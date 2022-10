Como decía el famoso anuncio de televisión, el algodón no engaña. El Elche CF ya ha dejado atrás la parte más dura del calendario y este domingo (14 horas, Movistar LaLiga TV) comienza, en el campo del Espanyol, una fase de cuatro partidos -luego llegarán Getafe, Valladolid y Girona- de su liga particular.

El atisbo de brotes verdes y la ligera mejoría mostrada en los dos últimos encuentros, tras la llegada al banquillo de Jorge Almirón, frente al Valencia y el Real Madrid, deben tener su confirmación en Cornellà-El Prat. A partir de ahora ya no valen justificaciones, ni excusas y el conjunto ilicitano está obligado a sumar puntos y estrenar su casillero de victorias. Todo lo que no sea eso, dejaría el futuro mucho más negro y con el peligro de quedar desahuciado antes del parón del Mundial, a mediados de noviembre.

Los futbolistas son conscientes de ello y todo lo que no sea lograr hoy un resultado positivo significaría un palo difícil de superar.

Los franjiverdes buscarán en terreno perico su primer triunfo de la temporada, que haría ver las cosas de forma total diferente. Una victoria permitiría situarse a un solo punto del Cádiz, que ayer sufrió un duro correctivo, con su derrota (5-1) contra el Rayo Vallecano. Además, dejaría la posibilidad de colocarse a dos del Girona, que hoy juega en su feudo ante Osasuna; y a tres del Getafe, que visita al Celta y en la próxima jornada jugará en el Martínez Valero y, en caso de ganar, les superaría en la clasificación. Incluso, ganando al Espanyol meterían el miedo en el cuerpo al conjunto catalán, que se quedaría a solo tres puntos del Elche. Hay mucho en juego en el encuentro de hoy en Cornellà-El Prat.

El conjunto ilicitano solo ha vencido dos veces en las 22 ocasiones que visitado el terreno periquito. Pero la última fue la temporada pasada. Los dos goles de Pere Milla permitieron dar un salto cuantitativo y cualitativo en la clasificación y poner la directa en el camino hacia la permanencia. Ahora, apenas nueves meses después, los franjiverdes pretenden repetir a victoria y coger oxígeno para, paso a paso, salir de la UCI, en la que se encuentra actualmente.

Dos bajas y un regreso

Jorge Almirón tiene dos bajas. La consabida de Fede Fernández, que todavía no ha superado las molestias musculares que le han impedido jugar contra el Valencia y el Real Madrid; y la de última hora de Eze Ponce.

El delantero argentino, con permiso del entrenador y del club, se ha quedado en tierras ilicitanas ante su inminente paternidad. Su mujer está a punto de dar a luz a una niña, ya tiene un niño, y el futbolista sudamericano ha optado por estar al lado de su esposa en un momento tan importante para su familia.

Curiosamente, en el choque de hace apenas ocho días en València, tampoco pudo estar presente Gerard Gumbau, por el mismo motivo, su mujer se encontraba ingresada para parir a dos niñas.

Las retoñas del catalán llegaron con un empate en Mestalla bajo el brazo y se espera que la niña de Ponce lo pueda hacer con el primer triunfo de la temporada frente al Espanyol.

Fidel Chaves, que estuvo en la convocatoria en el choque del pasado miércoles, ante el Real Madrid, ya está preparado para jugar, aunque Almirón ha avisado que todavía no tiene la forma suficiente parar afrontar un encuentro completo, que no disputa desde el mes de mayo. Además, en los dos últimos meses apenas se ha podido entrenar con normalidad por dos lesiones en ambos músculos isquiotibiales.

El preparador argentino no tiene previsto realizar muchos cambios en el once inicial. Incluso no es descartable que pueda repetir el mismo que se enfrentó a los madridistas. Con Edgar Badia intocable en la portería, la defensa, con Helibelton Palacios, Gonzalo Verdú, Pedro Bigas y Clerc -todos ellos han subido su nivel en los últimos envites- parece fija.

En el centro del campo, Mascarell es otro de los futbolistas que está mejorando su rendimiento y eso es fundamental para la recuperación del equipo. Almirón le tiene mucha confianza a Raúl Guti, aunque le podría dar descanso, por acumulación de minutos, y dar entrada a Gumbau, al que ve «ya preparado tras su reciente paternidad». La opción de Nico Fernández como interior le gustó, aunque el joven argentino se tiene que ir adaptando al fútbol español. Por ello, podría apostar por Josan y Tete Morente en las bandas. La delantera también parece intocable, con Lucas Boyé y Pere Milla, más todavía con la ausencia de Ponce.

Pol Lirola y Óscar Gil

En el partido de hoy hay dos jugadores con sangre perica y franjiverde que están en el bando contrario. Óscar Gil jugó desde niño y hasta hace tres temporadas, después de lograr el ascenso a Primera División, en el Elche. Por su parte, Pol Lirola es un espanyolista confeso, al igual que toda su familia. Ambos tendrán sentimientos encontrados y los dos podrían jugar. Óscar Gil arrastra molestias musculares y Lirola ha perdido su puesto en el lateral derecho con Helibelton Palacios. Roco y Clerc también regresan a Cornellà-El Prat.