Pere Milla: «Lo importante es estar fuera del descenso en la jornada 38»

Pere Milla siempre habla muy claro y nunca deja indiferente a nadie. El delantero del Elche CF, que ayer cumplió 30 años, quiso dar la cara, en un momento difícil para el conjunto ilicitano. No rehuyó ninguna pregunta. Aseguró que llevar un punto de 18 posibles en las seis primeras jornadas «es una mierda», pero se mostró optimista y recordó que «lo importante es estar fuera del descenso en la jornada 38».

El futbolista catalán admitió que en el vestuario son conscientes de que han empezado «mal» la competición, pero, al mismo tiempo, comentó que «una victoria nos permitiría salir de ahí abajo» y ver las cosas de manera diferente.

El atacante franjiverde afirmó que están deseosos de que «llegue el partido del Rayo para sacar los tres puntos». «Las cosas no están saliendo como queremos y no estamos sumando puntos, pero lo que queremos y estamos trabajando para ello es volver a ser nosotros mismos».

A la hora de intentar explicar qué está pasando en el inicio de LaLiga, Milla lo califica como «un cúmulo de circunstancias». «Sabemos que estamos cometiendo errores puntuales», pero recordó que «frente al Betis nos quedamos con uno menos en el minuto 13, en el Camp Nou la pasada semana igual. Son pequeños detalles que marcan las diferencias. Esto es Primera División. Nuestros errores nos están perjudicando y, a la mínima, nos castigan. Además de las expulsiones frente al Betis o Barcelona, vimos cómo frente al Athletic Club que, sin apenas tirar a puerta, ya nos habían metidos tres goles: uno en propia puerta, otro de penalti y otro que tira y se cuela por la escuadra. Tenemos que estar muy concentrados para no cometer esos errores». El delantero pide «cambiar» porque «todavía no hemos ganado y necesitamos hacerlo».

El «10» del Elche puso como ejemplo el último partido frente al Barcelona, a pesar de perder 3-0. «Jugamos con uno menos, se vio a un equipo que no daba un balón por perdido. Somos el Elche y tenemos que mantener el grito A lo Elche, que pusimos de moda la temporada pasada. Vi el partido por la televisión -fue baja por una indisposición- y fue un espectáculo como corrieron mis compañeros. A pesar de estar con uno más, el primer tiro a puerta se produjo en el minuto 35… frente a todo un Barcelona. Luego nos metieron tres. Pero el equipo dio la cara y ese es el camino a seguir», comentó.

Pere Milla también se refirió a la poca aportación que el conjunto ilicitano está mostrando en ataque y volvió a recordar ese «cúmulo de circunstancias» que han perseguido al equipo en los seis primeros encuentros. «En dos, a los 15 minutos nos quedamos con uno menos. De esa forma, la portería rival queda muy lejana. Está claro que no hemos acertado y no hemos tenido mucha presencia en el área contraria. Frente al Almería estuvimos bien y debimos ganar. En el fútbol y en Primera División lo que marca es estar bien en las dos áreas».

En cuento al calendario más «amable» que hay a partir de ahora, el atacante franjiverde señaló que «hablar de rivales de nuestra Liga... lo que queremos es competir contra todos los equipos. Esto es Primera División y no hay ningún rival fácil», advirtió.

Pere Milla reconoció que «físicamente nos falta esa chispita», pero indicó que «al final, todo se relaciona con los puntos. En la etapa de Almirón sumamos 10 puntos en cinco partidos y luego estuvimos 16 sin ganar. Está claro que sumar un punto de 18 posibles es una mierda. Cuando no salen las cosas siempre se busca algo. Jugar con uno menos contra rivales como Betis o Barcelona se nota. Cuando viene todo al revés, todo se nota y adquiere mayor importancia».

"No me arrepiento y volvería a emitir el comunicado"

Pere Milla no quiso profundizar mucho sobre todas las discrepancias que hubo con su renovación, porque lo considera «agua pasada». «Estoy centrado en ayudar al equipo para salir de esta situación. Fueron cosas que pasaron entre el club y yo. Al final las dos partes tomamos la mejor decisión, estoy contento, porque lo que quería es quedarme y ahora lo que quiero es ganar».

Sin embargo, aseguró que no se «arrepiente» del órdago que lanzó a la entidad anunciando que su contrato había terminado y que se marchaba del Elche: «Yo no podía hablar y era la manera de mostrar mi opinión. Cuando uno hace una cosa tiene que estar convencido y lo pensé mucho. Ya pedí disculpas a quien pudiera haber molestado, pero era mi manera de comunicarme. Vuelvo a pedir perdón si a alguien le molestó. Lo importante es que estoy aquí».

El jugador catalán no se considera un jugador histórico. «Eso lo decís vosotros. Yo me considero una pieza más del engranaje del equipo», y dijo que «cuando llegué hace tres años no esperaba cumplir 30 años aquí. Ojalá pueda estar muchos más. Han sido tres temporadas fantásticas y espero que las tres siguientes sean igual».