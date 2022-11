La Grada de Animación 1923 del Elche CF ha emitido este domingo un comunicado mostrando su preocupación por el momento tan complicado por el que atraviesa el conjunto ilicitano, último clasificado, con solo cuatro puntos y sin haber ganado todavía en las primeras trece jornadas del campeonato. Y pide al propietario de la entidad franjiverde, Christian Bragarnik, que de la cara.

Al mismo tiempo, critican del máximo accionista que no puede dejar la planificación de la plantilla para el último momento y que no haya contratado un entrenador que haya sido un verdadero revulsivo después de la destitución de Francisco.

Este grupo de aficionados franjiverdes también señalan que la “aptitud de la plantilla no está a la altura de un equipo de Primera División”

Por ello, piden “autocrítica” a todos para “no arrastrar el escudo del Elche”, al mismo tiempo que aseguran que “seguirán animando y dejándose la voz en cada partido”.

Comunicado completo:

Ante la situación deportiva de nuestro Elche C.F. mostramos nuestra máxima preocupación por la dinámica de malos resultados que estamos teniendo en este inicio de liga.

Queremos dejar claro que para nosotros considerándonos no solo fieles seguidores, sino como accionistas y amando a este club como si de un hijo se tratara, no es importante la categoría donde estemos, porque, en mayor o menor medida, siempre estaremos apoyando y tratando de que la entidad tenga la salud que precisa para no caer.

Es nuestro sentir y el de muchos aficionados que así nos lo han trasladado, que echan de menos al capitán del proyecto, al que poco habla, pero cuando lo hace llega a todos con contundencia, generando tranquilidad e ilusión, al que llora cuando habla de sus hijos que sienten la franja, que ya no solo son sus hijos, sino también hijos de Elche como todos nosotros, al que todos mencionan con EDT.

Aquí somos muy de " El dinero y los cojones para las ocasiones” pues la entidad tiene el dinero, solo falta saber si también tiene los cojones para salvar esta situación, porque bastante tenemos los aficionados con los palos en las ruedas que nos pone LaLiga y Federación con los horarios y arbitrajes, como para acojonarnos a las primeras de cambio.

Comunicado oficial @Grada1923



En las buenas y en las malas!!

CONTIGO SIEMPRE VOY A ESTAR! pic.twitter.com/6BJuT4WDc5 — Grada Fondo Sur 1923 (@Grada1923) 6 de noviembre de 2022

Dicho esto se tiene que tener claro que hay dos puntos evidentes que son incuestionables a día de hoy, que son:

1 - Una planificación deportiva que no se corresponde al la altura de una entidad de Primera División, se puede acertar en mayor o menor medida, pero no se puede dejar todo para el último segundo y con la competición jugando varias jornadas, como también no apostar fuerte por un entrenador revulsivo en una situación crítica y de emergencia, dejando a la suerte el rumbo del barco.

2 - La aptitud de parte de la plantilla tampoco se corresponde ni está a la altura de una plantilla de Primera División, y eso se percibe en el terreno de juego y fuera del mismo.

Si perdemos nuestra identidad de trabajar, luchar y vivir el día a día A LO ELCHE estamos perdiendo nuestra esencia, y ello se ve reflejado en la competitividad individual, del conjunto como equipo y como entidad.

Es por esto que EXIGIMOS que nadie tire balones fuera, y cada uno en su parcela personal y después en conjunto hagan la autocrítica que le corresponde, porque lo que es INNEGOCIABLE es no arrastrar el escudo.

Una vez se haya reflexionado y asumido errores, se haga una piña volviendo a la senda de la lucha TODOS UNIDOS, porque si algo tenemos en Elche son más cojones que palmeras.

Nosotros como siempre estaremos animando y dejándonos la voz.

Grada1923

Animamos en familia!!

A lo Elche!!

PD: Nos remitimos a las palabras de Sixto Marco:

Mi pueblo es muy serio, mi pueblo es una palabra muy seria, Elche es una palabra muy sería históricamente desde el neolítico, Elche no se fundó ahora… Por aquí pasó Amílcar Barca, César Augusto, infinidad de personajes que ahora están en otro planeta… Elche no es de hoy… ¡Y el que no se sienta ilicitano que se muera y que se vaya!