apoyará hasta el final», dice Payá. «Que honren la camiseta centenaria que llevan puesta, que la afición siempre la van a tener para alentarlos», apunta Aranda, mientras otros afirman: «Estamos con ellos a muerte, confiamos en ellos. Es la mejor plantilla desde la vuelta a Primera. Tienen que volver a confiar en ellos mismos y a competir dándolo todo. Por calidad nos podrán ganar rivales con mayor presupuesto pero no deber ser así en actitud. Hay que ganar como sea los próximos envites» (Paco Pérez); «Estamos con ellos y les vamos a apoyar. Deben, sobre todo, estar unidos» (Sonia Martínez); «Tienen a 24.000 aficionados incondicionales que les van a animar; ya demostraron su valía; sabemos que lo van a lograr» (Carlos San José); «Que pongan ganas, actitud, seriedad, que sufran en el campo, que corran hasta la última pelota del último segundo. El fútbol de ahora es muy físico y si no se lucha no se consigue nada. ¡¡¡Vamos equipo, Mucho Elche!!!» (Juan Diego Molina).

Los mensajes de ánimo son constantes en redes sociales. Hay esperanza. «Del día del Barcelona se pueden sacar cosas positivas. Desde un equipo mejor físicamente hasta tácticamente. Sin duda, ahora con los rivales que vienen, no solo podemos revertir la situación, sino que lo vamos a hacer», destaca Aranda. Todos ven un cambio de imagen ante el Barça. «Dio la sensación de que el equipo tenía las ideas más claras» (Domenes); «Se vio un cambio de actitud y eso va a ser clave. Tenemos que suplir nuestras carencias con esa garra que nos caracteriza desde Segunda División B» (Morales); «Vi brotes verdes contra el barça. Tenemos confianza en que remontaremos la situación» (Sonia Martínez); «Vi a un equipo más solidario, con ayudas entre los propios jugadores, que aún con todo en contra no dejaron de dar la cara» (Jorge Ortega).

Molina incide en un dato: «De los 4 partidos que hemos jugado con 11 jugadores, se vio un buen equipo contra Almería y se plantó cara a la Real. En el Camp Nou se vio a un Elche más solido y con mucha actitud de lucha, se vislumbró algo de ese espíritu ¡¡¡A Lo Elche!!! que tanto necesitamos». Mario Payá Porcel, vicepresidente de la Federación de Peñas apunta que «contra el Barcelona hubo momentos en los cuales se veía un equipo compacto y que intentaba jugar a un sistema definido, pero todavía están muy lejos de su mejor versión posible. Este equipo saldrá adelante y conseguiremos la permanencia». Para Carlos San José, «en el Camp Nou el Elche había planteado un buen partido hasta la expulsión y después de ello siguió compitiendo con casta y criterio. Por supuesto que remontaremos».

Hay optimismo entre los seguidores franjiverdes, que consideran que «el mejor jugador son todos unidos, no importa lo fuerte que te golpeen, pensar lo fuerte que podéis golpear». Mensajes directos en los que se demanda ímpetu y unión. Además de evitar «fallos de juveniles, que los ha habido y hay que espabilar», expresa Antonio Chacón, presidente de Rabuts Novelda, que añade que «nos hemos enfrentado a todos los equipos de arriba y están muy fuertes. Confío plenamente en la plantilla». También confía el responsable de la Grada de Animación, que concluye: «Somos una afición sufridora. Queremos ese equipo con garra que nos han demostrado que son temporadas atrás». Paco Pérez añade que «los jugadores deben dar un paso firme al frente y superar esta crisis de resultados». Para ello, contarán al 100% con su afición, como dice Ortega: «A los jugadores les diría que tienen a más de 24.000 abonados con muchas ganas de apoyarlos, y que en el año del Centenario esto lo vamos a sacar entre todos, ¡¡¡A lo Elche!!!». Y Mario Payá remata la jugada: «Le diría a los futbolistas que piensen en toda la ilusión de una provincia entera puesta en ellos, que tienen que dejarse el alma y más aún este año. Que confiamos en todos ellos y vamos a conseguirlo entre todos».