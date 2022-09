Francisco se deja de pruebas y ya ve al Elche preparado para competir

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este viernes, la rueda de prensa previa al encuentro del lunes (21 horas), frente al Rayo Vallecano. El técnico franjiverde está convencido de que el conjunto ilicitano va a mostrar otra imagen y ha asegurado que, a diferencia de las seis primeras jornadas, en las que no han ganado y solo han logrado un punto de 18 posibles, ya ve al equipo preparado para competir. Además, el preparador almeriense ha señalado que tiene claro la idea de juego que quiere y que ya no va a realizar tantas pruebas como en las primeras seis jornadas para encontrar una solución.

¿Cómo han sido estas dos semanas de parón de LaLiga?

Han sido muy buenas. Para nosotros, el parón era necesario, porque, en cuanto al juego, estábamos generando muchas dudas. Hemos tenido muchos días para intercambiar opiniones, saber porque estamos en la zona en la que estamos en la clasificación y trabajar al máximo. Estamos muy contentos. Yo el primero y ahora tenemos un partido muy difícil, ante un buen rival, como es el Rayo, para demostrar todo lo que hemos hecho estas dos semanas

¿Qué han hablado durante estas dos semanas? ¿Se han dicho las cosas a la cara para mejorar?

No han sido para reprocharnos nada. Sabemos que tenemos que ser humildes y tener una gran responsabilidad y trabajar mucho y tener confianza para salir de la situación en la estamos. La humildad son los valores que siempre han caracterizado a este equipo y estamos con muchas ganas de que llegue el lunes para ir, con todo, a por el partido del Rayo.

¿Ha hablado con Bragarnik?

Esta semana no. Hablé la semana pasada. Es consciente de la situación en la que estamos y de las dificultades que estamos teniendo. Me trasmitió confianza, pero todos sabemos que esto es fútbol. Mi confianza es máxima, cuando entro al vestuario veo a los jugadores con la cabeza levantada y confiados en el trabajo. Me siento fuerte. No tengo redes sociales y no leo prensa. Igual, por eso, no estoy contaminado de todo lo que se pueda estar hablando. Yo estoy fuerte y preparando el partido del Rayo con toda la confianza y convicción.

¿Qué Elche se verá el lunes en Vallecas?

Espero que se vea un Elche reconocible. Estoy convencido de que así va a ser por como hemos trabajado estas dos semanas. Aunque el día del Athletic Club de Bilbao también pensaba lo mismo o contra el Barcelona esperaba un partido largo y no fue así. Hasta ahora hemos generado una imagen de equipo débil y que no estaba preparado para competir. Ahora sí que espero que el lunes se vea otro Elche, aunque la realidad es clara y solo hemos sumado un punto de 18.

¿Las bajas de Verdú y los problemas que han tenido Bigas y Fede Fernández le han hecho cambiar su planteamiento sobre si utilizar tres centrales o defensa de cuatro?

No va a cambiar nada. Llevo seis partidos realizando cambios y buscando un equilibrio y una mejoría y, ahora, ya sabemos lo que tenemos que hacer. No voy a esperar a que se recupere nadie. Tenemos una idea clara de juego, ya sabemos lo que queremos y vamos a hacer y si hay bajas me da igual.

¿Le ha dado muchas vueltas a la manera de cambiar la situación?

Le he dado muchas vueltas, pero lo que quiero es que volvamos a ser nosotros mismos. Jugamos en un campo difícil, frente a un equipo valiente, que lleva muchos años jugando juntos, conozco a sus futbolistas, porque nos hemos enfrentado muchas veces, es un equipo vertical y agresivo en su campo que, por momentos, te somete. Vamos a ver cómo somos capaces de responder nosotros.

El lunes no podrá sentar en el banquillo. Lo hará su segundo, Jaime Ramos. La temporada pasada ya estuvo dos partidos y los resultados fueron buenos. ¿Cómo van a afrontar su ausencia?

Vamos a afrontarlo igual que siempre. Llevamos muchos años juntos, siete u ocho con los mismos integrantes del cuerpo técnico. Al año pasado salió muy bien, la expulsión en el Camp Nou no la hice a propósito (risas) y lo importante es que el equipo haga lo que tiene que hacer. Lógicamente estaremos en contacto y habrá comunicación durante el partido y ojalá salga igual que la temporada pasada.

Esta semana se ha incorporado el doctor Álvaro Sala como jefe de los servicios Médicos. ¿Estaba esperado la llegada de un médico? ¿Qué puede cambiar a partir de ahora? ¿Le consultaron?

Hemos tardado un poco más de lo esperado, pero no es fácil encontrar un médico con la competición empezada. El club se me ha consultado, el nuevo doctor lleva ya tres días con nosotros y va a ser un pieza importante.

Lucas Boyé lleva sin marcar desde el 23 de enero… ¿Espera que, por fin, lo haga en Vallecas?

Ojalá sea así. Lleva ya tres partidos siendo titular y está volviendo a ser el que era. Incluso, me atrevería a decir que está mejor que nunca, porque la temporada pasada arrastró problemas en el aductor.