En su tercera temporada como franjiverde y tras confirmarse su continuidad una vez cerrado el mercado de fichajes de verano, Lucas Boyé concedió ayer una entrevista a los medios oficiales del Elche en la que repasó cómo está viviendo este complicado inicio de curso, tanto a nivel personal como colectivo.

El delantero argentino, cuyo gran rendimiento durante la campaña pasada le valió para debutar con su selección nacional, está convencido de que la plantilla va a ser capaz de revertir la situación y de que él mismo está cerca de recuperar su mejor versión, una vez queden atrás los problemas físicos que arrastró durante la pretemporada.

«En las dos temporadas anteriores sufrimos bastante. Ahora parece que es el fin del mundo, pero creo que hemos estado en peores situaciones, sobre todo en mi primer año. Y lo sacamos adelante», valoró Boyé. «El inicio está siendo malo y lo sabemos, lo tenemos clarísimo. Somos conscientes de lo que está pasando y no nos da lo mismo. Ojalá en Vallecas consigamos los tres puntos y el camino se empiece a aclarar», añadió.

«Tuvimos un inicio difícil en cuanto a rivales», analizó el «9» franjiverde. «No es excusa porque estamos en una de las mejores ligas del mundo. Si queremos seguir en esta competición también tenemos que competir contra estos equipos. Ahora vienen rivales con objetivos similares a los nuestros y obviamente van a ser partidos clave», agregó.

Boyé también realizó un breve repaso a su trayectoria en el club desde que llegó en 2020. «La verdad es que cambiaron muchas cosas desde mi llegada, todas para bien. No hemos parado de crecer y ojalá que en la parte futbolísticamente sigamos en ese sentido y podamos ser un poco más grandes cada día», expresó.

«Siempre digo que en el plano personal no pararon de pasarme cosas lindas. He cumplido mi mayor sueño: ser internacional con Argentina. Disfrutar el día a día con esta gente no tiene precio. Ahora no estamos en el mejor momento, pero ojalá podamos volver a disfrutar pronto», añadió.

Para poner en contexto los rumores sobre una posible salida (el Sevilla fue el equipo más interesado en hacerse con sus servicios), Boyé se mostró bastante claro: «El Elche es muy importante en mi vida. Es el lugar donde quiero estar»

El ariete no quiso quitar importancia al mal momento actual y se mostró bastante abierto al reconocer la situación. «El grupo está mal porque sabemos que la situación no es la deseada, pero tenemos que seguir trabajando para hacerle frente porque somos nosotros los que entramos a la cancha cada fin de semana», aseveró. «Tenemos que estar fuertes para que los puntos empiecen a llegar y estar todos más tranquilos en ese sentido», remató.

Para finalizar, Boyé habló de la afición ilicitana y de un año histórico para la entidad. «Poder disfrutar del Martínez Valero con tanta gente que te alienta es muy lindo. Somos los primeros responsables del mal inicio de Liga, pero estaremos más cerca de sacarlo adelante con todo el apoyo de nuestra gente. Es muy hermoso y un cambio muy grande con respecto a mi primer año, donde tuvimos que jugar con el campo vacío», recordó.

«La gente nos hace sentir mucho que estamos en la temporada del Centenario. Es un año distinto y ojalá lo podamos disfrutar como lo especial que es», concluyó Boyé.