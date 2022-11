El entrenador del Real Valladolid, José Rojo «Pacheta», técnico franjiverde en los últimos ascensos a Segunda y Primera, aseguraba ayer sobre el enfrentamiento ante el Elche de este sábado (16.15 horas) que «parece que el partido que nos viene es muy fácil de ganar, pero viene un equipo cojonudo, bueno, con buen pie, con buenos delanteros y centrales, en definitiva un equipo de Primera División».

Mala suerte

El preparador del conjunto pucelano aseguraba que, hasta ahora, el Elche «ha tenido una mala suerte de la leche en muchos momentos de la Liga. Se le han escapado puntos importantes al final. Y de los dos últimos partidos fuera de casa han empatado dos y con dos goles. Así que cuidado. Cuidado. Que tenemos delante un partido importante, que tenemos que ganar. Nos estamos preparando para ello y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido el sábado».

Tipo de juego

Preguntado por el tipo de juego que va a desplegar su equipo, si se asemejaría al del día del Cádiz -que se llevó los tres puntos de Zorrilla-, Pacheta exponía que «ojalá juguemos como ese día del porque nos acercamos a la victoria con nuestros argumentos, haciendo muchas ocasiones de gol, con un juego como el que entrenamos. Eso es lo que se vea reflejado el sábado, porque al final eso es lo que te acerca a conseguir los objetivos. Cuando tú eres mejor que el rival y haces más cosas que él es como para estar tranquilo y para seguir en esa línea. Y esa es en la que seguimos».

El técnico insistía: «Siempre intentamos ser mejor que el rival. Hay días que no podemos. Yo prefiero el juego del día del Cádiz (0-1) que el del Celta (4-1 a favor). Me sentí más cómodo porque creo que estuve más cerca de mis jugadores y de la victoria. Lo de hacer 4 goles es circunstancial. Me gusta más ser dominador del partido, ser poseedor del juego y de todo lo que sabemos hacer, porque eso me acerca a ganar».

Ansiedad del rival

Para el Elche es una final… ¿Cómo maneja la ansiedad con la que puede llegar el rival? «Nosotros tenemos que pensar en nuestras virtudes, en nuestro juego y en nuestra manera de interpretar el encuentro porque nos da muy buen resultado. El rival nos tiene que preocupar lo justo. Y a veces, el míster también comete errores, como el partido pasado ante Osasuna, cuya derrota considero responsabilidad mía. Tenemos que pensar en nosotros y en nuestra afición. Debemos estar todos juntos. Así conseguiremos los objetivos».

Pasado franjiverde

Cuestionado por su pasado en el Elche y el de varios jugadores y otros técnicos, Pacheta era claro: «Todo el mundo sabe el cariño que le tengo a ese club, a esa ciudad y a esa región. Pero porque venga el Elche, en principio, no notamos nada especial. Toda la gente que estamos aquí le tenemos mucho cariño, pero ahora pensamos en el Real Valladolid».

Sobre su último tropiezo en Pamplona, el míster apuntaba que «aprendemos deprisa, pero es verdad que me gusta más perder de otra manera de lo que perdí en el Sadar. Y ojo, Osasuna es un equipo cojonudo y estuvo a un nivel altísimo». Pacheta confirmó «las ausencias de Malsa, Kenedy, Luis Pérez y Anuar.» «Los demás están todos, remarcó». También dijo tener un dibujo definido, pero resaltó lo positivo de poder «jugar con dos puntas, con uno, con dos mediapuntas, con tres… con dos o tres centrales…».

Un partido "muy complejo"

A la pregunta «¿Qué partido prevé y qué virtudes tiene el Elche?», Pacheta contestó que «viene con dos partidos con Almirón empatando fuera de casa. Llega un rival que nos va a hacer correr si no ajustamos, con delanteros que tienen gol. Así que pido que todo el mundo venga preparado, que viene un partido muy complejo, que estamos trabajando bien y generalmente sale bien, estamos preparados para ganar». Ahora mismo, «solo pienso en este partido. Tenemos una plantilla amplia y cambiaré a jugadores para el siguiente», remarcaba el exfranjiverde.