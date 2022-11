El Elche CF afronta esta tarde (19 horas) su último partido antes del parón del Mundial de Catar. El conjunto franjiverde recibe al Girona y tendrá la enésima oportunidad de engancharse al clavo ardiendo de la permanencia. Una victoria, que sería la primera de la temporada, permitiría llegar al descanso de mes y medio con parte de la autoestima recuperada y viendo posibilidades de obrar el milagro en la reanudación de la competición, a partir del último fin de semana del año.

A primera hora de la mañana de ayer y solo 30 minutos antes de comenzar el entrenamiento, el club ilicitano hacía oficial la salida de Jorge Almirón y anunciaba que el secretario técnico, Sergio Mantecón, se hacía cargo, de forma provisional, del equipo.

La continuidad del técnico argentino, que apenas ha estado 24 días en su segunda etapa en la entidad franjiverde, con un bagaje de dos empates y ningún triunfo en cinco partidos, hubiera provocado, a la mínima que no hubiesen salido las cosas en el choque de esta tarde, una bomba de relojería en las gradas del Martínez Valero, pitos y cánticos de «vete ya» para el preparador y para el propietario, Christian Bragarnik.

La situación era ya insostenible y, la versión oficial, indica que el Almirón ha optado por dar un paso al lado, para no añadir más presión al equipo en el importante encuentro contra el Girona, y el máximo accionista ha aceptado.

De hecho, poco después de anunciarse la marcha del técnico argentino, el propio Bragarnik colgó un comunicado en su cuenta de Instagram elogiando el compromiso del entrenador de aceptar su propuesta, en un momento difícil y, a sabiendas, que iba a ser impopular. Defendió su trayectoria en los cinco partidos que ha estado en el banquillo y solo calificó de negativo el último frente al Valladolid. Y destacó que, a pesar de estar «fuerte y convencido » de su idea, había preferido «dar un paso al costado viendo el momento tan delicado y solo pensando en nuestro Elche».

La salida de Almirón resta presión ambiental al choque de esta noche y la afición ya no tendrá la diana propicia para lanzar los dardos. Los futbolistas, que no terminaban de estar convencidos del efecto Almirón, también pueden verse liberados para sacar su mejor versión en el terreno de juego.

Y es que una victoria ante el Girona podría situar al cuadro franjiverde a cuatro puntos de los puestos de permanencia y con 24 partidos todavía por delante cuando se reanude LaLiga después del Mundial.

Es la enésima oportunidad de continuar vivos en Primera División y los jugadores la quieren aprovechar.

Mantecón apenas ha tenido un entrenamiento para preparar el partido, junto al resto de cuerpo técnico de la casa: el preparador físico, Manuel Sempere, el entrenador de porteros, Miguel Escalona, y el analista Óscar Suárez. El secretario técnico ya se tuvo que hacer cargo del equipo, en una situación similar, la pasada temporada, en Pamplona, frente a Osasuna, y logró sacar un valioso punto. Luego llegó Francisco y el conjunto ilicitano fue hacia arriba y consiguió una «cómoda» permanencia.

La situación ahora es más complicada, pero en el Martínez Valero confían en repetir la experiencia.

Mantecón no podrá contar con los lesionados Fidel, Helibelton Palacios, Fede Fernández y Pastore. No se espera una revolución en el once inicial, pero sí cambios en algunos detalles. El once inicial es todo una incógnita.

Partido inédito y revancha

El choque de esta noche entre Elche y Girona es totalmente inédito en Primera División. Ninguno de los dos equipos han coincidido a lo largo de su historia en la máxima categoría. Será la primera vez que se enfrenten desde la eliminatoria del play-off de ascenso de 2020, cuando los franjiverdes tocaron la gloria, en Montilivi, con el gol de Pere Milla, en el minuto 93. Por lo que habrá cierta ganas de revancha en los catalanes, que podrían hundir al conjunto ilicitano y mandarlo a Segunda.

Por el contrario, si el Elche gana metería presión a los gerundenses. Por lo tanto, hay más que tres puntos en juego esta tarde.