Gerard Gumbau ha sido valiente y ha dado la cara en un momento tan complicado como el que está atravesando el Elche CF, después de la dura derrota frente al Getafe. El centrocampista catalán entiende las críticas y los pitos de la afición, tras 12 jornadas sin ganar, pero está convencido de que se puede revertir la situación y conseguir el objetivo de la permanencia.

“Es una derrota muy dura. Sabíamos la importancia del partido del Getafe, porque nos podíamos enganchar a los equipos que nos preceden en la clasificación y lograr ese plus de confianza que necesitamos. El fútbol está siendo cruel con nosotros y no nos está dando la cara. Hay veces que las cosas no dependen al 100% de uno. Nosotros lo estamos poniendo todo en el campo, pero, el fútbol, a veces, te da la cruz. No queda otra que seguir. En estos momentos estamos jodidos, pero tenemos que levantarnos, porque se nos puede hacer muy largo. Hay que trabajar duro para ganar un partido ya, porque lo necesitamos todos para poder mirar hacia adelante”, comenta Gumbau.

El mediocentro franjiverde destaca la “unión” que hay en el vestuario para no hundirse del todo y apela a ser fuerte de mente para intentar cambiar la situación. “Nosotros trabajamos cada días. Tenemos un grupo increíble y eso es lo que nos está salvando para seguir unidos y convencidos de que esta situación se puede sacar. No somos tan diferentes a la temporada pasada, que parecía que nos comíamos el mundo e hicimos una gran segunda vuelta de campeonato. Nos tenemos que reflejar en eso. Ni ahora somos tan malos ni antes tan buenos. Solo creo en el trabajo diario. Aquí nadie ha ganado títulos ni nada. Debemos estar más unidos que nunca, porque esto solo se saca haciendo grupo, con humildad y trabajo. Esto es largo y tenemos que ser muy fuertes de mente, no mirar la clasificación y sumar una victoria cuanto antes”.

El centrocampista del Elche acepta y entiende que los seguidores estén enfadados y que les despidieran con pitos a la conclusión del choque ante el Getafe. “Aceptamos todas las críticas de la afición, entendemos que nos silben y nos critiquen, porque llevamos 12 partidos sin ganar. Nosotros también los pasamos mal en el terreno de juego. Pero no nos vamos a bajar del barco. Es momento de trabajar más duro, de pelear en cada entrenamiento por un puesto y en el campo. Aún perdiendo, este equipo se deja el alma”.

El jugador catalán señala que el problema del conjunto ilicitanos es “que nos están marcando un gol más. Contra el Getafe, el 0-1 nos hizo mucho daño. Todos sabemos que el fútbol son momentos, tuvimos nuestras ocasiones, estuvimos jugando en su campo y dispusimos de hasta un penalti. Pero el fútbol es así de cruel”. A pesar del mal momento, Gumbau tiene esperanzas de poder salir adelante: “Ahora son todo críticas, pero espero que dentro de unos meses tener una situación diferente, porque estoy convencido y confío en este equipo y en su trabajo. Estoy convencidísimo de que vamos a sacar puntos de donde sea para lograr la salvación. No se me pasa otra cosa por la cabeza”.

Los futbolistas franjiverdes lo están pasando y para ellos “es difícil dormir” y le dan muchas vueltas a lo ocurrido en los encuentros. “De diez partidos como los del Getafe, cinco los ganas, cuatro los empates y solo uno, como fue, lo pierdes. Estamos jodidos, pero la unión que tiene la plantilla dentro del vestuario nos da la fuerza para afrontar los dos encuentros que quedan antes del parón”. Y tiene claro que “tenemos que ganar los dos, porque, si no lo hacemos, estaremos muertos. Hay que sacarlos como sea”.

Por último, Gerard Gumbau, a pesar de la situación, intenta mandar un mensaje de ánimo a los aficionados: “Me sabe muy mal por la afición, que está haciendo un esfuerzo enorme, en esta temporada tan especial, y no les estamos regalando victorias y resultados. Están siempre con nosotros. Es normal que se enfaden y que nos piten, porque llevamos 12 jornadas sin ganar. Solo les puedo decir que, aunque estemos en un momento difícil, que nos sigan apoyando y estoy convencido de que así va a ser, porque todo el mundo pasa por momentos malos y de esa situación, aunque parezcan tópicos, la vida funciona así, solo se sale con unión, fuerza y humildad. Si no hacemos eso, te pasan por delante y te dejan atrás. Cada partido en Primera División es un regalo, tanto para los jugadores como para la afición y tenemos que luchar a muerte para salir adelante como sea”, concluye el centrocampista del Elche.