10 de abril de 2021. Estadio de Ipurúa. El Levante derrota al Eibar por 0-1, gracias a una diana de De Frutos en el descuento de la primera parte. Entre los futbolistas que celebran la victoria se encuentra Carlos Clerc, actual defensa del Elche, que ha disputado los 90 minutos del partido. En ese momento, el carrilero catalán ni podía imaginar el desierto que se abría ante él.

Han pasado 568 días y Clerc no ha vuelto a ganar un partido en Primera División en el que ha participado. Ni con el Levante ni con el Elche. En total, 32 duelos. Con los granotas no venció ni en los 6 partidos restantes de la 2020/21 ni en los 19 que jugó en la 2021/22. Con los franjiverdes no ha ganado ninguno de los 7 en los que ha tenido minutos en la 2022/23. Un viaje hacia la victoria que espera culminar pronto. Si puede ser frente al Getafe, mejor.

Porque esta asombrosa racha ha colocado a Clerc al frente de una estadística negativa histórica en Primera: es el futbolista que acumula más partidos jugados sin ganar de manera consecutiva. Con el empate frente al Espanyol del lunes pasado, Clerc deshizo la igualada que mantenía con Jaime Romero (ex Granada, Zaragoza y Córdoba, entre otros), que estuvo 31 partidos sin ganar, en su caso en un lapso de tiempo más amplio. De hecho, la racha del actual futbolista del Cartagena (Segunda División) permanece abierta, ya que desde su último triunfo en 2012 solo volvió a jugar en la máxima categoría en la 2016/17, en la que no ganó.

Mal inicio, sanción y lesión

El curso pasado, Clerc firmó con el Levante un inicio de curso tremendamente negativo, ya que los valencianos no saborearon las mieles del triunfo hasta la jornada 20, en un partido en el que fue baja por acumulación de tarjetas amarillas.

Luego, Clerc empezaría su «vía crucis» particular con las lesiones, que le hicieron perderse prácticamente toda la segunda mitad de la campaña. En lo poco que actuó el Levante no ganó. Pese a todo ello y al descenso a la categoría de plata, el catalán se mantuvo en la élite al fichar por el Elche el verano pasado, con el objetivo de competir con Mojica.

Esa competencia duró poco, tras la salida del colombiano rumbo a Villarreal en las últimas horas del mercado de fichajes. Christian Bragarnik reforzó esa posición con el joven argentino Nico Fernández Mercau y con el fichaje para invierno de otra promesa de su país como Lautaro Blanco. Clerc ganaba galones para ser la opción titular.

Poco a poco, el «23» franjiverde se ha ido asentando en el once. Ha ganado protagonismo con destacadas actuaciones, pero su equipo sigue sin conjugar el verbo ganar. El resultado ha sido alcanzar esa triste primera posición en el Libro Guinness de los récords (negativos) de la Liga.

Una segunda oportunidad

Si el caso de Clerc es llamativo, el de Jorge Almirón podría catalogarse de inexplicable. Pocas veces (de hecho, solo una, Javier Clemente en el Espanyol) un entrenador ha vuelto a recibir la confianza de un club después de una racha tan negativa como la que firmó el preparador de San Miguel en su primera etapa al frente de la nave ilicitana.

Entonces, Almirón renunció (o Bragarnik le invitó a que renunciase) tras 16 partidos de Liga sin conocer la victoria. Una racha que iba camino de ser histórica en España y que se frenó a tiempo, con la llegada de Fran Escribá y la salvación del equipo. Un par de temporadas después y con el Elche en una situación complejísima, el elegido para tratar de salir de la misma ha sido Almirón.

En su caso, Almirón celebró su último triunfo como franjiverde el 23 de octubre de 2020. Es decir, hace poco más de dos años (737 días). A aquellos 16 partidos de la 2020/21 se le suman ya tres de la 2022/23, por lo que la cifra total aumenta hasta los 19. El récord total corresponde a Milorad Pavic, que acumuló 25 partidos sin ganar en Primera entre 1976 y 1982. En segunda posición, por cierto, aparece toda una leyenda de los banquillos como Rafa Benítez.

Todos los jugadores y técnicos querrán ganar el lunes al Getafe. Pero Clerc y Almirón necesitan terminar de una vez con dos rachas que les han incluido en la historia negativa de la Liga. Para ambos, y para el Elche, ha llegado la hora de ganar.