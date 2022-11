El Elche CF también está representado en el Mundial de Qatar. Dos conocidos aficionados franjiverdes, como son Manu Alenda y Juan Macia, se encuentran en el país árabe para disfrutar de la cita mundialista, algo que está al alcance de muy pocos.

Manu Alenda es natural de Aspe, abonado de club ilicitano y un habitual en la mayoría de los encuentros del Elche, tanto en el estadio Martínez Valero como fuera de casa. Recibió la alegría de su vida al ser uno de los afortunados en un sorteo de la FIFA, que incluía vuelos de ida y vuelta a Qatar, alojamiento durante el tiempo que dura la competición y la entrada para el partido inaugural, que este pasado domingo disputaron la selección anfitriona contra Ecuador (0-2). “Cuando recibí la noticia me quedé en shock”, asegura desde Qatar.

Además, este aficionado franjiverde ha conseguido, por su cuenta, localidades para los tres encuentros de la fase previa de selección española, contra Costa Rica, Alemania y Japón. “Tenía entradas para los partidos contra Costa Rica y Japón y este mismo martes he comprado, a través de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dos localidades para los encuentros ante Alemania y para la final, en caso de que llegue España”, indica ilusionado Manu Alenda.

Es apasionado del fútbol y este lunes ha estado presente en el choque entre Inglaterra e Irán (6-2). “Ha sido increíble el ambiente. Mucho mejor que ayer en el Qatar-Ecuador, en el cual me pareció algo triste que la afición local se marchara tan pronto con tan solo un 0-2”.

Manu Alenda explica que “estoy con un grupo de amigos que nos hemos conocido a través de Internet, ya que se creó un grupo con los que nos había tocado el viaje, el alojamiento y la entrada del partido inaugural. Estamos alojados en un apartamento, prácticamente recién construido, que tiene piscina y gimnasio, y está bastante limpio”, comenta el aficionado de Aspe.

Alenda también dispone de entradas para el Ghana-Uruguay. “Al margen de la localidad del encuentro inaugural que me tocó en el sorteo, he conseguido el resto por mi cuenta, tanto en el portal oficial de reventa de la FIFA como a través de la Federación Española, todas pagando. Voy a intentar conseguir alguna más. Me haría ilusión ir a algún partido de Argentina, aunque es, prácticamente, imposible conseguir entrada. Me voy a gastar una buena cantidad de dinero, pero es una oportunidad única que voy a tener en la vida, más todavía habiéndome tocado en el sorteo del viaje de ida y vuelta y un mes entero de alojamiento. Volveré el 19 de diciembre. La lástima es que, si no llega España a la final, no tendré entrada para verla”, concluye desde Qatar el aficionado del Elche.

Por su parte, Juan Maciá, que pertenece a la peña “Els Gafarrons” también ha viajado al país árabe. Es un habitual en los grandes torneos internacionales que disputa España. Este será su quinto Mundial. Ya estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además de en las Eurocopas de Austria y Suiza 2008, Polonia y Ucrania (2012) y Francia (2016).

El aficionado del Elche es conocido por su bombo, que le acompaña en todos los sitios y ya se ha convertido en un fijo en los encuentros de La Roja. Está cogiendo el relevo que en su día tuvo Manolo “El del Bombo”. Después de muchos años siguiendo a España, Maciá ha logrado tener contactos con la Federación Española para poder conseguir las localidades. Pertenece la Peña Marea Roja, que es la única peña oficial de la selección española y que forman unos 500 seguidores.

Juan Maciá, ilicitano de nacimiento y que reside, actualmente en Santa Pola, no ha tenido tanta suerte como Manu Alenda. Se ha tenido que pagar el viaje, el alojamiento y las entradas. Cuenta con el patrocinio de una firma comercial de Elche (Repostería Lozano), que lleva en su bombo. Verá los tres partidos de España de la primera fase y regresará a tierras española. Aunque no descarta que si la selección de Luis Enrique avanza en la competición poder volver.