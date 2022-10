El técnico del Elche, Jorge Almirón, valoró positivamente el punto obtenido por su equipo en el campo del Espanyol, gracias al tanto de Gonzalo Verdú a diez minutos para el final y pese a que tras 11 jornadas disputadas los franjiverdes siguen sin conocer la victoria se mostró convencido de que con trabajo la situación se puede revertir y sacar adelante.

«Se hizo un gran esfuerzo, sacamos ventaja en el inicio del partido por la posición de nuestros volantes. Teníamos uno más y conseguimos superioridades», analizó el argentino. «Llegó el gol, pero no pudimos sostenerlo. Luego tuvimos nuestras situaciones, pero es normal que la ansiedad por intentar ganar y el cansancio nos hiciera tomar algunas decisiones equivocadas», prosiguió.

Tras tres partidos con él en el banquillo, el Elche ha conseguido sumar dos puntos, ambos a domicilio y con idéntico resultado (2-2) frente a Valencia y Espanyol. El otro duelo, la derrota frente al líder. Ahora, los ilicitanos tendrán siete días para pensar en el choque en casa contra el Getafe.

«Esta semana nos va a venir bien porque venimos con el proceso de trabajar con muy poco tiempo después de los partidos», explicó Almirón. «Estamos tratando de entrenar en base a mi idea y esta semana tenemos que aprovechar para trabajar. El lunes que viene seremos locales y vamos a llegar bien seguro», aseveró el preparador franjiverde.

Almirón también se lamentó de que con el partido empatado no hubiera la lucidez suficiente para volver a tomar la delantera en el marcador. «Nos costó llegar en el segundo tiempo. Tuvimos dominio, pero nos faltó finalizar. El empate me parece justo», comentó. El técnico también hizo una breve valoración sobre el estado de Fidel, que reaparecía ayer y apenas duró 20 minutos sobre el césped: «En la jugada del segundo gol del Espanyol se da cuenta de que no puede seguir al contrario y pide el cambio. Espero que no sea nada grave y que pueda estar para el lunes que viene».

Diego Martínez, frustrado

Menos satisfecho que Almirón se mostró su homólogo en el banquillo «perico». Diego Martínez mostró su frustración tras ver como en los últimos minutos se le escapaban dos puntos frente al colista, con el añadido del remate al larguero en la última acción del choque.

«Es inexplicable que se nos escape un partido así. Una vez más cometemos un error que no podemos cometer en Primera División después de haber hecho lo más difícil, remontar», comenzó Martínez. «La jugada del 2-2 es una acción a balón parado que además teníamos trabajada. Es de esos partidos en los que hemos perdido dos puntos claramente», añadió.