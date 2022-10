El máximo accionista del Elche CF, Christian Bragarnik, ha pedido a afición y Prensa un "voto de confianza" y ha destacado que el entrenador del Elche, Jorge Almirón, "dispone de nuevas herramientas para afrontar este reto, que para él es un reto personal". El dirigente del club repitió hasta tres veces su petición y resaltó que todavía hay mucha competición por delante y "este equipo va a luchar por conseguir su objetivo hasta el final".

Bragarnik comenzó su intervención ante los medios dando las "gracias a Francisco porque es uno de los responsables de que en este año tan importante como el Centenario estemos en Primera División. El fútbol me lleva a vivir situaciones, independientemente de los resultados, en las que no estaba viendo el funcionamiento ideal. No hago solo responsable al míster, sino que también a la dirección deportiva, la dirección general y a mí mismo".

A partir de tomar la decisión de destituir a Francisco, "me tuve que poner a evaluar opciones. Una era tomar una decisión inmediata y otra meditarlo". También agradecía "al entrenador del filial y a Nino, que no es un detalle menor, su trabajo estos días. Además de echarle una mano al equipo, también me la han echado a mí para darme tiempo para poder tomar una decisión tan importante".

Según Bragarnik, "evalué las posibilidades del mercado español y las del mercado externo. Averigüé los procedimientos administrativos y presentamos documentación para ir viendo si esas posibilidades eran latentes o no. A día de hoy no hemos tenido respuesta porque el formato sabemos que es lento. Mientras tanto, uno iba evaluando las posibilidades del mercado español, con 3 entrevistas con técnicos nacionales. Y escuché un poco a la afición y al periodismo. Algunos técnicos nos han dicho que no era el momento y que estaban valorando otros proyectos deportivos".

Según el propietario del Elche, "entrenadores con experiencia en Primera y que se ajusten a la realidad de nuestro equipo" no son tantos, por lo que "se nos achicó un poco el margen, sumado a la imposibilidad de tener una resolución" sobre las documentaciones presentadas de técnicos extranjeros.

Ahí es donde Bragarnik reconoce que entonces se abrió "una posibilidad que no había evaluado, que pasaba a ser una opción junto con las otras". Ahí se fraguó la llegada de Jorge Almirón. "Su anterior experiencia en el club, Jorge estaba en la ciudad. Ha seguido viniendo muy amenudo. Ha valorado erradicarse, incluso. Tuve la oportunidad de evaluarlo. Lo llamé, lo evalué y después de esa charla me quedé tranquilo porque e entre esa y dos opciones vi que era la mejor", remataba.

"Jorge ni me preguntó de cuánto iba a ser su tema económico. Y no porque se regale sino porque él tiene un desafío personal de poder estar a la altura", concluía Bragarnik, que repitió varias veces que "ahora Almirón es mucho más maduro".

El dirigente franjiverde continuó su explicación: "Me quedé pensando en la etapa anterior y poniendo pros y contras. Encontré muchas cosas para poder justificar esta decisión al menos desde mi persona. Ustedes y el público pueden tener una opinión diferente y lo entiendo. Igual que mi error fue no renovar a Pacheta, también traje a un entrenador con un ascenso un 23 de agosto, una pretemporada atípica, con un 80% de jugadores no habían jugado nunca en Primera, donde el mercado de fichajes fue el 30 de septiembre, donde arrancamos dos semanas más tarde, donde la primera semana el míster no pudo estar, con muchos jugadores del filial. Y tuvimos uno de los mejores arranques de la historia. Y pasó todo esto y… A partir de que la liga va avanzando los equipos van demostrando sus mejores condiciones y no tuvimos las mejores condiciones. Vinieron los malos resultados pero el equipo siempre estuvo en partido. Después de una racha tuve que tomar una decisión".

Para el propietario, las cosas han cambiado... Ahora, Almirón es "una persona que ha hecho autocrítica sobre los errores que cometió. Comprometida en seguir viniendo a una ciudad. Que manejó el 50 por ciento del plantel". También tiene "contras. Seguro que va a ser una decisión muy resistida por la afición, pero no la tomo por ser soberbio. No lo soy. Este tipo de decisiones conllevan que todos puedan opinar y a pesar de ello creí que era el indicado. Hoy tiene otra experiencia en la liga y va a tener otras herramientas de trabajo. El tiempo dirá que si la decisión ha sido buena o mala".

Hasta entonces todo eran explicaciones, pero a continuación llegaría el ruego de Bragarnik: "Quiero darle un agradecimiento importante a la afición pero no solo por la cantidad de abonados que han venido. Me conmovió ver a 14.000 personas bajo la lluvia y quiero pedir una disculpa si hubo carencias del club, que intentaremos solventar en adelante. A esta afición que pudo ante una adversidad tan grande por qué no pedirles un voto de confianza para que podamos estar todos juntos. No prejuzguemos. Pido un voto de confianza primero para el líder de este proyecto, que siempre he tomado las decisiones por bien del club, y después para Jorge Almirón. Haremos lo imposible por estar la cuarta temporada en Primera. El tiempo ha hecho cambiar mucho las herramientas y estas son cada vez más difíciles para los equipos no consolidados. Sé que es una decisión controvertida para la gente pero les pido su confianza".

El propietario destacaba también que "esto es un proyecto. Los jugadores saben que van a tener herramientas para competir. Y el entrenador ha tenido el valor de coger al equipo ya ante el Valencia, con dos entrenamientos. Y después al Real Madrid. Podría haber dicho que esperaba unos días". Bragarnik reconocía haber contactado con "Calleja, Paco López… Los más importantes en el mercado y con experiencia en situaciones similares. Y con Bordalás. La dirección deportiva lo llamó, él nos agradeció pero estaba valorando un proyecto del exterior y nos dijo que ahora no era el momento".

Un nuevo Almirón

Para Bragarnik, el Elche tiene un nuevo Almirón como entrenador. "Más maduro, conoce al plantel, la ciudad, la adversidad, el fútbol español… No tuvo a esa afición alentando y generando presión, porque estábamos en pandemia. Es una persona que elijo desde la metodología. Obviamente no fue de las primeras opciones. Cuando se me bajó el formato entendí que era la mejor opción".

¿Hizo el club una buena planificación de la temporada?

"Una cosa son las incorporaciones y otra planificar una pretemporada. Sobre cómo dimos curso al proyecto deportivo, yo estoy satisfecho. En cuanto al armado del plantel, creo que hemos podido retener al 95% de la plantilla que nos salvó. Ese fue un gran esfuerzo para el club que a veces no se valora. Como renovar Omar Mascarell, como extender a Pere Milla, que tuvo muchas ofertas, como concretar 3 años con nuestro portero que es un símbolo del equipo, y a Fidel. Y la compra de Ponce y de tratar de esquivar que se vaya Lucas Boyé".

Límite salarial e ingresos

"Si queremos crecer en límite salarial es muy difícil que lo hagamos desde los ingresos ordinarios. El Getafe por ejemplo ha crecido a partir de las ventas. Después, las herramientas que nos da la Liga son las mismas. Somos 6 o 7 equipos que peleamos por tres lugares. Ojalá podamos pasar al grupo de los equipos que están consolidados, porque a la hora de ir al mercado a incorporar también está el presupuesto al que podemos adaptarnos nosotros. Son las reglas del juego y no me quejo. Tenemos que ajustarnos y lo hemos hecho dos años y lo vamos a intentar un tercero y ojalá que muchos más. Igual que he sido valorado, si me equivoco no tengo problema en aceptar la crítica que tenga que venir. Los ingresos televisivos, que dependen de la liga, apenas han sido un 2/3% menores. Contamos con muchos más abonados, pero porque no se priorizó la recaudación, sino en apoyar ese sentido de pertenencia a la ciudad del club con los abonos más baratos. Además contamos con la venta de jugadores o publicitaria. Saliendo de un proyecto de pandemia que no ha sido fácil. A partir de consolidarnos podremos aumentar estos ingresos. Por ejemplo, una acción realizada y muy importante es el contrato de Collado, en el que hemos logrado introducir una cláusula para tener un 20% para el club en caso de venta. Creo que es lo que necesita el Elche para seguir creciendo".

¿Le preocupan los arbitrajes?

"En este tema quiero ser muy respetuoso porque es lo que siento. Creo en la muy buena fe de la liga y del arbitraje. En muchas interpretaciones no hemos tenido suerte. No tengo ningún fantasma y total tranquilidad en que muchas veces las decisiones dudosas tocan a favor y otras veces en contra. La suerte de esta interpretación espero que a partir de ahora sea a nuestro favor. Sé que tenemos 24 penales en contra y cuatro a favor, pero si pensara otra cosa hubiera reclamado. Creo y confío en la buena fe del arbitraje español, de la Federación y la Liga".

¿Acepta la crítica? ¿Qué errores cree que ha cometido?

"Acepto la crítica porque me hace crecer como persona. Yo estoy en esta vida para aprender, pero eso no me hace cambiar mis convicciones. Uno de los errores fue no haber podido armar el calendario yo. El pasado año en vez de dos tendríamos 5 puntos ante los mismos rivales. Queda mucho torneo y enfrentarnos a muchos rivales. Sobre los errores, cuando termina la temporada trato de evaluarlos. Es pronto".

Pero, ¿entiende la crítica de la gente?

"La entiendo pero no puedo tomar siempre en cuenta las decisiones de cada persona. En el liderazgo tengo que entender, escuchar a mi afición pero también tomar las decisiones que crea correctas. No tomo decisiones ni por capricho ni por enojo sino por las que creo que son las correctas. En la crítica sobre la contratación de Almirón, el tiempo me dirá si tuve la razón o no".

¿Qué errores cometió Almirón?

"Llegar a una ciudad nueva no es fácil. Haberme dicho que sí también en un momento en el que él no tenía las herramientas y la ilusión de venir... No se acercó al periodismo. No estuvo la gente en el estadio por la pandemia. Otro error pudo ser la apertura de él de entender y conocer esta liga. Ahora veo a una persona más madura y lo llevé en Defensa y Justicia y también lo despedí. A veces me tendrá que mostrar que más allá de palabras podrá enfrentar esta situación. Yo lo veo maduro".

¿Qué pasó con Francisco?

"Siento mucho respeto por Francisco. Es un gran entrenador y conocí a una gran persona. Aquí hay una responsabilidad general. La plantilla se fue armando en el proceso. En la pretemporada y en los primeros partidos no hemos encontrado algo que antes él sí había encontrado. Yo creí que ya tenía que haber pasado un proceso de lo que vi en él en otro momento. Los entrenadores que ahora están disponibles por qué lo están. Básicamente porque antes pasaron un proceso de adversidad. Me puedo equivocar o no, pero creo que cambiar de técnico era lo mejor del equipo".

¿Consultó con los jugadores antes de contratar a Almirón?

Yo charlo mucho con los jugadores. No solo con ellos. Con Mantecón, con los que me acompañan en la propiedad... Y las decisiones las tomo tranquilo. Los jugadores conocen sus virtudes y sus errores -las del nuevo técnico-. En su apreciación personal quieren ver si mejoró en algunas cosas. Mi charla es muy personal. Soy una persona abierta. No tomo las decisiones por capricho. Sí son parte de mis decisiones escuchar a todos.

¿Qué pesó más en la salida de Mojica?

"Cuando trajimos a Johan Mojica fue a préstamo. Luego lo contratamos bajando su cláusula a 1.2 millones. En esa negociación el jugador nos puso limitaciones. Tratamos de buscar el máximo beneficio para el club y llegamos a ese acuerdo. En la planificación no teníamos prevista su salida. El Villarreal nos lo comunicó el último día del mercado. Al jugador le generó ganas que un club tan grande apostara por él. Yo le di la posibilidad de mejorar su contrato para que se quedase, pero él decidió marcharse".

¿No le parece que fichar a Almirón es peligroso?

"Obvio que tiene menos crédito. Lo tengo claro. Ahí es donde les he pedido a todos que no juzguemos tanto los primeros resultados sino el modelo. Hay dos formas de perder y no hemos encontrado estar cerca de poder empatar o ganar. Es lo que juzgaré en el modelo de Jorge Almirón. Vienen dos partidos muy importantes en los que él podrá trabajar en lo motivacional y en dos o tres tácticas. Por eso pido tiempo. Me gustó que quisiera asumir el compromiso ya sin tener miedo a esos dos resultados adversos".

¿Habla con Pastore?

"Hablo con todos mis jugadores. Cuando mejor estuvo no le tocó jugar y luego llegaron lesiones menores. Decidió entrenar de otra manera. A nivel psicológico se sintió en dar todo. En esta liga tan exigente se le presentan cosas. Después son los míster los que deciden. Ojalá podamos contar con ese Pastore del último partido en casa de la pasada temporada".

¿Ve más difícil la salvación que hace dos temporadas? ¿La crisis actual le ha hecho replantearse dejar el proyecto franjiverde?

"Cuando tomé la decisión de hacer salir al míster no hablé hasta casi final de campaña y mostré optimismo faltando dos fechas con Escribá al frente. Optimista soy siempre. Tenemos un plantel ahora mismo mucho mejor conformado que aquella vez. Estoy seguro de que podemos pelear esta liga. La mentalidad del equipo depende mucho de si puedes conseguir un colchón de puntos. Siempre fui un convencido en este proyecto. A nivel familiar en algún momento tendré que tomar una decisión, pero la adversidad me hace más fuerte para seguir demostrando. Creo que podemos seguir creciendo más allá de estos días que hemos perdido. Junto a la dirección general y con proyectos como inaugurar la tienda, el comedor, la ciudad deportiva. Estoy convencido. Acabo de entrevistar a dos o tres empresas para remodelar la fachada exterior. Estamos seguros y decididos en que podemos hacerlo".