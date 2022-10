Desilusión entre los peñistas, que tienen muy presente la anterior etapa

Aunque con un tono más relajado que los aficionados mostraban en redes sociales y con una máxima por delante: "Ahora mismo es nuestro entrenador y hay que estar con él", los dirigentes de peñas franjiverdes y de la Federación que aglutina a la mayoría han expresado su desilusión con el nuevo técnico, Jorge Almirón.

La primera reflexión es del pasado: "¿Para qué tiró a Francisco si no había un sustituto?", se preguntan muchos de los responsables peñistas. El presidente de la Penya Altabix, Carlos San José, entiende que "se han hecho las cosas sin previsión. El Sevilla ya tenía recambio cuando cesaron a Lopetegui. Almirón dimitió hace escasamente año y medio porque no se veía capacitado, ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Nada. No creo que sea el revulsivo que necesita esta plantilla". Pedro Zaragoza, representante de la Peña Guardamar, se muestra muy indignado "tanto con los fichajes como con el cambio de entrenador. Prefiero a Francisco mil veces antes que a Almirón". Por ello, cree que "nos vamos a Segunda pues al propietario no le importan peñas ni los aficionados. Lo ha demostrado". También es tajante el tesorero de Rabuts Novelda, Francisco Toledo, quien recuerda que el míster "vino del Lanús argentino consiguiendo títulos y fracasó en el Elche. Vuelve a irse al Lanús y es cesado por no conseguir nada allí. ¿Qué se puede esperar ahora? No obstante, y por el bien de nuestro Elche, ojalá nos haga callar a muchos".

Todos los seguidores franjiverdes quieren el bien del equipo. Jorge Ortega, presidente de la peña Furia Franjiverde, expone que "la contratación de Almirón ha supuesto una sorpresa enorme en la afición. No entraba en las quinielas y genera muy poca ilusión. Dicho esto, a su favor tiene que conoce la casa y al 50% de la plantilla actual. En su anterior etapa reivindicaba continuamente en rueda de prensa que al equipo le faltaban 5-6 jugadores en el mercado de Invierno, a priori ahora tiene esa mejor plantilla q demandaba. Es nuestro entrenador y debemos apoyarle".

Tomás Domenes, presidente de Franja Verde, responde así a la pregunta: "¿Es Almirón el revulsivo que necesita el Elche?": "Con todo respeto para quien decide, pienso que no, preferiría que hubiera seguido Gallego y Nino. Y que Almirón entrene al Ilicitano si es que Bragarnik quiere darle trabajo. Ojalá me equivoque pero que ha quitado toda la ilusión. Con lo difícil que es subir a Primera".

El vicepresidente de la Federación de Peñas del Elche, Mario Payá, tiene una respuesta parecida: "Creo que no es la mejor opción, pero no nos queda otra alternativa que darle un voto de confianza. Siempre pensando que la suerte de Almirón, será nuestra suerte. Ahora lo importante es apoyar al equipo al 100% y esperar a ver los resultados de este nuevo mister.

Paco Pérez Pereda, de la Peña Franjiverde Vega Baja, insiste: "A priori no es la solución, luego los resultados lo dirán y esperemos, por el bien del Elche, que le vaya muy bien y consiga salvar al equipo. La afición esperaba un entrenador nacional con experiencia contrastada en estas situaciones y la llegada de Almirón no la esperábamos nadie por lo mal que fue su última y única experiencia en España. Aún así le apoyaremos a muerte deseando que le vaya muy bien por el bien de todos".

Rosana Jaén, de Els Gafarrons, se apoya en datos: "Viendo las estadísticas anteriores, considero que su fichaje no es el ideal para la situación que estamos atravesando". Y Valero Payá, presidente de la Peña Franjiverde Petrer, resume: "Tarde ( deberíamos haber tenido entrenador al día siguiente de prescindir de Francisco), mal (segundas partes no fueron buenas y no demostró nada en su anterior etapa) y nunca (no ha querido venir nadie a llevar este barco tan difícil)".

El presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, cree que realmente "nadie sabe si será el revulsivo, solo el tiempo y los resultados lo dirán. Lo que si es cierto es que no era el nombre que más ilusión hace y tener que esperar casi dos jornadas (10 días), para traer a tu entrenador de confianza, no habla muy bien del que se suponía que era el rey del fútbol en Sudamérica. Yo me aferro a la gran primera vuelta que hizo Almirón y muestra de ello que el sábado estaremos en Valencia animando a nuestro Elche. De la única forma que tenemos de sacar esto adelante es estando todos unidos y a una y pedir a los jugadores que demuestren orgullo y profesionalidad", sentencia.