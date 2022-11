A pie de campo, tras 13 partidos sin ganar y después de haber firmado una actuación sobresaliente, Edgar Badia no podía ser más sincero. "Estoy hundido", reconocería el portero del Elche a los micrófonos de DAZN justo segundos después de que el grafismo de LaLiga le reconociera como el mejor jugador el encuentro, pese a la derrota de su equipo.

«Estamos jodidos, yo personalmente lo estoy. No hay nada que admirar. No ganamos y me da igual parar. Si encajamos tanto algo estaré haciendo mal», reconoció el portero catalán, que es el guardameta que más paradas ha realizado en lo que llevamos de competición en Primera División. Pese a ello, su equipo es el más goleado, con 29 tantos encajados en 13 partidos.

«Ahora estoy hundido, pero mañana habrá que levantarse, entrenar e intentar ganar al Girona. Estoy convencido de que cuando gane un partido este equipo irá para arriba», prosiguió. «El parón nos sentará bien porque peor no podemos estar. Nos quedarán 24 partidos para intentar salvarnos», concluyó.

Edgar Badia se mostraba así de abierto tras una actuación en la que tuvo que trabajar desde el primer minuto. A los 25 segundos sacó un pie prodigioso ante Plata, delantero del Valladolid que se plantó solo ante su portería. No fue el único momento de fragilidad defensiva que tuvo que solucionar el cancerbero. Antes del 1-0, Badia le hizo un paradón a Óscar Plano. En el tanto de Javi Sánchez poco pudo hacer más que desesperarse ante la poca contundencia de sus compañeros.

Pese a la derrota, el gol de Josan a media hora del final mantuvo vivo en el partido a un Elche que, de no haber sido por Edgar Badia hubiese firmado su sentencia mucho antes. El catalán privó del 2-0 a Sergio León antes del descanso y entre los minutos 53 y 60 evitó con otras tres intervenciones. Ya en el minuto 89 vivió la última acción de pasividad defensiva, en una falta sacada por Monchu que cogió a los franjiverdes parados. Weissmann remató escorado y pudo despejar a córner.

Ni la decena de paradas ni el MVP del partido consolaron a un Edgar Badia que cumple su quinta temporada en el Elche, al que llegó mediada la 2018/19 procedente del Reus. Su buen hacer le ha valido para estar en la órbita de la selección y para ganarse el elogio general del mundo del fútbol, pese al nefasto torneo que está haciendo su equipo.