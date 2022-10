Hablar de una final, cuando todavía estamos a principios del mes de octubre y quedando por delante 31 partidos por disputar y 93 puntos en juego, puede parecer una temeridad. Pero el aroma que rodea al encuentro de esta noche (21 horas, Movistar LaLiga TV), que el Elche CF va a disputar contra el Mallorca es de partido decisivo. Más si cabe, teniendo en cuenta que en las dos próximas semanas el equipo franjiverde debe visitar al Valencia en Mestalla y recibir al Real Madrid, cuatro días después.

Además, el conjunto ilicitano afronta el choque después de una semana movida, en la que fue destituido Francisco, tras el partido del pasado lunes frente al Rayo Vallecano, y con Alberto Gallego y Nino, los entrenadores del filial, de forma, en principio, interina dirigiendo al equipo desde el banquillo, porque el propietario del club, Christian Bragarnik, no se ha cedido todavía por cerrar la contratación de un nuevo técnico.

El Elche está hundido como colista de la clasificación. No conoce la victoria en las siete primeras jornadas, en las que solo ha sumado un punto de 21 posibles. Aún ganando esta noche, no saldría de los puestos de descenso, pero si logra el triunfo se colocaría con cuatro puntos, a tiro de tres, es decir de un solo partido, de poder salir. Sin embargo, no hacerlo complicaría mucho la situación, porque los equipos que también luchan por la permanencia se alejarían de forma considerable y el futuro se vería muy negro.

El Cádiz, que ayer empató (2-2) con el Espanyol suma cinco puntos, mientras que los catalanes llevan seis, al igual que el Sevilla, que solo pudo empatar el sábado con el Athletic Club de Bilbao. Aunque los hispalenses deben salir rápido de la zona roja de la tabla y no es considerado un rival directo.

Con siete se encuentran Getafe, Almería y Girona. Mientras que el Valladolid, que ayer también empató en su feudo con el Betis, lleva ocho.

El Mallorca, rival de esta noche, suma otros ocho y no sería lo mismo seguir a siete, en caso de empate, incluso a diez, si se produce una derrota, que ponerse a cuatro con una victoria.

Ganar, aunque la situación clasificatoria continuaría estando difícil, daría mucho aire a los ilicitanos. Por contra, para los baleares sería un golpe, que mermaría su moral y vería cerca a un rival directo. De ahí que, tanto dentro del vestuario como en el entorno de la afición, se considere el encuentro de esta noche como una final.

A pesar de que no se ha producido todavía el relevo de Francisco, la semana de trabajo con Alberto Gallego y Nino ha sido buena. Durante los entrenamientos se ha visto a los jugadores comprometidos y con ganas de enderezar el rumbo. Los técnicos del filial han intentado aportar tranquilidad, alegría y confianza, a sabiendas que el momento es sumamente delicado.

El preparador catalán recupera para la final de esta noche a Gonzalo Verdú, Omar Mascarell y Pedro Bigas, quienes no estuvieron el pasado lunes en Vallecas. El capitán ha cumplido su partido sanción, mientras que el central balear y el centrocampista canario han superado sus molestias en el aductor y en el tendón de Aquiles, respectivamente.

Gallego y Nino tiene tres bajas seguras. Fidel Chaves, Enzo Roco y Javier Pastore. El extremo onubense está en la recta final de su recuperación, el chileno sufre una microrrotura muscular y no ha entrenado con el grupo durante toda la semana, mientras que el argentino continúa con su plan específico de recuperación y aún no está preparado para afrontar un partido de competición.

La mayor preocupación es Lucas Boyé

El atacante argentino Lucas Boyé es duda y no se sabrá si puede estar ante los baleares hasta poco antes del choque. La plantilla franjiverde llevará a cabo hoy lunes por la mañana un último entrenamiento de activación y será ahí cuando se pruebe Boyé. El internacional argentino sufrió, durante el entrenamiento del sábado, unas molestias musculares, que no terminan de remitir y que le obligaron a apartarse del trabajo grupal. Ayer, en la sesión llevada a cabo en el Martínez Valero, tampoco entrenó al mismo ritmo que sus compañeros y estuvo con los recuperadores.

Sin pistas sobre el once inicial

Ayer, en la rueda de prensa oficial previa al encuentro, Alberto Gallego no quiso dar ninguna pista sobre el posible once inicial, ni siquiera, sobre el sistema táctico que va a emplear. «Eso sería dar información al rival», comentó.

El técnico catalán ha utilizado en el Ilicitano el sistema de tres centrales, que fue el que empleó Francisco en su último encuentro contra el Rayo. Aunque Gallego recordó que «en el filial, igual que anteriormente en el Recreativo de Huelva y en el Ibiza también utilicé el 4-2-3-1 y el 4-4-2». Por lo que es todo una incógnita la manera con la que afrontará el encuentro. No se espera una revolución en el once inicial. Si mantiene el sistema de tres centrales, Helibelton Palacios se podría mantener en el eje de la zaga, tras su buen rendimiento en Vallecas. Verdú y Bigas podrían volver, al igual que Mascarell y Collado en el centro del campo. En ataque, si Boyé, finalmente, no puede estar, actuaría Ponce.