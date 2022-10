El Elche C.F. ha puesto a la venta este miércoles las entradas del sector de Afición Visitante del estadio de Mestalla, para el encuentro de dentro de jornadas frente al Valencia C.F., que de disputará el sábado 15 de octubre (16.15 horas). Ambos clubes han llegado a un acuerdo y el precio, tanto para este encuentro como para el de de la segunda vuelta, en el estadio Martínez Valero, será de 25 euros.

La entidad franjiverde, en colaboración con la Federación de Peñas, también ha organizado un viaje en autobús a València. El precio de los billetes es de 12 euros. La salida de los autobuses será el mismo día de partido, a las ocho de la mañana, desde el solar situado frente al estadio Martínez Valero, y el regreso a la conclusión del encuentro.

El club ilicitano ha recibido 697 entradas que han puesto a la venta esta tarde, con prioridad para los abonados hasta este próximo sábado. En caso de que hubiera disponibilidad, el público general podrá adquirir las entradas restantes a partir del lunes 10 y el martes 11 de octubre, que será el último día de venta de entradas para este encuentro.

El horario de venta en las Taquillas de Fondo Sur es:

Miércoles: de 16.00 a 19.00 horas (solo abonados).

Jueves y viernes: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas (solo abonados).

Sábado: de 10.00 a 14.00 horas (solo abonados).

Domingo: CERRADO.

Lunes y martes: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas

Siguiendo el reglamento de venta de entradas y abonos de LaLiga, todas las entradas serán nominativas e intransferibles y deberán ir acompañadas del DNI del titular para acceder al estadio el día de partido, ya que será obligatorio presentarlo a la hora de acceder a Mestalla y si no coincide el portador de la entrada con el nombre asignado no podrá acceder al recinto. Además, las entradas de Afición Visitante solo se podrán adquirir en las oficinas del Club visitante, no habrá venta de este sector el día de partido. No se admiten devoluciones.