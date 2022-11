El Elche CF y su propietario Christian Bragarnik continúa sin cerrar la contratación del nuevo entrenador, que se haga cargo del equipo a partir de la próxima semana y que intente la hazaña de la permanencia. El club ilicitano, a través de su secretario técnico, Sergio Mantecón, continúa con su casting particular para encontrar un técnico que satisfaga al máximo accionista, que será quien tomará la última decisión. Los días van pasando, cada vez se caen más de la lista, y, todavía, no han encontrado el elegido.

Muchos son los nombres de preparadores que han aparecido desde que hace poco más de una semana se produjera la salida de Jorge Almirón. La semana pasada Mantecón aseguró que, con los que entrenadores que había hablado, todos se veían factible la posibilidad de sacar al equipo adelante y protagonizar un remontada, que sería histórica. Pero no quiso referirse a ninguno en particular.

Dos de los que estaban en la lista de la entidad franjiverde, como eran los casos de Joaquín Caparrós y Mauricio Pellegrino, han perdido fuerza. El sevillano gustaba porque podía aportar experiencia, casta, coraje, disciplina táctica y motivación. Además, en caso de descenso, no afectaría su currículum, pues tiene su carrera ya hecha. A sus 67 años, Caparrós quiere seguir entrenando y si le presentan un proyecto y un reto curioso no lo descartaría. Sin embargo, este periódico ha podido hablar este lunes con el técnico andaluz y aseguró que no sabía nada del Elche, que nadie lo había llamado y que había vuelto a Sevilla a estaba viendo fútbol.

Por su parte, Horacio Rossi, representante del Pellegrino, también señaló a este diario que, hasta el momento, no había recibido ninguna llamada del club ilicitano. El agente del preparador argentino reconoció el deseo de su representado de volver al fútbol español y dijo que habían rechazado la oferta del Granada, de Segunda División, y la de Independiente de Avellaneda en Argentina. Al mismo tiempo, reconoció que el reto de lograr la permanencia con el Elche es una misión complicada para cualquier entrenador.

Otros de los técnicos que han sonado para el conjunto franjiverde han sido Paco Jémez y Mendilibar. Pero tampoco terminan de convencer. Bragarnik, en la carta que envió la semana pasada a la afición, señaló que pretendía un preparador que pudiera dar al equipo una identidad propia, independiente de los resultados.

En ese sentido, el máximo accionista prefiere un técnico joven, con hambre y que pueda dirigir al Elche, tanto para intentar la permanencia esta temporada o para buscar el ascenso en Segunda División, en caso de que se produzca el descenso. Un perfil más similar al que encontró con Francisco.

Dentro de esos parámetros, entre los entrenadores que se encuentran en paro están Pablo Machín, Javi Gracia o Albert Celades. Este último rechazó hace unas semanas la oferta de Fernando Hierro para dirigir al Chivas de México, que también pretendía a Paco Jémez y, al final, ha contratado a Paunovic.

Los tres son entrenadores jóvenes, que apuestan por el buen fútbol, aunque, quizás, les falte el carácter que necesita el conjunto franjiverde en la difícil situación en la que se encuentra.

Otro técnico de ese perfil es el italiano Alessio Lisci, que ya cogió la temporada pasada al Levante en una situación similar a la del Elche. Pero, a pesar de protagonizar una buena remontada, no pudo salvarlo. Desde Italia señalan que el exentrenador granota también ha declinado la oferta del club ilicitano.

A Bragarnik también le gusta Vicente Moreno, con quien ya contacto tras la destitución de Francisco. Pere el preparador valenciano está realizando una gran temporada en el Al-Shabab de Arabia Saudita y, aunque su idea es regresar a España, no quiere hacerlo a mitad de campaña. Ya rechazó la propuesta del Elche hace un mes, cuando el equipo no estaba aún en la grave situación actual.

Ofrecimientos

Hasta la entidad franjiverde no parán de llegar ofrecimientos de entrenadores. Hasta David Vidal, con 72 años y ya fuera de la rueda del fútbol profesional se ha postulado.

Otro de los que se ha ofrecido es Juan Ignacio Martínez “JIM”, quien se encuentra libre tras terminar su contrato la temporada pasada con el Real Zaragoza. El técnico alicantino está convencido de que puede sacar al Elche adelante. Incluso, ha comentado a algunos allegados que con la salida de cuatro o cinco jugadores y la llegada de algún refuerzo se ve capacitado para remontar la actual situación y conseguir la permanencia.

El fichaje del nuevo entrenador no se puede dilatar mucho más en el tiempo. Mantecón dijo el sábado que la intención es que la próxima semana, en la vuelta al trabajo de la plantilla, se pueda poner ya al frente del equipo. Pero Bragarnik se suele tomar las cosas con calma y, todavía, no ha tomado la decisión.