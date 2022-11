La afición del Elche también tiene su carta a Bragarnik

La afición del Elche ha hablado, y mucho, desde el último fiasco. El equipo tocó fondo el martes ante el Girona. Para pedir perdón y, de algún modo, explicar lo sucedido, el máximo accionista del Elche, Christian Bragarnik, emitía un comunicado que, en general, ha sido recibido con escepticismo por los seguidores. Menos palabras y más fichajes podría ser el resumen de sus opiniones. La mayoría, muy sensatas, consideradas y constructivas. Así se manifiestan los presidentes de algunas peñas consultadas por INFORMACIÓN.

Las peñas hablan

Encabezados por el máximo responsable de la Federación de Peñas, David Aranda, todos coinciden en agradecer el discurso del propietario del Elche, pero a su vez también le exigen que fiche cuanto antes a un entrenador de garantías y a numerosos refuerzos para revertir la situación.

Aranda entiende que, «aunque Bragarnik no esté en Elche no se está escondiendo y asume la responsabilidad. Primero con el cese de Francisco y ahora con el de Almirón». Y se muestra optimista: «Este año soy demasiado positivo, pero creo que en conseguir quitarnos la losa de la primera victoria el equipo cambiará y saldrá escopeteado para arriba».

Culpable

Juan Diego Molina, presidente de la Peña Centenario, valora la acción del dueño, aunque le pone peros. «Le honra pedir perdón, pues él y solo él es el que ficha y decide renovar o no renovar jugadores. Pero al aficionado le importa poco que pierda su dinero como él dice, ya que el culpable será él mismo por sus malas decisiones. Lo que no se puede hacer es volver a traer al entrenador que echaste por tener la peor racha en Primera y encima pretender que la gente te apoye. Hemos tirado a la basura 6 partidos por no apostar por un entrenador de garantías». Molina cree que «si se ficha a un buen entrenador, que les haga apretar cada segundo y se cambia al 20% de la plantilla, es decir a 4 o 5 jugadores, sería posible» salvarse.

Debe dejarse asesorar

El máximo dirigente de la Peña Vega Baja, Paco Pérez Pereda, quiere pensar «que es una carta escrita desde el corazón. Entiendo que lo está pasando mal, como la afición. Hasta el día de hoy todo había sido un jardín de rosas. Está claro que él se juega mucho económicamente pero debe dejarse asesorar y ayudar más». Pérez entiende que «milagros siempre existen. Las estadísticas están para romperse y encadenando dos o tres victorias consecutivas estás dentro de la pomada de nuevo. Lo más importante es ser competitivos y dignificar el escudo. No seguir haciendo el ridículo».

El presidente de Franja Verde, Tomás Domenes, valora la carta como «un detalle de agradecer, correcta en tiempo y forma, pero no lo excusa de haber hecho una mala planificación deportiva. La esperanza es lo último que se pierde pero siendo realistas esta situación con esta plantilla ya va a ser muy difícil revertirla, no confío nada en que cambie».

Hechos, no palabras

El presidente de Furia Franjiverde, Jorge Ortega, «aunque agradecezco la carta en la situación tan delicada que vivimos, llega un momento de la película que quiero más hechos y menos palabrería». Añade que «en el mundo del fútbol siempre hay esperanza mientras las matemáticas no digan lo contrario. Es muy complicado, pero cosas más extrañas se han visto en el mundo del fútbol».

A Pedro Zaragoza, responsable de la Peña Guardamar, «ya no me valen las palabras. La esperanza nunca se pierde, pero hay que convencer a Bordalás y fichar lo que pida. Y, lo mas importante, rezar a todos los santos». Para Zaragoza uno de los grandes errores fue fichar a Lirola y Clerc.

Más cercanía

Para Carlos San José, presidente de la Penya Altabix, el discurso de Bragarnik, «en líneas generales», es «acertado, aunque echo de menos transformar ese cariño que dice tener al Club con un trato más cercano a peñas, veteranos y aficionados en general del que ha permanecido muy distante desde que llegó». Sobre el futuro, «hay esperanzas si viene pronto un entrenador de garantías, se realiza una nueva pretemporada y se acierta en los refuerzos de invierno», concluye.

El vicepresidente de la Federación de Peñas, Mario Payá, dice de la misiva de Bragarnik que «no dice nada nuevo que no sepa la afición. Creo que ha sido más bien una carta de desahogo y autodefensa personal. La afición quiere hechos y no palabras. Necesitamos un míster que motive a estos jugadores, que los vuelva a unir en equipo y muchos más fichajes resolutivos y acertados. Creo que todavía queda bastante liga, pero no tenemos margen de error. Por ello cada vez la esperanza es menos, pero claro que se puede conseguir» el objetivo.

Hay esperanza

Rosana Jaén, de Els Gafarrons, apunta que «me quedo con lo más importante, que ha reconocido sus errores. La salvación es muy difícil, pero no imposible». También cree que «hay que luchar hasta el final» el presidente de la Peña Nino Leyenda, José María Irles, que entiende que «siempre hay luz al final de túnel, mientras puedan y quieran los jugadores revertir la situación, habrá esperanza... Lo de Bragarnik es un punto y aparte, él es dueño de la sociedad anónima y, como tal maneja, su negocio como él cree que debe. Quizás con errores o aciertos. Los aficionados podemos hablar, gritarle y hasta llorar, pero él es el dueño. Particularmente estoy agradecido por las palabras a la afición».

La culpa no es de Francisco

El vicepresidente de Rabuts Novelda, José Manuel Manchón, entiende que «la carta solo describe los momentos buenos, no dice porqué no continua Pacheta o se trae a Almirón sin experiencia en España, o porqué espera al final del mercado mientras los demás equipos se refuerzan». Para Manchón, «la esperanza es lo último que se pierde, pero las expectativas son negativas. No tenemos entrenador, como mucho fichará dos jugadores de más entidad. Francisco no tenía la culpa por el calendario y por no disponer del equipo hasta última hora. ¿Quién es el culpable?».