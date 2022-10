"El proyecto es otro, el club es otro. La realidad es otra", remarcaba esta tarde el nuevo entrenador del Elche, Jorge Almirón, en su primera rueda de Prensa tras su regreso al banquillo franjiverde. "Todos nos merecemos una segunda oportunidad", exponía el presidente de la institución, Joaquín Buitrago, quien no reparaba en elogios hacia el técnico.

Ha pasado un año y 8 meses desde su destitución. Almirón ha seguido de cerca al Elche. De hecho, tiene casa en la ciudad y ha pasado largas temporadas en ella. Pero ha sido tan sigiloso que nadie esperaba su vuelta. Ni siquiera él mismo: "No esperaba la llamada de Bragarnik". De hecho, "no miento si digo que cuando me tocó salir del club no salí en buenos términos con el propietario”. Que acabó mal con Bragarnik, vamos.

Pero el máximo accionista ve ahora en él una serie de habilidades que, con una plantilla renovada, pueden ayudarle. También ve la importancia de que sepa donde viene. "Conozco al plantel, la situación, me siento con mucha confianza. Es otro momento del plantel, del equipo, del club. Entiendo que la gente tenga cierta resistencia (rechazo) por los 16 partidos que no se ganó conmigo y me tocó irme. Para mí es un gran privilegio estar en una de las mejores ligas del mundo", detallaba el entrenador.

Ha dicho que sí al reto, sin pensárselo. "En muy poco nos decidimos a volver. La decisión no podía esperar porque este sábado viene el Valencia, el equipo lo necesita ahora. Cuando Bragarnik y yo charlamos no dudé en ningún momento. Conozco a la mayoría de los jugadores. Sé lo que han hecho por el club. Ahora es otro plantel, pero es el espíritu de un equipo humilde que se entrega en cada jugada. Eso es lo tenemos que volver a ver".

Sobre su llegada en una crisis deportiva tan grave, Almirón entendía que "cada proceso tiene su momento difícil, pero ese momento lo tenemos que asumir todos, el equipo, los dirigentes, la afición... Es un momento importante para que la gente siga apoyando". Preguntado por si ha hecho autocrítica sobre sus errores pasados, el preparador argentino remarcó que aquello se dio "dos años atrás; ahora es un proceso nuevo. La propiedad compró el equipo, un cambio de entrenador en el ascenso, cierta resistencia, jugadores adaptándose a Primera, para mí también era una experiencia nueva… Era un momento distinto. Y el equipo se ha mantenido un par de veces".

Y el futuro... "Tenemos que estar preparados desde ya para asumir los retos. El equipo debe estar muy fuerte. Espero que saquemos un buen resultado en València. Yo también soy otro. En su momento pedí seguir porque el proceso necesitaba tiempo. Nosotros sacamos 18 puntos, los mismos que el siguiente técnico, que consiguió el éxito de la salvación. Pero teníamos una plantilla con 14 chicos de Segunda y 11 refuerzos que no venían con 10 partidos seguidos en Primera".

Además, Jorge Almirón considera que "los momentos malos son los que te hacen crecer y te hacen más fuerte. Ahora me siento más fuerte que la primera vez que vine. La situación es compleja pero estoy tranquilo. Confío en el espíritu combativo de los jugadores y eso es lo que podemos ofrecer. La calidad también es mucho mejor".

En cuanto a estilo de juego, el míster explica que "yo lo que quiero es que por lo menos el equipo tenga una identidad, nada te asegura ganar. Ahora lo más importante son los resultados. Hoy el momento del equipo es diferente. Poder volver a competir es mi primer objetivo. Cuando hay un cambio, la afición prefiere un nombre rutilante. Lo entiendo. La gente puede llegar a tener dudas, pero espero poder revertir esa imagen y que el equipo lo pueda ir demostrando".

También son diferentes los componentes del equipo. "Hoy, los jugadores tienen más experiencia que cuando yo les conocí y si uno les plantea ciertas cosas pueden ser más receptivos porque ellos son los más importantes. Ahora mismo es más un problema de confianza porque los resultados no se han dado". Y tiene claro Almirón que "dependemos mucho de la afición".

El primer contrario al que se enfrenta es un equipo de moda, el Valencia, "un rival muy difícil contra el debemos ser sólidos y fuertes. En eso trabajamos. El equipo tiene que recuperar su espíritu, ser competitivo. El Valencia es fuerte. Sabemos sus virtudes. Necesitamos que los jugadores tengan confianza. Que se levante el vestuario. Como tenemos muy poco tiempo vamos a enfocarnos en la parte emocional, que es muy importante".