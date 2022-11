Fue una noche terrorífica y no solo por ser Halloween. El Elche CF recibió un golpe casi mortal. Los franjiverdes perdieron contra un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el Getafe. Pero lo más preocupante es, sobre todo, la imagen de desastre total que mostró el conjunto ilicitano tras encajar el gol.

Un tanto que fue el fiel reflejo de lo que es el Elche esta temporada. Un fallo en cadena en defensa. Maksimovic le ganó en carrera a Gonzalo Verdú. Puso un centro al segundo palo, donde Pol Lirola, que estaba siendo de los más destacados de los franjiverdes, no acertó a despejar. Tete Morente que llegó a la ayuda tampoco. Aleña metió el balón a la frontal del área y Enes Ünal de tiro cruzado y ajustado al poste marcó. El golpeo del turco fue excelso. Pero había hasta cinco jugadores del conjunto ilicitano y ninguno le encimó. Error fatal.

Luego Almirón se hizo un lío con los cambios. No supo leer el partido. Aún así, el Getafe concedió dos regalos. Primero Amavi se autoexpulsó, con una segunda tarjeta amarilla innecesaria. Y, luego, Luis Milla con unas manos que terminaron en penalti. Lucas Boyé no acertó en el lanzamiento desde los once metros. Chutó blandito y David Soria le adivinó la intención. El empate podría haber metido al Elche en el partido, con todavía diez minutos por delante. No fue así y los franjiverdes se cavaron su propia tumba.

De salida, Almirón decidió mantener la línea de tres centrales para frenar a la dupla atacante azulona (Enes Ünal y Borja Mayoral). Roco, Verdú y Bigas apretaban para no dejar moverse a los atacantes del Getafe. Pol Lirola, que fue una de las tres novedades en el once inicia, salió por el lesionado Helibelton Palacios. El catalán, por la derecha; y Clerc, por la izquierda; ejercían de laterales profundos. Mascarell y Gumbau, que ocupó el puesto de Raúl Guti; se multiplicaban en el doble pivote, con Tete Morente, que sustituyó a Álex Collado para darle más verticalidad a la media punta, acompañando a Pere Milla y a Lucas Boyé en ataque.

La intensidad y lo mucho que había en juego se notó desde el primer minuto. En los instantes iniciales hubo intercambio de golpes. Pere Milla tuvo un remate dentro del área, que David Soria atrapó sin problemas ajustado al poste. Y Borja Mayoral, tras una buena pared con Ünal, puso a prueba a Edgar Badia.

El Getafe intentó adueñarse del balón a través de Luis Milla y Carlos Aleña. El equipo de Quique Sánchez Flores parecía que se hacía con el control. A los diez minutos, el exfranjiverde Damián Suárez tuvo que retirarse lesionado. El técnico getafense cambió las bandas. Pasó a Juan Iglesias a la derecha y situó a Amavi en la izquierda.

Con el paso de los minutos, el Elche ganó dominio, posesión y llegada al área contraria. Lirola y Clerc se sumaban al ataque como si fueran extremos. El Getafe perdió fuelle y los franjiverdes hicieron méritos, a los puntos, para ponerse por delante en el marcador. Pero al conjunto ilicitano le faltó precisión en el último pase y mayor acierto en los numerosos centros laterales que tuvieron.

Fue un control infructuoso. Los porteros ya no tuvieron que intervenir apenas más, salvo en una falta en el tiempo de prolongación, en la que Domingo Duarte le ganó la espalda a Roco. Edgar Badia detuvo sin problemas y al descanso se llegó sin que se moviera el marcador y con las espadas en todo lo alto.

En el comienzo de la segunda parte, el Elche salió bien y parecía que iba a encontrar el camino de la ansiada victoria. Un saque de esquina de Gumbau estuvo a punto de ser rematado en el área pequeña por Roco y Bigas.

Nervios e impotencia

Y, a partir de ahí, llegó el desastre total. Primero el gol del Getafe. El enésimo error defensivo de la temporada. El 0-1 provocó el nerviosismo y la desesperación, tanto en el campo como las gradas.

Almirón quitó a Lirola, que estaba haciendo daño por el carril derecho para poner a Ponce en la delantera y situó a un desafortunado Tete Morente en el carril derecho. Nadie lo entendió.

El técnico argentino mantuvo los tres centrales, a pesar de ir por detrás en el marcador en un partido tan trascendental.

Aún estando muerto, el Getafe, que había tirado a puerta en el gol y poco más, dio vida a los franjiverdes. La expulsión de Amavi, tras golpear de forma brusca a Josan, segunda amarilla y a la calle; y las manos de Luis Milla, en un centro sin aparente peligro de Clerc; abrieron un atisbo de esperanza. Boyé le pidió el balón a Pere Milla, pero el argentino lanzó el penalti de forma infantil.

Ahí se fue al limbo cualquiera posibilidad de arrancar, al menos, un punto. Incluso, la igualada podría haber permitido presionar y buscar la victoria, a la desesperada, en los últimos minutos.

Sin embargo, este Elche no es capaz de ganarle a nadie. Han pasado ya 12 jornadas y no lo ha podido conseguir. Ayer no sirvió de excusa ni la actuación arbitral. Soto Grado tuvo una actuación correcta y no dudó ni en la expulsión, ni en la pena máxima.

La derrota deja al conjunto ilicitano hundido en el último puesto en la clasificación, con solo cuatro puntos y a seis de la zona permanencia. Nada es imposible y la situación no es tan dramática. Pero lo peor es el golpe anímico recibido y las sensaciones de impotencia que dejó el equipo en la segunda parte.

Quedan dos encuentros para llegar al parón del Mundial. La cosa pinta muy mal y queda a expensas de milagro, a pesar de estar en el mes de octubre y quedar mucho por delante. Pero los muertos, a veces, resucitan. Almirón dice que el equipo está vivo y que va a salir. Habrá que esperar.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badía, Lirola (Ponce, m. 58), Roco, Gonzalo Verdú (Nico Fernández, m. 82), Bigas, Clerc; Gumbau, Mascarell, Tete Morente (Josan, m. 73), Pere Milla y Lucas Boyé.

GETAFE: David Soria; Damián Suárez (Amavi, m. 10), Djené, Mitrovic, Domingos, Iglesias; Maksimovic (Algobia, m. 59), Luis Milla, Áleñá (Portu, m. 80), Borja Mayoral (Gastón, m. 80) y Enes Ünal.

GOL: 0-1, min. 54: Enes Ünal.

ÁRBITRO: Soto Grado (Comité riojano). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores del Getafe Domingos y Amavi (2), por lo que fue expulsado en el minuto 78.

ESTADIO: Martínez Valero ante 19.588 espectadores. En los prolegómenos del partido el club rindió homenaje a los hermanos ilicitanos Juan y Pablo Serrano, miembros de la selección española de talla baja que recientemente quedó campeona de Europa