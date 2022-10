«En el vestuario se habla un poco de que está habiendo varias lesiones esta campaña, es cierto», reconocía este jueves uno de los emblemas del vestuario franjiverde. Josan Ferrández aseguraba también que «son cosas normales, que también les pasan a otros equipos, como al Barça por ejemplo. Son cosas del fútbol».

Según el futbolista de Crevillent, que ayer habló ante la Prensa, la pretemporada ha sido «normal» y «sin grandes diferencias, por lo que no creo que haya afectado nada en el hecho de que tengamos más lesiones. Acumular lesiones es algo que pasa en el fútbol y ya está, nos está ocurriendo a nosotros, pero en algunos momentos todos los equipos pasan por ello».

Puede ser normal, pero lo cierto es que las lesiones se están cebando con el Elche esta temporada. Es más, antes de comenzar la misma ya estaba afectando gravemente al equipo. De hecho, el entonces técnico ya reconocía que uno de los factores que habían provocado que la preparación hubiera sido anómala eran «las continuas lesiones». Mala suerte o cosas del fútbol, el Elche ya ha sufrido esta campaña la baja de hasta 15 jugadores de su primera plantilla desde el mes de julio.

Haciendo un repaso a los primeros días de trabajo del conjunto franjiverde, destaca un caso. Pastore caía lesionado el primer día de la vuelta a los entrenamientos. Un problema muscular en el gemelo derivado, al parecer, de sus dolencias de cadera, según trascendía entonces. Desde aquella jornada, «El Flaco» solo ha disputado 4 minutos en un partido, el Elche-Almería que acabó 1-1. Sobre el césped se le vio lento. Y ya no ha jugado más, sobre todo porque ha estado entre algodones y en la enfermería constantemente por la misma molestia.

Verdú, operado

En el amistoso del 20 de julio, (1-3, derrota ante el Villarreal B), sufría un fuerte pinchazo en el muslo el capitán, Gonzalo Verdú. Lesión complicada en el aductor medio que finalmente necesita cirugía. Es operado el 3 de agosto. Dos meses de baja médica.

Cinco días después, este periódico anuncia la recaída de Lucas Boyé en su lesión de aductor. El club y el jugador barajan incluso la posibilidad de pasar por quirófano. El argentino apuesta por un tratamiento conservador. Esa misma jornada, Ponce se ejercita en solitario por una rotura en los isquiotibiales. Estos cuatro futbolistas ya citados no están en la lista del amistoso que el Elche gana ante el Getafe (0-1), en el que tampoco fue convocados por dolencias musculares Carlos Clerc.

También en pretemporada están fuera unos diez días Josan y Pedro Bigas. Empieza la liga. Fidel cae lesionado ante el Betis. Isquiotibiales. Como su actual recaída, pero en la otra pierna. Poco después Pol Lirola es fichado, pero llega lesionado y se pierde el choque ante el Villarreal. Aductor.

Mascarell y su tendón

A primeros de septiembre, Omar Mascarell rebaja carga y se pierde el viaje al Camp Nou. Sufre de su tendón de Aquiles. El Elche lleva un mes sin jefe médico y el propio Francisco se queja de que no haya un diagnóstico para el centrocampista. Tampoco estuvieron en Barcelona Pol Lirola ni Pere Milla. Y Pedro Bigas cae en este encuentro. También muscular. Se pierde la visita a Vallecas. Diego González tampoco está bien para el Rayo. Fidel, ídem de lo mismo. Isquiotibiales en el entrenamiento.

El 27 de septiembre, Fede se va del entreno. Padece dolencias en el gemelo. En ese entreno, Pere Milla volvía al grupo. Como en todo equipo, altas y bajas naturales de una temporada. Pero el 2 de octubre Francisco solo podía convocar a 21 jugadores de la primera plantilla. Tenía a Verdú, Fidel, Pastore y Mascarell en el dique seco. Gumbau regresaba al trabajo grupal y, ante el Mallorca, con Gallego en el banquillo, Roco se sumaba a las bajas. Ya ante el Valencia con Almirón, Fede volvía a la enfermería, donde está desde entonces por una rotura fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha.

Fidel y la mala suerte

Tras la visita del Real Madrid, Fidel se apuntaba ya a la primera gran final. Ante el Espanyol. Pero...recaída. Ya no podrá jugar hasta después del parón del Mundial y no estará en el trascendental Elche-Getafe del lunes (Martínez Valero, 21 horas). Tampoco volverán hasta Navidad Fede, Pastore ni Palacios, el último en caer. Fue en el RCDE Stadium. No salió en el segundo tiempo. Rotura en el isquiotibial. Un nuevo caso y cuatro bajas, dos de ellas de titulares, para el próximo partido.

Principalmente a causa de las lesiones, Fidel solo ha disputado 167 minutos en 4 partidos, por ejemplo. Pero es que, de los fichajes, casi nadie se salva. Fede solo ha jugado un partido, eso sí, entero. Nico y Quina llevan 261 y 262 minutos, en 5 y 9 encuentros disputados. Pol Lirola ha jugado cinco veces (324 minutos) y Alex Collado 381 minutos en 6 ocasiones. Roger lleva algo más, 457 minutos en siete encuentros, y Clerc es el nuevo con mayor participación, 603 minutos en los mismos partidos que el delantero.

Bigas es el jugador de campo con más titularidades, seguido de Mascarell

Edgar Badia es el único franjiverde que ha disputado todos los minutos de LaLiga. Siempre ha sido titular en los once encuentros disputados. Le siguen Pedro Bigas (9 titularidades), Mascarell (8), y Enzo Roco, Carlos Clerc y Raúl Guti (7). Estos seis futbolistas estarían en el once más utilizado por Francisco, Gallego y Almirón. Para completar la lista, entrarían otros compañeros como Lucas Boyé, Álex Collado y Tete Morente, que han estado en el once inicial en seis ocasiones. Pere Milla ha sido titular cinco veces, como Roger Martí. Pol Lirola cuenta con cuatro fotos en el equipo de arranque, como Eze Ponce y Gonzalo Verdú. El único que nunca ha sido titular ha sido Javier Pastore, y solo una vez Diego González y Fede Fernández. Con dos titularidades están Josan, Nico, John Chetauya, Domingos Quina y Fidel Chaves.