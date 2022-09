Pere Milla se reincorpora a los entrenamientos del Elche

La plantilla del Elche CF ha realizado este martes el segundo entrenamiento de la semana para preparar el importante encuentro del próximo lunes 3 de octubre (21 horas), en el estadio de Vallecas, frente al Rayo. Los futbolistas franjiverdes se han ejercitado en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero.

Pere Milla, que el lunes se quedó en el gimnasio, por precaución, aquejado de unas molestias musculares, se ha reincorporado este martes al grupo y se ha ejercitado con normalidad, aunque se ha marchado un poco antes por precaución, por lo que no debe tener problemas para estar a disposición de Francisco para el choque en tierras madrileñas.

Los únicos jugadores que no han participado en la sesión grupal han sido Fidel Chaves, quien sigue recuperándose de la rotura fibrilar en la zona del músculo isquiotibial de su pierna derecha y deberá esperar otra semana más para volver al grupo; y Javier “El Flaco” Pastore. El argentino no levanta cabeza, a pesar de la ilusión que depositó tras el último partido de la temporada pasada frente al Getafe y que permitió su renovación por un campaña más.

Pastore no termina de coger la forma física y cuando los entrenamientos se vuelven exigentes nota molestias musculares, que le impiden seguir trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros. Parecía que este iba a ser su año, pero no está siendo así. En las primeras jornadas de LaLiga solo ha disputado cuatro minutos, en el segundo partido frente al Almería. En el resto ha estado en el banquillo y Francisco no lo ha utilizado.

Ante esta situación, parece complicado que el internacional argentino pueda estar disponible para el choque contra el Rayo Vallecano. Si se confirma su baja, se unirá a las de Gonzalo Verdú, que debe cumplir un partido de sanción por su expulsión en el Camp Nou, frente al FC Barcelona; y la de Fidel Chaves.

El resto de la plantilla, salvo contratiempo durante la semana, estará disponible. Omar Mascarell y Pedro Bigas han vuelto a realizar la mayor parte del entrenamiento con el grupo y van aumentando la carga de trabajo y respondiendo bien. Ambos se han ausentado en la recta final de la sesión, junto a Pere Milla. Diego González y Gerard Gumbau, quienes el lunes se retiraron en la recta final por precaución, han realizado todos los ejercicios de forma completa.

El central argentino Fede Fernández también se ha marchado un poco antes por unas molestias.

La plantilla franjiverde tendrá este miércoles jornada de descanso, al jugar el lunes, y el jueves volverá de nuevo a los entrenamientos para intensificar la preparación del choque ante los vallecanos.