El capitán del Elche CF, Gonzalo Verdú, al igual que el resto de la plantilla, cuerpo técnico y afición, terminaron muy enfadados con la actuación del colegiado madrileño Pizarro Gómez, que fue determinante para que el conjunto ilicitano no pudiera conseguir la victoria frente al Mallorca. El central franjiverde no quiere hurgar en la herida de las actuaciones arbitrales, porque, en su opinión, tienen poco que hacer.

"No podemos seguir desgastándonos con ese tipo de cosas. Confío en que la suerte cambie y cuanto antes sea mejor. Es perder el tiempo quejándonos de cosas que no podemos controlar", comenta el futbolista cartagenero, quien asegura que "no estamos teniendo el trato que merecemos por cómo estamos trabajando”.

Verdú señala sobre los árbitros que "no no vamos a decirle a nadie lo que ocurre porque ya se está viendo” e insiste en que "son cosas que no podemos controlar y hay cosas que se nos escapan". Por eso pide "centrarnos en nosotros e intentar mejorar nuestro juego para que puedan llegar las victorias".

El capitán considera que "dadas las circunstancias" como se desarrolló el choque ante el Mallorca el empate no es del todo malo. "Es un punto que refrenda el trabajo y la entrega del equipo. Es cierto que ha sido en casa y contra un rival directo, pero toca hacerlo bueno en la próxima jornada”.

Gonzalo Verdú destaca que "el equipo se entregó pese a las adversidades y la entrega no se puede negociar en este equipo. Es la base desde la que partimos. Se vio a un Elche mucho más competitivo que en otras jornadas”.

El defensa agradece el trabajo que está realizando el técnico del filial, Alberto Gallego, y sus ayudantes Nino y Dani Llácer y quiere pronunciarse sobre su continuidad o la llegada de un nuevo entrenador. "Es otro asunto que se nos escapa. Todo el equipo estará con aquel que venga a ayudar. La plantilla es un gran grupo y ese es el secreto del éxito. Ahora sólo queda pensar en el partido del sábado en Valencia. Toca trabajar duro para ganar en Mestalla. Queda mucho tiempo y mucha competición por delante, pero la reacción debe verse en cuanto a los puntos”, avisa Verdú.