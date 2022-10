Francisco Rodríguez, entrenador del Elche, lamentó la derrota frente al Rayo, reconoció que tener «un punto de veintiuno posibles es insostenible» y aseguró que tiene fuerzas y mientras crean en él seguirá en el banquillo del equipo ilicitano.

El Elche se adelantó en el marcador en la primera parte con un gol del argentino Lucas Boyé pero el Rayo remontó con tantos de Sergio Camello antes del descanso y de Unai López en el tiempo añadido de la segunda mitad.

Con este resultado el Elche se mantiene colista con un punto en siete jornadas y es el único equipo de la categoría que aún no ha ganado.

«El fútbol nos vuelve a golpear. Lo hemos intentado hasta el final con la ocasión de Tete Morente y quizá el punto nos hubiera fortalecido un poco al ser ante un rival fuerte, que en casa siempre te obliga y sabe a lo que juega», dijo Francisco, en conferencia de prensa.

«Me siento frustrado porque las dos semanas de trabajo han sido muy buenas pero si no ganas es difícil vender esto a nuestra gente porque un punto de veintiuno es insostenible», confesó el técnico del Elche, que espera seguir sentado en el banquillo del equipo la próxima semana.

«El que nos vea trabajar sabe lo que creemos, que nos va la vida en esto, y hay un respeto entre la propiedad, el equipo y cuerpo técnico. Pase lo que pase buscaremos el bien del Elche y tener nuestras opciones», manifestó.

«Mi destino es trabajar y tener la misma ilusión siempre. He salido adelante siempre con trabajo. Estamos en una situación jodida y complicada y el club valorará lo que tiene que pasar», apuntó Francisco, que dijo tener la sensación de que el grupo está con él.

«Soy de los que capto pronto si el jugador cree en mi o no. Aquí noto que hay una valentía enorme y todos creemos en lo mismo. El inicio es muy malo y no hay que poner excusas del calendario. Los resultados no salen ahora y para un entrenador es muy malo pero mientras crean en mi voy a seguir», manifestó,

«Es difícil convencer a nuestra gente de que la imagen vale de algo. No puedo reprochar nada, hemos intentado llegar al final, y ellos han marcado en el último minuto. La realidad del fútbol dice que la dinámica es muy mala y tenemos que crecer desde los cimientos», concluyó.