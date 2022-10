Se había sobrepasado el minuto 80. El Elche CF estaba aturdido y casi hundido después de que el Espanyol le hubiera dado la vuelta al marcador. La situación era muy negra para el conjunto ilicitano. En ese momento límite apareció el capitán Gonzalo Verdú para igualar el resultado, rescatar a los franjiverdes y permitir sumar un punto para la esperanza.

La derrota hubiese sido un duro golpe y, además, de forma inmerecida, porque el Elche hizo méritos durante el encuentro para obtener, el premio menor que consiguió. Al final se hizo justicia y el equipo dio Almirón dio un pequeño paso en su larga y complicada travesía por el desierto que va a tener para salir del pozo de la clasificación.

El técnico sorprendió de salida con un cambio de sistema. Apostó por tres centrales, dando entrada a Roco junto a Gonzalo Verdú y Pedro Bigas en el eje de la zaga, con Helibelton Palacios y Clerc como laterales profundos, especialmente en el catalán en la izquierda. En el centro del campo, al igual que en Mestalla contra el Valencia, situó a Álex Collado, la otra variación con respecto al partido del Real Madrid, en la mediapunta. Raúl Guti, en la derecha; y Pere Milla, en la izquierda; se multiplicaron en los costados, con Omar Mascarell ejerciendo de ancla y Lucas Boyé solo en punta.

En choque arrancó con una gran igualdad. En el minuto 11, Boyé no dio por perdido un balón en el área perica, lo recuperó y puso un centro a la frontal del área, donde entró con valentía Pere Milla. El catalán se encuentra en estado de gracia y enganchó un perfecto cabezazo, que se coló casi en la escuadra sin que Lecomte pudiera hacer nada (0-1).

El gol le dio alas y confianza a los franjiverdes. El Espanyol quedó un tanto tocado, pero pronto se recuperó y asumió el control del juego. Braithwaite avisó, en el minuto 20. Quiso emular a Pere Milla. Pero, en su caso, el remate de cabeza del danés salió rozando el poste.

El Elche tenía el partido controlado y donde más le convenía. En un saque de esquina local, Pere Milla, omnipresente, despejó de cabeza, pero no alejó el balón, Lucas Boyé tampoco ayudó y esa falta de contundencia la aprovechó Edu Expósito, quien se fue de dos contrarios y puso un centro al segundo palo. Puado entró solo y estableció el empate (1-1).

Una pena, porque los franjiverdes estaban cumpliendo el plan previsto. Sin embargo, otra vez un pequeño detalle les castigo.

El VAR corrige a Munuera

El encuentro podía haber cambiado por completo en el minuto 41. En una pérdida en el centro del campo, Puado montó la contra, Helibeltón Palacios y Gonzalo Verdú corrieron a la desesperada para intentar frenarlo. El colombiano, antes de ingresar en el área, le agarró levemente y el delantero espanyolista cayó en el área. No era penalti. Era falta al borde del área. Munuera Montero no se le pensó y le mostró la tarjeta roja a Helibelton Palacios. Otra vez una expulsión injusta. Menos mal que desde el VAR, Del Cerro Grande, sugirió al colegiado andaluz que revisase la jugada, porque no era una acción manifiesta de gol. Munuera corrigió su error y dejó en amarilla la cartulina al lateral derecho franjiverde.

Después de un primer tiempo movido y alternancia, al descanso se llegó con la igualdad en el marcador.

Almirón realizó un doble cambio en el asueto. Sacó a Josan y a Fidel por Helibelton Palacios , que llevaba tarjeta; y por un desaparecido Collado. El técnico franjiverde mandaba un mensaje claro y buscaba la victoria.

El conjunto ilicitano entró bien en el segundo tiempo. Se hizo con la posesión y el dominio del balón. Hubo intercambio de golpes. Braithwaite y Oliván para los locales y Verdý y Roco para los visitantes tuvieron sus ocasiones. Gumbau sustituyó a Guti.

Y cuando mejor estaba el Elche, una vez más, los detalles cayeron en su contra. En una jugada sin aparente peligro, en la que la pelota pudo rebasar la línea de banda, Brian Olivan metió el balón al segundo palo y el exfranjivede Óscar Gil aprovechó un desajuste defensivo para meter un centro al área pequeña, donde Braithwaite le ganó la partida a Gonzalo Verdú e hizo el 2-1.

Los nervios afloraron en los jugadores del Elche. Incluso Edgar Badia cometió un error en el despeje, que solventó con una parada salvadora a Joselu, que pudo significar el 3-1 y la sentencia del encuentro. El conjunto ilicitano estaba casi muerto y resignado. Incluso, Fidel se resintió de su lesión y tuvo que pedir el cambio.

En el minuto 82, Gumbau metió una falta al segundo palo y ahí apareció el capitán para enganchar un derechazo ante el que nada pudo hacer Lecomte.

Fue un chute de oxígeno vital y el premio al trabajo, al esfuerzo y la cierta mejoría mostrada. Morente tuvo el 2-3 en el 90 y cuando se habían superado en 24 segundos los tres minutos de prolongación, Nico Melamed estrelló la pelota en el larguero. Hubiera sido demasiado cruel. Ahora hay que hacer bueno el punto el próximo lunes frente al Getafe.

FICHA TÉCNICA:

RCD ESPANYOL: Lecomte; Óscar Gil (Calero, min.73), Cabrera, Sergi Gómez, Brian Oliván; Edu Expósito (Bare, min.58), Darder (Nico Melamed, min.83), Vini Souza; Puado (Aleix Vidal, min.58), Braithwaite (Lazo, min.73) y Joselu.

ELCHE: Edgar Badia; Palacios (Josan, min.46), Roco, Gonzalo Verdú, Bigas, Clerc; Omar Mascarell, Raúl Guti (Gumbau, min.56), Collado (Fidel, min.46; Morente, min.69); Pere Milla y Lucas Boyé (Roger, min.84).

GOLES: 0-1, min.11: Pere Milla. 1-1, min.24: Puado. 2-1, min.67: Braithwaite. 2-2, min.82: Verdú.

ÁRBITRO: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a Vini Souza (min.4), Palacios (min.45), Lucas Boyé (min.49), Mascarell (min.78) y Aleix Vidal (min.88).

ESTADIO: RCDE Stadium ante 17.560 espectadores.