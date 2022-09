¡Nuevo contratiempo! Omar Mascarell tiene difícil llegar a Vallecas

Está poniendo todo lo que un profesional puede poner. Y un poco más. Pero el dolor continúa. Y con él, el peligro de una rotura severa. Omar Mascarell está esforzándose al máximo para estar cuanto antes a disposición de Francisco, pero esta semana han vuelto las molestias en su tendón de Aquiles y el jugador está muy lejos de poder jugar el próximo lunes (21 horas) ante el Rayo Vallecano.

El centrocampista canario es uno de los pilares defensivos y organizativos con los que cuenta el Elche. Su timón durante toda la temporada pasada. Pero lleva más de un mes sufriendo un dolor que le impide rendir al 100% en los partidos. En los entrenamientos, ha estado apareciendo y desapareciendo. Días de rebajar carga y trabajo específico. Otros días con el grupo. El futbolista quiere, pero no puede.

En la última jornada, ante el Barcelona, paró. Francisco lo descartó por precaución, advirtiendo que no sabía exactamente qué le pasaba exactamente. Además, así podría dejarle tres semanas sin competición, aprovechando también el parón liguero por las citas de las selecciones internacionales.

En principio, su recuperación estaba siendo adecuada. El mismo jugador, la pasada semana, dijo a los medios de comunicación que se congregaron en el campo de fútbol Díez Iborra para presenciar el entrenamiento que estaba "listo" para volver ante el Rayo. Pero este tipo de lesiones pueden dar problemas y tener una evolución dispar. Algunos días, Mascarell recupera y se encuentra en condiciones, pero otros días sigue con el dolor.

Su caso está siendo especialmente traumático para el equipo y para el club. No solo por su necesario protagonismo sobre el césped, sino también por el hecho de que el Elche CF está sin director médico desde que a mediados de agosto se marchara de excedencia el anterior. Como ya publicó este diario, la propiedad no encuentra al responsable adecuado y este hecho deja en jaque a los jugadores, que no tienen un doctor específico del club que realice el seguimiento de sus lesiones.

Fidel vuelve a pisar el césped

La buena noticia de este miércoles fue la buena evolución de Fidel Chaves, que ayer ya pisó césped en el campo de fútbol Díez Iborra junto a los recuperadores del club y a su compañero Pedro Bigas. El defensor está también evolucionando correctamente y podría alistarse para Vallecas, pero el centrocampista onubense, con una microrrotura en el isquiotibial, es baja segura para este partido y duda para el siguiente (Elche CF-Real Mallorca, lunes 10, 21 horas).