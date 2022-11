Sergio Mantecón, secretario técnico y entrenador circunstancial del Elche CF, asume con responsabilidad un trago difícil de lidiar: dirigir al equipo en sus horas más bajas. Pero además, y a la vez, tiene que buscar, junto al propietario del club, Christian Bragarnik, al entrenador que este grupo necesita. Su perfil, como asegura el preparador madrileño, "tiene que tener un poco de todo. Lo primero es que esté convencido de venir a aportar para luchar por conseguir la salvación. Hasta ahora, los diferentes perfiles nos han transmitido la seguridad de que hay tiempo para, por lo menos, pelear el objetivo de la permanencia. Todos los candidatos tienen el convencimiento de que todavía es salvable la situación. El nuevo técnico también debe tener liderazgo, recursos a nivel táctico y que sea un entrenador que se complemente buen con la plantilla. Debemos buscar la mejor opción e intentar acertar".

Contratación del nuevo técnico

Desde la destitución de Jorge Almirón, el entrenador actual asegura que "se activaron algunas cosas para buscar a un sustituto, pero no había tiempo hasta el partido ante el Girona y ha sido después cuando hemos tenido varias conversaciones con varios perfiles de entrenador, pero la decisión no está tomada todavía, aunque queremos que sea cuanto antes para que después del regreso del descanso de los jugadores, con el parón por el Mundial, pueda comenzar a trabajar". Los candidatos consultados, según el secretario técnico, "sí algo tienen común todos ellos es que han visto que en este equipo hay mimbres y que también ha habido un rendimiento bajo. Todos están convencidos en venir. Ningún entrenador profesional se metería en una causa perdida… La situación es complicada pero no imposible". Consultado por la posibilidad de que Gallego se haga cargo del grupo, Mantecón explica que "está muy centrado en el objetivo del ascenso del filial, que es muy importante también para nuestro club este año, y además buscamos un entrenador con más experiencia".

Preguntado concretamente por la posibilidad de Juan Ignacio Martínez, Mantecón entiende que es mejor "no entrar a valorar nombres concretos, porque hay otros entrenadores con perfil similar. Se han tomado en cuenta todos los perfiles". Lo que sí tiene claro el club es que "cuanto antes mejor y más tiempo tiene para trabajar. Es cierto que este año con el parón tenemos más tiempo para minimizar el riesgo de equivocarnos. Lógicamente, queremos que el entrenador esté listo para cuando regresen los jugadores de su descanso, pero siempre es mejora acertar y si para eso debemos esperar un poquito esperaremos".

¿Cómo está el ánimo de los jugadores?

"Después de los dos últimos partidos seguidos, a nivel físico tampoco se puede trabajar mucho. Somos conscientes de que la plantilla está bastante tocada anímicamente y estos días hemos estado trabajando en ello. Desde luego, les va a venir bien el parón del Mundial para luego activarse con un nuevo cuerpo técnico. Mañana tenemos un rival delante que llega al partido con muchísima ilusión, tenemos que ser conscientes".

Responsables

"Bragarnik en su carta dejó bien claro que estamos dando un rendimiento bajo. No es solo físico, técnico sino también a nivel cognitivo. Al primer traspiés o por despistes imperdonables en esta categoría nos venimos abajo. Él transmitió que se hacía responsable en primera persona de las cosas negativas que han pasado en el club, pero que la vuelta del parón sea un punto de inflexión…

¿Podría haber descarte de jugadores que ya no interesan antes de la vuelta durante el parón del Mundial?

"La prioridad es la contratación del nuevo técnico. A partir de ahí tendremos una serie de conversaciones con los jugadores, sopesando la opinión del nuevo entrenador, lógicamente, como siempre hacemos. Pero sí, puede ser que haya jugadores sobre los que se tome la decisión de que no vuelvan en esta "pretemporada" o de que valoraremos su incorporación o no".

¿Lautaro Blanco estará a la vuelta de las vacaciones de la plantilla?

"Tendremos en cuenta factor importante, que son los conocimientos o la opinión del nuevo cuerpo técnico, con el que tenemos que consensuar todas las opciones. Pero sí, sobre Lautaro intentaremos que cuando vuelvan del descanso los jugadores esté disponible para que el nuevo cuerpo técnico pueda contar con él".