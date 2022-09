El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, se ha desplazado este lunes hasta València, para asistir en el IV Acto de Apertura del Curso de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV). El técnico franjiverde ha estado presente en la Universidad Católica, junto a los preparadores del Villarreal, Unai Emery, y del Levante, Mehdi Nafti.

Francisco ha explicado cómo fueron sus comienzos como entrenador y ha recordado sus inicios al frente del cadete del Almería. "Con 30 años ya no me veía en condiciones de seguir jugando al fútbol de manera profesional. Cogí un equipo cadete que me ayudó mucho a empezar con la gestión de grupo. Incluso, todavía mantengo relación con algunos de aquellos chavales".

El preparador del conjunto ilicitano también ha indicado que Emery fue uno de sus referentes en sus comienzos, cuando el entrenador vasco dirigía al Lorca, antes de su fulgurante carrera en importantes clubes de Europa, como Sevilla, París Saint Germain, Arsenal, Spartak de Moscú y, ahora, el Villarreal.

El entrenador almeriense se ha referido y ha explicado sus comentarios sobre la llegada tardía de los fichajes al Elche, que le había impedido trabajar como le hubiera gustado durante la pretemporada y tener al equipo más preparado. A pesar de ello, Francisco ha asegurado que ve al conjunto ilicitano mejor y está convencido de que van a salir adelante.