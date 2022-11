El entrenador del Elche, Jorge Almirón, es positivo, moderadamente, pero positivo. “Entendemos lo que duele la situación, pero estamos firmes. Cuando uno cae, en cualquier faceta de la vida, tiene que levantarse. Nosotros también. Debemos levantarnos y prepararnos para lo que sigue”, exponía en la rueda de Prensa previa al Real Valladolid-Elche CF.

El preparador argentino entiende que “ante el Getafe se generó una expectativa a la gente porque el equipo iba demostrando que estaba mejorando. Por ello, la afición está triste y preocupada. Y los jugadores también. Nosotros representamos a este club y aquí nadie se puede caer. Obviamente duele, pero hay que levantarse y prepararnos lo mejor posible ante la importancia de estos dos partidos que nos quedan antes del parón del Mundial”.

“El estadio está golpeado pero está vivo. Se hablan cosas en el vestuario porque dolió la derrota, pero como siempre, en cualquier ámbito de la vida, hay que levantarse y estar preparado para lo siguiente”, remarcaba, a la vez que insistía: “Ahora ya el equipo se está haciendo más sólido. Se generó expectativa. Era un partido de todo o nada. Al final sí hicimos una autocrítica porque nos desordenamos. Tenían uno menos. Fallamos el penalti… Los dos minutos finales que ellos tuvieron la pelota también los lamentamos”.

En su análisis, Almirón vuelve al inicio de la actual liga. “Al equipo le habían hecho 22 goles en sus primeros ocho partidos. Pese a que se armó con una base importante de la anterior campaña, los resultados no fueron favorables y se generaron muchas dudas. No se hizo una pretemporada con todos juntos y los resultados no se dieron. Eso va generando una crisis que preocupa”.

Ahora, “nosotros llevamos 17 días de entrenamientos. Hemos afrontado partidos muy complejos. Valencia, al que no ganamos por una decisión arbitral, el Real Madrid, el Espanyol en su casa, donde conseguimos un empate a 2 goles. En el último encuentro, el equipo compitió ante un rival muy duro y tuvimos la ocasión de empatar. Si hubiéramos metido el penalti hubiéramos avasallado al Getafe al final, con un hombre más sobre el césped. ¿Quién sabe qué hubiera podido ocurrir?”.

"Estamos firmes"

El entrenador del Elche asegura que “estamos firmes, bien. Ahora debemos descansar y recuperar bien porque mañana va a ser un día muy duro”. El técnico explica que “sabemos la importancia del partido. Obviamente. Más aún después del golpe que sufrimos. Pero estamos bien. Si uno evalúa, las circunstancias en que cogimos el equipo no eran las mejores. Sabíamos que no iba a ser fácil. Entendiendo todas las situaciones y conociendo ya al plantel y entrenando con ellos, entendemos lo que duele esta situación. Pero debemos levantarnos”.

Ante preguntas sobre su continuidad, Almirón apunta que “nosotros llevamos 17 días de entrenamientos. Partidos muy complejos, y en el último, pese a la derrota, el equipo compitió”. Más concretamente, expone que “entiendo que es una pregunta que se hace la gente. Yo sabía la situación cuando vine. Desde entonces, el equipo ha mejorado. Y va a seguir mejorando”, pero hay que tener en cuenta las circunstancias.

Lesionados

Entre los problemas, el técnico destaca las “lesiones de jugadores clave como Palacios y Fidel, también Pastore y Fede. Durante cuatro partidos no hay un jugador que haya repetido alineación. El equipo pide recuperarse. Pasado el Mundial quedan 24, muchísimos. Hay que prepararse mejor. Nos quedan estos dos partidos que son muy importantes y necesitamos los puntos. Van a ser durísimos, pero trataremos de levantarnos”.

Pero, preguntado más específicamente aún sobre si se juega el cargo en estos dos partidos, el entrenador responde: “No lo sé. Yo estoy preparando el partido de mañana”.

Jorge Almirón solo ve una salida: “El equipo necesita parar, para descansar y prepararse bien para la segunda parte del campeonato. Quedan muchos partidos tras el parón del Mundial”. El tono físico del grupo no es bueno. Al margen de los cuatro lesionados, “al finalizar los partidos, los jugadores no solo están cansados sino que hay molestias musculares. Cuesta recuperarse. Muchos miembros de la plantilla llevan casi dos años juntos con muy poquitos cambios, jugando casi seguido. Y ahora tenemos dos partidos muy seguidos. Habrá rotaciones entre mañana y el martes, seguro”.

Estilo de juego

A Jorge Almirón le gusta que sus conjuntos salgan con el balón controlado desde atrás: “El público lo agradeció los primeros días, se emocionó al verlo. El equipo ha demostrado que está preparado para salir desde atrás. En mis cuatro partidos solo hemos tenido una pérdida trascendente, la del día del Getafe, que luego supuso su gol. No tuvieron muchas más ocasiones y nosotros hicimos todo el gasto. Yo veo al equipo convencido, trabajando muy bien el poco tiempo que tenemos”.

El Valladolid

El técnico franjiverde entiende que en España, según sea el rival, “hay que preparase de manera diferente, esto tiene esta Liga, porque te imponen los rivales”. Y moralmente, “el grupo está fuerte. Es un momento incómodo de mucho dolor. Pero los jugadores están bien”.

El Real Valladolid va a poner las cosas difíciles. “Ha jugado con tres centrales últimamente, pero también cambia a línea de cuatro, que creo que es donde mejor se encuentran. Tiene muchos volantes, rotativos, imprevisibles, pero eso también les hace desordenarse y crear espacios en transición. Tienen buenos jugadores, que intenta jugar por la calidad de sus jugadores. La presión va a ser alta con duelos individuales por todos los lugares de la cancha. Después, lo emocional va a ser importantísimo también en este partido”.

¿Pacheta estará extramotivado?

Almirón expresa que “el Valladolid lo está haciendo bien en este arranque de campeonato”. Y “también Pacheta”, que es “un entrenador que se está consolidando en Primera, de experiencia, motivador, que sabe que hemos hecho 4 goles en los dos últimos partidos como visitante, que es respetuoso con el rival. No lo conozco personalmente pero sí le tengo un respeto como entrenador. Ayer habló muy bien de nuestro equipo”.

La ausencia de Collado

Almirón cuenta con Collado. Al menos eso dice. “Días atrás lo hablé con él. Le dije que va a ser un jugador importante, es un futbolista que se crió en el Barcelona y tiene otra filosofía de juego. Ha llegado a un lugar donde las cosas no están claras ni bien, donde se reciben muchos goles y no se participa mucho del juego. Va a ser importante en un futuro. Yo lo he incluido en dos partidos, pero trataré de incluirlo mucho más, pero siempre en base al juego del equipo. Ahora lo importante son los resultados y que él aporte su momento de buen fútbol que tiene”.