Las paradas de Edgar Badia. Los goles de Pere Milla. La garra de Gonzalo Verdú. Los balones bajados por Boyé. Los golpes recibidos por Pedro Bigas. La media formada por Omar Mascarell, Gumbau y Raúl Guti. Hasta los errores de Enzo Roco. Todo lo de este Elche nos recuerda al del año pasado. Entonces, ¿por qué los resultados son tan diferentes? ¿Por qué este equipo, con la misma base que hace unos meses realizó una segunda vuelta más que solvente, no ha sido capaz de ganar un solo partido de 11 disputados y ha enviado al paro a su entrenador?

La respuesta es más sencilla de lo que parece. Y reside en uno de los principios fundamentales del propio ser humano: adaptarse o morir. O, en este caso, evolucionar o morir. Hay pocas cosas tan peligrosas, en la vida y en el deporte, como estancarse en lo que uno ya tiene o ya ha conseguido.

Por eso, más allá de alguna que otra decisión arbitral incomprensible para un profesional de élite, este Elche no hay manera de que arranque. De los refuerzos que llegaron en verano para mejorar el equipo solo uno salva la papeleta. Y es, precisamente, el que más difícil tiene mejorar lo que había: Clerc. El carrilero ha dado un notable salto de mejoría en los últimos partidos, pero la sombra de Mojica en la banda izquierda del Martínez Valero es muy alargada. Le costará colocarse a su nivel.

La chica nueva de clase

El caso más flagrante y doloroso, aunque no el único, de la casi inexistente aportación de los nuevos fichajes es el de Álex Collado. Al futbolista cedido por el Barça le costó cinco minutos y dos detalles ganarse la ovación del Martínez Valero. Personalidad y calidad unidos de la mano. No había margen para el error, era cuestión de encontrarle sitio en un equipo bien construido y que podía ser capaz de jugar para él.

Unas semanas después, Collado va camino de convertirse en aquella chica (o chico, disculpen los posibles micromachismos del escritor) que en Primero de la ESO llegó nueva al cole y revolucionó a toda la clase. En el olvido quedaron todas esas amigas a las que conocías desde parvulitos. Porque «la nueva» era la novedad, el futuro, el paso definitivo hacia la adolescencia. Y ahora resulta que miras atrás y quizás simplemente fue una estrella fugaz. Y que tu compañera de vida podría haber sido esa chica con la que compartiste la pintura de dedos, aprendiste las tablas de multiplicar y exploraste los primeros pasos de la sexualidad con un inocente beso a escondidas en un absurdo juego para preadolescentes.

Collado aún tiene tiempo por delante para ser el amor, si no de toda una vida al menos sí de un año, del Elche. De un año, no lo olvidemos, especial. Porque sí, el club está viviendo su centenario, aunque no lo parezca demasiado. Jorge Almirón lo ha rescatado del banquillo, pero de momento sus dos titularidades se traducen en dos medias partes en las que la mejor noticia para todos, incluido el propio futbolista, fue que no se alargó la agonía de dos actuaciones que quedan muy lejos de lo que prometían aquellas ovaciones de agosto.

Jugar bien y los brotes verdes

Hace una semana, tras lo de Mestalla, por aquí quedó escrito que el Elche seguía jugando mal. Han pasado otros dos partidos y únicamente se ha sumado un punto más. No es para tirar cohetes, desde luego. Toca buscar y rebuscar para encontrar los famosos brotes verdes que auguren la mejoría franjiverde.

Una cosa es cierta: Almirón ha conseguido, en poco tiempo, darle cierta identidad ofensiva al equipo, algo que había perdido en el tramo final de la «era Francisco». Y no era sencillo, dado el ideario futbolístico del argentino. Tanto ante el Real Madrid como contra el Espanyol se vio un equipo mucho más capaz en labores de elaboración, pese a que frente al líder fue arrollado por la seriedad con la que se tomaron el partido Ancelotti y su tropa y contra los «pericos» faltó algo de fondo físico en la segunda parte.

Eso sí, lo que no da síntomas de mejoría es la defensa. Sigue siendo el punto débil del Elche y un servidor tiene muchas dudas de que Almirón tenga en su libreta soluciones para ello. De momento ha apostado por lo más rápido: intentar fortalecer la defensa con un mayor número de centrales. No ha funcionado. Es simple: en el fútbol ni se ataca mejor con más delanteros ni se defiende mejor con más defensas. Es cuestión de orden, trabajo y seguridad.

No puede ser que con tres centrales en el campo te marquen dos goles como los de Cornellà, rematando en el área pequeña. La identidad del Elche de Almirón no puede basarse únicamente en la posesión, pese a que sea esta una buena premisa para crecer defensivamente. Si tengo yo el balón, tú no me puedes atacar, aunque para eso también es fundamental no cometer errores en salida y no conceder contragolpes. Es la evolución que busca Almirón para no morir.