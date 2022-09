Raúl Guti: “Siempre nos dan por descendidos y este es mi tercer año en Primera”

Trabajo, sacrificio y unión. Con estas tres palabras se podría resumir la rueda de Prensa que el centrocampista Raúl Guti acaba de ofrecer en el estadio Martínez Valero. Un acto en el que el jugador mano ha asegurado que el equipo está preparado para revertir la situación. “Este es mi tercer año en Primera con el Elche y los dos anteriores siempre nos han dado por descendidos”, apuntaba.

Preguntado por los últimos días del grupo, Raúl Guti explicaba que “el parón siempre viene bien. La dinámica del equipo no era buena, por lo tanto estos días han venido muy bien para volver a coger las ideas del míster, para estar más unidos. El equipo está confiado, estamos haciendo muy buenos entrenamientos y estamos listos”.

Sobre las causas de la crisis deportiva, el futbolista entiende que “son cosas del fútbol, dinámicas… Sí es cierto que hemos empezado con mal pie la temporada. Sabemos la realidad y somos conscientes de la situación. Es complicado, pero con trabajo y sacrificio lo vamos a sacar adelante. Desde que vine nada ha sido fácil, pero hemos conseguido nuestros objetivos”.

Además de dinámicas, la incorporación tardía de nuevos compañeros ha afectado. “Obviamente tiene que haber un proceso de adaptación. Es muy difícil encajar rápido, que un delantero que llegue haga tres goles en el primer partido. Pero ya llevamos tiempo y no hay que volverse locos, poco a poco. Lo bueno se hace esperar y hay que ir con paciencia. El equipo sé que va a salir de ahí. Espero que la afición también esté con nosotros”, resumía.

Una receta para revertir la situación… “El equipo está unido y esto es lo más importante. Con la afición también estamos unidos”. ¿Y con el cuerpo técnico? “Por su puesto que sí, desde el primer día que llegaron. Tanto ellos en nosotros como nosotros con ellos. Aquí vamos todos a una. Y en el momento en que alguno se separe de ahí nos preocuparemos”. Pero insistía: “El grupo está unido. Confiamos el uno en el otro, y con trabajo y sacrificio lo vamos a conseguir”.

Entonces, ¿qué hay que cambiar?: “Lo primero que el míster nos pide es sacrificio y mucho trabajo. El Elche es un equipo en el que tenemos que llevar siempre el máximo esfuerzo desde el minuto 1 hasta el 90. Este lunes ya tenemos que cambiar este chip y sacar adelante el partido”. Guti expone que “debemos ser un poco más agresivos desde el inicio del partido. Igual no lo hemos sido igual que antes. El equipo está entrenando a tope, la mentalidad está cambiando y eso se transmite entre nosotros. Vamos a esperar al lunes, que va a ser complicado, pero lo vamos a sacar adelante y la situación del equipo también”.

En Vallecas, este Elche ya va a ser más parecido al de la temporada pasada. Así lo entiende el centrocampista, que dice que “trabajamos por y para llegar al nivel que todo el mundo quiere ver, el que vimos la temporada pasada. Sabemos que aún no lo hemos logrado. Somos los primeros que queremos llegar. Estoy convencido de que lo vamos a hacer y vamos a Vallecas a ganar”, sentencia Guti.

Consultado por si “¿se la juega el entrenador este lunes?”, el jugador contesta alto y claro: “La pregunta de si se la juega me parece relativa. Él y nosotros, todos, lo que nos jugamos el lunes son tres puntos. Ya estamos escuchando que el Elche va a bajar. Las dos temporadas anteriores fueron iguales y aquí estamos. Tenemos que pensar en el lunes, que es el partido importante”.

¿Qué opina del calendario antes del parón de selecciones? “Solo voy a hablar del partido del lunes, que es el más importante. No hay más contestación”. Pues, ¿cómo ve al Rayo? “Es un equipazo, la verdad. Hemos visto vídeos de ellos y tienen muy buenos jugadores, saben a lo que juegan y Vallecas aprieta mucho, pero nosotros no somos menos. Podemos ganar donde sea y contra quien sea. Respeto, todo, pero miedo, ninguno”.

Personalmente, ¿cree que le ha pesado mucho el haber sido el fichaje más caro de la historia del Elche? “Todo el mundo espera mucho de todos. Creo que estoy haciendo mi trabajo bien. Como todo el mundo, los jugadores tenemos altibajos. Es muy complicado mantener esa regularidad. Porque somos personas y tenemos altibajos. Yo no soy un robot. Es cierto que estoy trabajando al máximo y sigo con la misma humildad con la que vine. El ser el jugador más caro de la historia al principio me pesó un pelín porque era la primera vez que me pasaba. Yo estoy trabajando al máximo. Nos hemos salvado dos años y este es mi tercer año y me siento orgulloso de ello. Estoy haciendo historia aquí”.

Afición

“Nosotros tenemos que responder a nuestra afición de la misma manera que ellos nos apoyan. Vamos a cambiar ese chip. Solo, pedirles que estén con nosotros porque estoy confiado y seguro de que vamos a sacar esto adelante”.

Unión

“Somos un grupo. Aquí somos todos. No estamos bien ninguno. Las lesiones son gajes del oficio. No dependen de uno mismo. Si no jugasen no se lesionarían. El grupo no está al nivel que tiene que estar y todos tenemos que sacar esto adelante. Somos los que lo tenemos que sacar”.

¿Les vendría bien que Pastore estuviera recuperado?

“Él es un jugador muy importante para nosotros, porque tiene una trayectoria top. Que nos ayuda mucho fuera y dentro del campo. Sí lo necesitamos y ojalá esté recuperado al 100% cuanto antes. Que todos estén recuperados”.