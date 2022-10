El Elche CF juega este lunes (21 horas), en el estadio Martínez Valero, un partido crucial frente al Mallorca, en el que se juega buena parte de futuro y en el que necesita ganar para no hundirse en el farolillo de rojo de la clasificación. Un encuentro para el que el conjunto ilicitano podría perder a su jugador franjiverde y a su principal referencia ofensiva: Lucas Boyé.

El atacante argentino es duda y no se sabrá si puede estar ante los baleares hasta poco antes del choque. La plantilla franjiverde llevará a cabo este lunes por la mañana un último entrenamiento de regeneración y será ahí cuando se pruebe Boyé.

El internacional con Argentino sufrió, durante el entrenamiento del sábado, celebrado en el campo Diego Quiles de la ciudad deportiva de Altabix unas molestias musculares, que le obligaron a apartarse del trabajo grupo, al igual que Gerard Gumbau, cuando estaban ensayando táctica y jugadas de estrategia. Este domingo, en la sesión que se ha llevado a cabo en el estadio Martínez Valero, en el que los jugadores del Elche ha pisado, por primera vez, el terreno de juego, después de la resiembra, Boyé tampoco ha podido realizar el trabajo con el grupo.

Alberto Gallego, entrenador del filial, que dirigirá el partido ante el Mallorca al no haber concretado, todavía, el propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, el fichaje del nuevo entrenador, ha confirmado que el "9" franjiverde "es duda" y que "hasta mañana no sabremos si podrá estar". En caso de no poder hacerlo, Ezequiel Ponce y Roger Martí, junto a Pere Milla que es más polivalente, se quedarán como únicos atacantes específicos de la plantilla.

Para el choque ante los baleares hay tres bajas, que ha confirmado el propio gallego. Fidel Chaves, quien sigue su fase de recuperación de la microrrotura que sufrió en el músculo isquiotibial de su pierna derecha y va a cumplir tres semanas de baja. Enzo Roco, que arrastra molestias musculares y no ha entrenado en toda la semana con el grupo, a pesar de que jugó solo los últimos minutos en el encuentro del pasado lunes, en Vallecas, frente al Rayo Vallecano; ni Javier "El Flaco" Pastore. El internacional argentino continúa con su plan específico de puesta a punto y alterna sesiones de más intensidad con el gimnasio. De momento, no está preparado para disputar un partido de tanta exigencia, como son los de la Primera División de LaLiga española.