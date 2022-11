El Elche CF cuenta con cuatro entrenadores en sus banquillos y solo se va a cumplir la jornada 14 de la presente temporada. Comenzó Francisco, luego, tras la destitución del almeriense, se hizo cargo del equipo, de forma provisional, el técnico del filial Alberto Gallego. Llegó Jorge Almirón y, después de la salida del preparador argentino, va a ser el secretario técnico, Sergio Mantecón, quien dirija al equipo en el encuentro de este martes (19 horas) frente al Girona, en el Martínez Valero.

Pero no va a ser el último. El club ilicitano tiene previsto firmar un nuevo entrenador que intente revertir la situación del equipo y conseguir el milagro de la permanencia.

Mantecón ha comentado este lunes, en la rueda de prensa previa al choque ante los gerundenses, que, aunque después del encuentro frente al Girona, con el parón del Mundial, tienen un mes y medio hasta la reanudación de la competición, la intención es poder contar con un nuevo preparador lo antes posible para poder planificar todo mejor.

“Almirón nos comunicó el domingo por la noche su decisión de apartarse y me he tenido que centrar en el preparación del partido del Girona, con el trabajo que conlleva preparar un encuentro de Primera División. De momento, no he hablado con el propietario (Christian Bragarnik) de futuros cuerpos técnicos. Después del partido ya nos pondremos en ellos. Hay que ver las posibilidades que existen en el mercado, porque todas no son factibles”, ha comentado el secretario técnico del club ilicitano.

Cuando se le ha preguntado directamente por José Bordalás, que es la opción preferida de la afición y de la entidad, Mantecón ha señalado que “como perfil de entrenador es un perfil que encajaría, porque ha tenido rendimiento en todos los clubes que ha estado. Sé que le tiene una estima importante al Elche, tengo una buena relación con él, pero, en esta ocasión, todavía he hablado con él para ver si puede ser una opción. Sale de un equipo importante como es el Valencia y no sé que pretensiones puede tener”.

El secretario técnico y actual técnico interino del cuadro franjiverdes ha admitido que “cuando pasa el tiempo, hay entrenadores que se van incorporando a otros equipos (ha sido el caso de Javi Calleja que era su alternativa preferida para sustituir a Francisco en vez de Almirón) y puede ser más difícil, pero habrá opciones”.

Sergio Mantecón entiende que la actual situación del Elche puede provocar que algunos técnicos que gustan pueden ser remisos, pero está convencido de que habrá muchos preparadores que querrán venir al conjunto ilicitano: “Algunos de los perfiles que valoremos pueden pensar que tenemos una puntuación baja, pero puedo hablar desde la experiencia del anterior cambio de entrenador y había muchos dispuestos a venir al Elche, porque existe materia prima. La otra parte positiva es, aunque lo pueda parecer y más si ganamos al Girona, es que no estamos tan lejos de los puestos de permanencia. No es insalvable con todo lo que queda por delante”.

Además de Bordalás, hay otro nombre que gusta mucho en el Elche y que cumple el perfil de entrenador con experiencia, motivador, que sabe sacar rendimiento a sus equipos y que sería bien visto por la afición. Es Joaquín Caparrós, quien actualmente se encuentra sin equipo tras haber finalizado su etapa en la selección de Armenia, de la que ha estado al frente desde 2020 a 2022.

A sus 67 años, Caparrós acumula más de 500 partidos en la Primera División española. Ha dirigido a equipos como el Sevilla, Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Mallorca, Granada, Levante, Osasuna, Deportivo de la Coruña o Recreativo del Huelva. Tiene la carrera hecha y, en caso de no poder lograr la permanencia con el cuadro franjiverde, no le afectaría ni a su currículum, ni a su futuro. Es por ello, por lo que en el Martínez Valero lo ven como una buena posibilidad, sí acepta volver a los banquillos españoles. Recientemente ha declinado una oferta del Ibiza de Segunda División, pero otra cosa en Primera.

Después de Bordalás y Caparrós, la alternativa que ahora mismo manejan en la entidad franjiverde es la de Paco López, quien, a pesar de la situación del Elche, aceptaría venir. Y estuvo entre los candidatos para sustituir a Francisco.

El Elche está recibimiento multitud de ofrecimientos entre los que se encuentran otros técnicos con experiencia y de “látigo duro” como Paco Jémez o Mendilibar.