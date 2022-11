Otro partido más sin ganar para el Elche... y para Jorge Almirón. El técnico del conjunto franjiverde acudió a un nuevo vía crucis personal, la 21ª rueda de prensa post-partido consecutiva como entrenador del club ilicitano sin haber ganado y no le quedó más remedio que reconocer lo evidente: el Valladolid, con Pacheta a los mandos, había sido mejor y su puesto pende de un hilo. Si Christian Bragarnik así lo decide, el preparador argentino parece tener asumida un nuevo despido.

«No es solo perder, hoy el rival nos superó en muchos momentos del partido. En situaciones que hay que corregir rápido tomamos malas decisiones. El rival jugó bien, con jugadores muy técnicos, sabiamos que se iba a dar un partido así y les dejamos crecerse», admitió Almirón. «Edgar Badia tuvo una gran actuación. Con el 2-1 el equipo se ajustó y estuvimos cerca del empate, por lo menos más cerca del tercer gol suyo», añadió.

Almirón trató de mirar hacia el futuro y pensar ya en el siguiente partido, el último de Liga antes del parón para el Mundial. «Es una derrota dura por cómo se dio, con desorden y perdiendo en los duelos individuales. Hay que recuperarse y estar fuerte el martes para el siguiente partido contra el Girona», aseveró.

«Es un momento de mucha desazón por la situación en la que estamos. Esto sigue y falta muchísimo. Hay cosas a mejorar y planificar mejor. No estamos ni en la mitad del torneo», comentó el entrenador franjiverde, tratando de encontrar algún aspecto positivo al que agarrarse. «Creo que el equipo podía competir bien, pero en los momentos de desajustes el Valladolid nos desbordó. Vamos a mejorar pronto, no es una catástrofe», zanjó.

El técnico reconoció que su equipo pecó de nerviosismo y precipitación durante la segunda parte. Y admitió también una posible destitución: «Entendería que tomaran esa decisión. Otro entrenador tendría que sacar la situación adelante. El equipo no tuvo pretemporada, llegaron muy tarde todos. Yo llevo 15 días entrenando y es el quinto partido, hemos tenido lesiones... Es una situación delicada porque hay que sumar y este es un rival directo que se nos escapa».

El ABRAZO de PACHETA con Jorge Almirón.



"Mucha suerte".pic.twitter.com/Tw5hCyEKve — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) 5 de noviembre de 2022

Edgar Badia, hundido

Más directo se mostró ante los micrófonos Edgar Badia, portero y capitán del Elche en Zorrilla. El meta, que pese a la derrota fue nombrado MVP del duelo, mostró su pesar pese a su buena actuación. «Estamos jodidos, yo personalmente lo estoy. No hay nada que admirar. No ganamos y me da igual parar. Si encajamos tanto algo estaré haciendo mal», reconoció.

«Ahora estoy hundido, pero mañana habrá que levantarse, entrenar e intentar ganar al Girona. Estoy convencido de que cuando gane un partido este equipo irá para arriba», prosiguió. «El parón nos sentará bien porque peor no podemos estar. Nos quedarán 24 partidos para intentar salvarnos», concluyó.