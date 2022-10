El técnico argentino del Elche, Jorge Almirón, aseguró este miércoles, tras la derrota ante el Real Madrid (0-3), que su equipo se dio cuenta de que podía competir tras el descanso ante un rival «con mucha jerarquía».

«Es muy difícil medir ante un rival que viene con mucha seriedad. Marca las diferencias y respetó al fútbol con su once. Intentamos estar atentos, pero se hizo cuesta arriba», explicó el argentino.

El entrenador destacó la imagen del segundo tiempo, en la que el Elche «tuvo ocasiones claras». «Estuvimos vivos hasta la jugada de Clerc», dijo el preparador, quien valoró que su equipo jugó «con mucha vergüenza y no se entregó nunca».

«Seguiremos compitiendo», comentó el técnico, quien quedó impresionado con el poderío y calidad del Madrid. «Nunca he visto algo igual», dijo.

Almirón no teme que el efecto de su llegada pueda quedar disuelto por los últimos resultados y recordó que «hay maneras de perder y de competir». «Se ha perdido y estamos jodidos, pero el amor propio va a salir en los próximos partidos», añadió.

El argentino aseguró que el Elche tuvo en la segunda parte «más paciencia» y logró jugar «cerca de la portería». «Vamos a mejorar y a competir, estoy seguro», añadió el preparador, quien calificó como «espectacular» la respuesta de la afición del Elche pese a la derrota. «Nos vio que intentamos jugar y que queremos levantarnos. Más que nunca necesitamos a todo el mundo porque es importante mantener esta plaza en Primera», concluyó.

Por su parte, el futbolista del Elche Carlos Clerc dijo este miércoles, tras la derrota de su equipo ante el Real Madrid en el Martínez Valero (0-3), que se queda con la actitud e intensidad del equipo ante un rival muy superior.

«Fue un partido duro como siempre ante este tipo de rival, que no te deja descansar. Son verticales, directos y siempre muy peligrosos. Tuvimos una clara para empatar pero si no aciertas....», dijo Clerc a los micrófonos de Dazn. «Llevamos dos partidos -Valencia y Real Madrid- con buena actitud e intensidad pero no tenemos premio, aunque nuestra gente se va orgullosa porque lo damos todo», apuntó el defensa catalán, quien cree que cuando no se gana «tienes más nervios y te precipitas más en los partidos».

«El vestuario está fuerte y unido y nuestra gente, aunque no salga el resultado nos apoya. Ahora a ganar ante el Espanyol», concluyó el jugador.