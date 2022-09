Jaime Ramos, talismán para el Elche

La expulsión de Francisco en el último partido de Liga ante el Barça tiene una consecuencia directa. Dos jornadas de sanción y Jaime Ramos, su segundo entrenador, tendrá que ocuparse de sustituirlo. Será en dos citas cruciales, ante el Rayo Vallecano a domicilio (lunes, 21 horas) y ante el Real Mallorca en casa (lunes 10 de octubre, misma hora). Dos retos para los que el técnico madrileño ya ha demostrado estar preparado. «La inercia de la competición te lleva a este tipo de situaciones», resta importancia el técnico, que en enero se hizo cargo del equipo en la victoria ante el Espanyol a domicilio y en el empate en el Bernabéu. ¿Talismán? «No me siento talismán. Me gusta que ganemos. Mi presencia fue circunstancial y tuvimos la fortuna de ganar esos partidos en un momento también un tanto delicado», apunta el ayudante de Francisco. Aquello fue «un punto de inflexión y el equipo tiró para arriba. Yo firmaba ya que se repitiera ese punto de inflexión que ahora mismo es vital para nosotros y que todos deseamos que llegue cuanto antes; ojalá este lunes».

El técnico es contrario a cualquier protagonismo, desviando en cada respuesta la atención hacia el «verdadero protagonista», como define a su compañero almeriense. «Es circunstancial y tanto yo como el resto del cuerpo técnico vamos a intentar suplir de la mejor manera su ausencia».

En el día a día, Jaime Ramos se encarga de ayudar en el diseño de las sesiones de entrenamiento, colabora para dotarlas de contenido. También aporta en estrategia. «Francisco es un entrenador muy consultivo y pregunta. Evidentemente siempre es él quien tiene la última decisión», remarca el entrevistado.

Jaime Ramos ha estado en muchos clubes. Como jugador en Getafe, Leganés, Villarreal o Almería; como técnico en Almería, UCAM, Lugo, Huesca o Girona. Y ve cosas distintivas en este Elche: «Existe una ilusión y un entusiasmo increíbles por intentar mejorar las cosas. El Elche es un club que tiene un potencial enorme. Con una masa social que muchos equipos quisieran. Económicamente saneado. Con todos los trabajadores aportando muchísima ilusión para mejorar».

En el debe del club, «puestos a decir algo, lo ideal sería tener una ciudad deportiva, porque mejoraría mucho el día a día y estaría todo mucho más centralizado».

La situación. ¿Puede ser que la marcha de Mojica haya afectado mucho? «Hablar de nombres y hombres concretos quizás sea lo más socorrido. Mojica tuvo una gran influencia muy importante en nuestro juego ofensivo. No lo vamos a negar. Pero creo que los jugadores que ocupan su posición, por la inercia del equipo, no han podido desarrollar todo su potencial. Tanto Nico como Clerc nos pueden aportar mucho. Más que de hombres concretos yo hablaría de una situación general. No se puede personalizar. Todos los que conformamos la plantilla todavía no hemos dado ese nivel que todos sabemos que podemos dar y que nos hizo competitivos el año pasado», apunta.

También como causa de la crisis está que «la mayoría de nuestras incorporaciones llegaron en la semana previa de la competición, con el lastre que eso supone de cara a la adaptación del jugador, del acoplamiento con el resto de compañeros, del aprendizaje de los sistemas y modelo de juego. Estas dos semanas nos han venido muy bien para trabajar aspectos concretos, para que los nuevos se identifiquen más con lo que quiere el entrenador y el equipo. En ese sentido creo que ha venido en buen momento para asimilar ideas».

Pero también se han hecho largas. «Después de un traspiés, lo que deseas es que haya competición inmediatamente. Se palpa en el ambiente que los jugadores tienen ansiedad positiva de que llegue el lunes y resarcirse de los malos resultados que llevamos hasta el momento».

Como jugador y entrenador ya se ha visto en crisis como la actual. Como antídoto usa «la experiencia, que te hace sobrellevar mejor la situación. Tampoco hay secretos. Debíamos identificar lo que no estamos haciendo bien, trabajar para mejorarlo y plasmarlo en los partidos. No existen fórmulas mágicas. Desde la experiencia podría contar por ejemplo cuando en nuestro primer año en el Almería no ganamos nuestro primer partido hasta la jornada 11. Tuvieron paciencia con nosotros. El grupo creía en lo que hacía, como evidentemente este grupo cree, y fuimos capaces de ganar en València. Además, cuando llegas de un momento tan crítico luego eres capaz de enganchar varios resultados buenos, como así fue entonces. No hay fórmulas mágicas, pero el trabajo y creer en lo que se está haciendo es fundamental», concluye Jaime Ramos.

Sobre Francisco

Jaime Ramos acompaña a Francisco desde hace 10 años como su segundo. «Estoy tremendamente agradecido al míster. De por vida. Echo la vista atrás y no imagino estar en un club sin él». Lo conoce bien y confía plenamente en su capacidad para sacar el equipo adelante.«Transmite mucha energía e intensidad. Psicológicamente es un hombre fuerte porque desde muy joven ha tenido que vivir situaciones muy duras, críticas, desde el punto de vista deportivo. Eso también le ha curtido. Y su mentalidad de persona ordenada, metódica, perfeccionista, autoexigente… Él exige pero el primero que se exige es él. Y a parte también tiene mano izquierda. Creo que el trabajo de cohesión de grupo lo hace de forma magistral. Profesionalmente siento una gran admiración y respeto por él. En estos años juntos he visto a una persona que ha crecido, que ha mejorado, que a través del esfuerzo y de la exigencia es uno de los mejores entrenadores del fútbol español. Y nadie le ha regalado nada. Personalmente, Francisco es mi amigo, mi compañero, siento mucho afecto por él».