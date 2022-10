Entre la comprensión y el estupor. Así se manejaron las emociones en el vestuario del Elche tras la acción del gol anulado a Nico Fernández que hubiese supuesto el 2-3, una jugada que casi monopolizó la comparecencia ante la prensa de Jorge Almirón, en su debut esta temporada como técnico franjiverde.

«En la cancha nos dimos cuenta enseguida todos los que estábamos en el banquillo. Un árbitro con experiencia debe dejar seguir esa jugada. Normalmente el colegiado sigue la jugada y si ve que no hay ventaja retrocede y da la falta. Esos dos puntos para nosotros hubieran sido un golpe anímico importante. Hicimos un gran esfuerzo y eso no depende de nosotros, nos vamos con sensación de injusticia. Nos dolió», confesó el técnico argentino.

Al ser cuestionado sobre si Pulido Santana les había ofrecido alguna explicación, Almirón fue bastante claro: «Simplemente nos ha dicho que se apresuró en la decisión y nos pidió disculpas. No hay mucho más que decir. Entiendo las explicaciones, pero esto es fútbol profesional y nos jugamos muchísimo».

Esa conversación la confirmó Pere Milla justo al terminar el partido, en su entrevista para Movistar+. «Le sabía mal porque sabía que era ley de la ventaja. Sabe que se ha equivocado. Los árbitros son personas. No somos máquinas y yo también puedo fallar un pase», reconoció el ariete catalán, muy comprensivo con el trencilla.

Volviendo a Almirón, el técnico elogió a los suyos por la reacción tras el golpe del gol anulado. «Uno trata que el equipo no se desbande y no pierda la cordura. Cuando los errores en contra se suman cuesta mucho. Ganar aquí era difícil y en ese momento estábamos consiguiendo los tres puntos. Pero nosotros ya no podemos hacer más», aseveró. «Hay gente indicada para defender al club y a la afición. Nosotros lo haremos en la cancha. No creo que sea mala intención del árbitro, pero no nos tendría que pasar más», concluyó sobre la polémica, al ser preguntado sobre si el Elche debería quejarse oficialmente.

Pese a que la situación sigue siendo muy complicada, Almirón vio brotes verdes en el partido de Mestalla. «En un partido de 90 minutos uno pasa por todos los estados de ánimos», confesó sobre sus sensaciones al volver a sentarse en el banquillo de la entidad ilicitana.

«Sacamos un punto sufrido y trabajado. Se nos fueron esos dos puntos más. En otros momentos este partido se hubiera perdido, así que nos quedamos con esas buenas sensaciones», aseveró el preparador franjiverde.

«Creo que hicimos un buen primer tiempo, aunque sufrimos bastante al principio. En el segundo tiempo nos vimos más fuertes y sólidos: Pere Milla jugó un poco más atrás, entró Nico, Helibelton creció... Para nosotros es un punto de partida, pero falta mucho. Ahora viene un gran rival y cada partido es una final», concluyó.